Rolls-Royce onthult Wraith Eagle VIII collection car

23 mei 2019 | Rolls-Royce Motor Cars onthult zijn nieuwste Collection Car: de Wraith Eagle VIII. De officiƫle presentatie vindt plaats aan het Lago di Como tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este op 24-26 mei. De Wraith Eagle VIII is de jongste creatie van het Bespoke Collective van The House of Rolls-Royce. In een beperkte oplage van 50 exemplaren vertelt het model het verhaal van een doorslaggevend moment in de 20e eeuw.

In juni 1919 vertrokken kapitein John Alcock en luitenant Arthur Brown op de eerste non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan. Daarmee gingen de twee tijdgenoten van Sir Henry Royce een nooit eerdere vertoonde uitdaging aan. Alcock and Brown vlogen zonder tussenstop van St. John's op Newfoundland naar Clifden in Ierland met een aangepaste Vickers Vimy bommenwerper uit de Eerste Wereldoorlog. De tweedekker werd aangedreven door een tweetal 20,3 liter grote en 350 pk sterke Rolls-Royce Eagle VIII motoren. De nieuwe Collection Car ontleent zijn naam aan deze uitzonderlijke motor. Rolls-Royce zet de 100everjaardag van de historische gebeurtenis luister bij met een hedendaagse Collection die appelleert aan de smaak van hedendaagse avonturiers, en die een eerbetoon vormt aan een duo dat de loop van de geschiedenis heeft veranderd.

Met hun non-stop vlucht groeiden Alcock en Brown uit tot levende legendes. Bovendien wisten ze zich, net als Sir Donald Campbell, als een van de weinigen ter wereld verzekerd van het lidmaatschap van een zeer select gezelschap: dat van echte pioniers die oude barrières slechten en voorheen onmogelijk geachte records vestigen op land, op zee en in de lucht. De verbindende factor van deze baanbrekende karakters? Ze vertrouwden alle drie op aandrijftechniek van Rolls-Royce.

Tijdens hun vlucht werden Alcock en Brown getroffen door alle denkbare tegenslagen die vliegeniers kunnen treffen. Het enige dat tijdens de reis onverwoestbaar bleek, waren de Rolls-Royce Eagle VIII motoren. De motoren stelden het tweetal in staat om met nooit eerder vertoonde snelheden te vliegen; de gemiddelde vliegsnelheid bedroeg 115 mijl per uur. Het is achteraf lastig voor te stellen hoe gevaarlijk de reis voor de beide deelnemers was. De radio en navigatie-instrumenten vielen vrijwel direct na de start uit, waardoor de piloten 's nachts genoodzaakt waren om urenlang zonder hulpmiddelen door dichte bewolking en mistige vrieskou te vliegen, soms zelfs op zijn kop. Na het verlaten van de bewolking was het aan de grote navigatievaardigheden van Brown te danken dat het tweetal, navigerend op de sterren, de kust van Ierland wist te bereiken.

Het exterieur van de Wraith Eagle VIII Collection Car grijpt terug op het veeleisende nachtelijke avontuur van Alcock en Brown. Het two-tone Gunmetal en Selby Grey lakwerk wordt gescheiden door een messing accentlijn welke verwijst naar de onderliggende detaillering. De zwarte grille-lamellen zijn een rechtstreekse verwijzing naar de beplating van de Rolls-Royce Eagle VIII motoren van het Vickers Vimy vliegtuig. De wielen zijn gedeeltelijk gepolijst en voorzien van een doorschijnende schaduweffect afwerking.

Het interieur weerspiegelt op verfijnde wijze het exterieurthema, met Selby Grey en zwart leder en messing accenten die associaties oproepen met het basismateriaal van de sextant, een instrument dat honderd jaar geleden doorslaggevend was voor het succes van de trans-Atlantische reis. Het messing is op moderne wijze bewerkt en keert terug in verschillende delen van de cockpit van de Collection. Messing luidsprekergrilles tonen de geschatte vliegafstand van 1.880 mijl; de hoofdsteunen zijn door middel van messingkleurig draad voorzien van het 'RR' monogram. Messing complementeert ook het bergvak in het portier aan de navigatorzijde van het interieur. Het portier aan de bestuurderszijde is voorzien van een messing plaquette met Sir Winston Churchill's lovende woorden over de baanbrekende prestatie van het tweetal.

Ook het dashboard is geïnspireerd op de nachtelijke vlucht van de onverschrokken helden. Het gerookte eucalyptushout is ingelegd met accenten van goud, zilver en koper, als een gestileerde weergave van het nachtelijke uitzicht van bovenaf op de aarde. Het tableau strekt zich uit over de middenconsole en vormt een meeslepend schouwspel voor de inzittenden van vandaag. De doorgestikte flanken van de middenconsole zijn een directe knipoog naar de V12-motoren van de Vickers Vimy.

Het uurwerk van een Rolls-Royce wordt door velen beschouwd als een kunstobject. Een significant deel van de clientèle benut de kans om het verhaal van hun automobiel in miniatuurvorm door het uurwerk te vertellen. De Wraith Eagle VIII is op deze regel geen uitzondering. Uit de verhalen van onze twee vliegende waaghalzen blijkt dat het instrumentenpaneel, door de grote vlieghoogte en de slechte omstandigheden, grotendeels bevroren was. Het enige licht aan boord was afkomstig van de groene gloed van het bedieningspaneel en de vlammen van de stuurboordmotor. Als eerbetoon heeft het Rolls-Royce Bespoke Collective een uurwerk ontworpen met een ijseffect wijzerplaat en zachtgroene nachtelijke verlichting. De rode uurwijzer staat bovenaan een lijnenspel op de wijzerplaat dat is geïnspireerd op kompaslijnen. Onderaan zijn landingscoördinaten ingegraveerd.

Een van de meest bijzondere elementen van de Collection is de sterrenhemel in de dakbekleding. Subtiele led-verlichting toont de positie van de sterren tijdens de trans-Atlantische vlucht in 1919. De vliegroute en de sterrenconstellatie zijn aangebracht met messingkleurige draad. Het moment waarop het tweetal eindelijk boven de wolken uit kwam, om daarna de route op basis van de sterren te vervolgen, wordt weergegeven met een rood lichtaccent afkomstig van een fiberoptische kabel. Eveneens onderdeel van de sterrenhemel zijn subtiel aangebrachte wolken. Een plaquette met het opschrift "The celestial arrangement at the halfway point 00:17am June 15th1919, 50" 07' Latitude North - 31" Longitude West"toont het middelpunt van de enerverende luchtreis.

Van de verzamelwaardige Wraith Eagle VIII zijn slechts 50 exemplaren beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij The Home of Rolls-Royce in Goodwood, West Sussex. In Nederland kunnen belangstellenden zich wenden tot CITO MOTORS / Rolls-Royce Motor Cars Eindhoven voor informatie over specificaties en levering van de Wraith Eagle VIII Collection Car.