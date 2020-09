Rolls Royce Ghost

Rolls Royce introduceert nieuwe Ghost

28 september 2020 | Rolls Royce introduceert de nieuwe Ghost. New Ghost is gericht op een klantengroep die ook graag zelf het stuur ter hand neemt. De aluminium spaceframe-architectuur staat aan de basis van dit luxeproduct. De 6.75-liter V12 de prestaties, belangrijke primeurs voor Ghost zoals vierwielaandrijving, vierwielbesturing en het Planar-veersysteem geven de New Ghost een eigen karakter. Ook de ontwerpers bewandelden nieuwe wegen. Reductie en inhoud vormen de grondslag voor de 'Post Opulence' ontwerpfilosofie waarin minimalisme samenvloeit met het gebruik van hoogwaardige materialen. Elektrisch bedienbare portieren bieden toegang tot het interieur.

