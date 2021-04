Prijzen nieuwe Renault Express bekend

8 april 2021 | Renault maakt de prijzen bekend van de nieuwe EXPRESS. Deze compacte bestelwagen is leverbaar voor prijzen vanaf 12.990 euro (excl. BTW/BPM). De nieuwe Renault EXPRESS spreekt de designtaal van Renault en straalt moderne robuustheid uit. De laadruimte van de EXPRESS bedraagt 3,3 m³, terwijl de extra brede schuifdeur aan de zijkant (716 mm breed) het in- en uitladen extra gemakkelijk maakt.

De basisversie Generique is voorzien van onder meer ABS, elektronische stabiliteitscontrole en Hill Start Assist, Radio DAB+, 12-volt- en USB-aansluitingen. De versie Comfort biedt ook cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, parkeersensors achter, handmatig bedienbare airconditioning, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en elektrisch bedienbare zijruiten en buitenspiegels. De Comfort+ voegt daar een regen- en lichtsensor, EASYLINK multimedia- en navigatiesysteem met Apple CarPlay en Android Auto en LED-verlichting in de laadruimte aan toe.

De nieuwe Renault EXPRESS vanaf mei te bezichtigen in de showroom. De prijzen exclusief belastingen:

TCe 100 Generique 100 €12.990,-

TCe 100 Comfort €13.850,-

TCe 100 Comfort+ €15.050,-

Blue dCi 75 EU6 Generique €14.050,-

Blue dCi 75 EU6 Comfort €14.850,-

Blue dCi 75 EU6 Comfort+ €16.050,-

Blue dCi 95 EU6 Comfort €15.650,-

Blue dCi 95 EU6 Comfort+ €16.850,-

