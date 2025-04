Vaak experimenteren autofabrikanten met zogenaamde "concept cars". Zulke auto's worden gebruikt om nieuwe ideeën aanschouwelijk te maken. Alhoewel de Embleme er minstens zo futuristisch uitziet als de gemiddelde concept car, is dat het niet! De Embleme is een "demo car". Een concept car geeft slechts een beeld van nieuwe ideeën, zonder invulling te geven aan de techniek. Een demo car is een volledig functionele auto. De Embleme maakt gebruik van de allernieuwste techniek en zou in principe vandaag in productie kunnen worden genomen.

Echter, de techniek in de Embleme is zo nieuw dat de onderdelen nog niet op grote schaal beschikbaar zijn. Renault heeft de Embleme samen met leveranciers gebouwd en voor beide partijen is dit de eerste toepassing van nieuwe technieken. De Embleme is daarom met de hand gebouwd en Renault heeft nog niet besloten of de auto ooit in productie zal worden genomen. Het belangrijkste doel is om zowel Renault als de leveranciers de kans te geven nieuwe technieken te ontwikkelen en te testen. Het is daarom waarschijnlijker dat de verschillende technieken gaandeweg in komende modellen worden toegepast.

Besparen

Bij de ontwikkeling van de Embleme is de Renault Captur uit 2019 als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van dat model wil Renault minimaal 70% schoner werken. Dat geldt zowel voor Renault als voor de leveranciers van onderdelen. Echter, de Embleme moest een volwaardige, ruime gezinsauto worden en geen afgeslankte Captur.

Toch is de eerste stap om zoveel mogelijk te reduceren. Immers, alles wat kan worden weggelaten is pure besparing. Vervolgens wordt gekeken naar lichtgewicht onderdelen, want hoe lichter de auto is, hoe minder energie er nodig is om deze in beweging te brengen. In dit proces werkten Renault en de leveranciers steeds samen. Zo werden nieuwe materialen ontwikkeld die lichter en toch even functioneel zijn. Bovendien is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal en is ook het productieproces herzien. Door simpelweg gebruik te maken van hernieuwbare energie, of door machines op brandstof (met name smeltovens voor metaalproductie!) te vervangen door elektrische exemplaren, kunnen tijdens de productie al tientallen procenten worden bespaard.

Vervolgens is gekeken naar de vorm van de auto. SUV's mogen dan populair zijn, ze hebben de minst gunstige stroomlijn. Daarom is de ontwerper van de Renault Formule 1-raceauto ingezet om de Embleme te ontwerpen. Het resultaat is een lage, lange vierpersoons coupé met een zeer lage luchtweerstand. Op maat gemaakte banden en velgen zorgen voor een lage rolweerstand.

Ruimte

In de Embleme experimenteert Renault niet alleen met nieuwe materialen en productiemethoden, maar ook met nieuwe ergonomie. Zoals beloofd is de ruimte voor- en achterin prima, ondanks de lage bouw. Renault heeft zelfs kans gezien om een extra bergruimte onder de motorkap te bouwen.

Vlak onder de voorruit is daarom over de gehele breedte van de auto een beeldscherm te vinden. Dit is zoveel mogelijk naar voren geplaatst om het verplaatsen van de blik van het beeldscherm naar het verkeer voor de auto zo makkelijk mogelijk te maken. Voor de Embleme heeft Renault een nieuw audiosysteem ontwikkeld met lichtgewicht componenten en een ruimtebesparende subwoofer. Het geluid ervan is commercieel, maar helder.

Heel slim: de buitenspiegels zijn vervangen door camera's en deze zijn geplaatst op de voorste wielkasten. Dat is namelijk het breedste deel van de auto en dat maakt camera's op armpjes of andere "windbrekers" overbodig. De deurhendels klappen niet uit, maar zijn in de deur verwerkt en zo is 50 componenten en 60% in gewicht per deur bespaard.

Range extender

De Embleme moet niet alleen milieuvriendelijker zijn om te bouwen, maar ook om te rijden. Daarom is gekozen voor elektrische aandrijving. Immers, elektrische auto's zijn veel efficiënter dan auto's met verbrandingsmotor omdat vrijwel alle energie daadwerkelijk wordt omgezet in beweging. Bij een auto met benzine- of dieselmotor wordt een groot deel van de energie omgezet in warmte en lawaai, niet in beweging. Echter, bij elektrische auto's moet een balans worden gevonden tussen de capaciteit van de batterij en het gewicht. Een kleine batterij veroorzaakt minder vervuiling tijdens de productie en maakt een elektrische auto zuinig en wendbaar, maar zorgt voor een beperkte actieradius en geringe prestaties. Evenzo zorgt een batterij met een grote capaciteit voor meer milieubelasting tijdens de productie, grootste prestaties en een groot bereik, ten koste van het verbruik en de wendbaarheid.

„De Embleme is een "demo car" die laat zien wat nu al mogelijk is met de allernieuwste techniek en de allernieuwste productiemethoden“

Daarom kiest Renault met de Embleme voor een zogenaamde "range extender". De meeste dagelijkse kilometers worden op energie uit de batterij afgelegd. Bij de meeste range extenders springt een verbrandingsmotor bij wanneer de accu leeg is. De Embleme kiest echter een geheel andere oplossing: een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit. Op die manier is geen extra motor nodig, want de elektriciteit komt of van de accu of van de brandstofcel. Om het in getallen uit te drukken: de energie voor de eerste 300 km komt van de 40 kWh batterij, daarna biedt de tank met 2.8 kg waterstof 200 km extra bereik. Als bonus is op het dak een zonnepaneel te vinden, maar de bijdrage hiervan is marginaal (150 Watt continu, ofwel 10 km extra bereik per 24 uur onder ideale omstandigheden).

De opzet met een brandstofcel is op dit moment echter nog kostbaar en het aantal waterstoftankstations is gering. Echter, dat zou in 2040 wel eens heel anders kunnen zijn!

Wieg tot graf

Een auto genereert uitstoot van de wieg (productie) tot het graf (sloop). Om recyclen makkelijker te maken bestaan zoveel mogelijk onderdelen uit slechts één stof. Op die manier hoeven de componenten niet uit elkaar gehaald te worden en is geen complexe machine nodig bij het recyclen. Ieder onderdeel heeft een eigen code, zodat de verwerker makkelijk kan zien welk onderdeel van welk materiaal is gemaakt. Het resultaat: de Ebleme veroorzaakt van de wieg tot het graf 90% minder CO2-uitstoot dan de Captur uit 2019.

Conclusie

De Renault Embleme geeft een beeld van de auto van de nabije toekomst. Het is geen concept dat slechts fantaseert over de verre toekomst, zonder een invulling te kunnen geven aan de daarvoor benodigde techniek. De Embleme is een "demo car" die laat zien wat nu al mogelijk is met de allernieuwste techniek en de allernieuwste productiemethoden.

Echter, die techniek is zo nieuw dat leveranciers de onderdelen slechts op kleine schaal kunnen leveren. De techniek is bovendien nauwelijks getest en is daarom niet klaar voor grootschalige toepassing. De Renault Embleme is daarom met de hand gebouwd. Alhoewel een proefrit nog niet mogelijk is, bewijst een kennismaking in een fotostudio toch dat Renault op de juiste weg is om de milieu-ambities voor 2040 waar te maken.