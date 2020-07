Autotest | Nieuwe techniek schudt een markt op. Bestaande aanbieders moeten kiezen tussen het vasthouden van het vertrouwde of risico nemen en vernieuwen. Nieuwkomers hebben de vrijheid om te innoveren en krijgen daarom een kans om de markt te veroveren met hun frisse aanpak. De automarkt ondergaat grote veranderingen met de komst van elektrische auto's en één van de nieuwkomers die daarvan hoopt te profiteren is "Polestar". Zal Polestar doorbreken met de "2"?

De naam "2" suggereert dat er eerder een "1" was en dat is juist! Eerder verscheen in een kleine oplage de Polestar 1; een exclusieve sportwagen waarmee het merk toont waartoe het in staat is op het gebied van vormgeving en techniek. De Polestar 2 is het eerste model voor het grote publiek. De "1" heeft echter de toon gezet met minimalistische lijnen afgewisseld met verfijnde elementen, waardoor een geheel eigen stijl is ontstaan. Vanwege de hoge schouderlijn doet de 2 denken aan een SUV, maar in feite is dit een middelgrote hatchback waarmee Polestar mikt op het hart van het zakelijke segment.

Ruimte

Het interieur bedient zich van dezelfde minimalistische stijl als het exterieur. Daarbij valt op dat veel onderdelen zijn overgenomen van Volvo. Dat is geen toeval, want Polestar is een dochteronderneming van Volvo. Dit nieuwe merk geeft de vrijheid om grote stappen te nemen zonder het risico zich te vervreemden van de huidige klanten. Ook niet onbelangrijk: met Polestar kan Volvo de dealers overslaan, want omdat elektrische auto's nauwelijks onderhoud nodig hebben verkopen zij liever conventionele modellen.

Ondanks het feit dat deels gebruik is gemaakt van bestaande onderdelen van Volvo, is het interieur doorontwikkeld alsof er een sprong in de tijd is gemaakt. Dat zit niet alleen in de vormgeving, maar ook in de materialen. De testauto heeft een "vegan"-interieur waarbij geen dierlijke producten zijn gebruikt. Waar mogelijk zijn gerecyclede grondstoffen gebruikt. Dat is soms vreemd, omdat niet overal het traditionele glimmende metaal of smetteloze kunststof is toegepast. Dit went echter snel en uiteindelijk maakt ook de materiaalkeuze deel uit van de charme van deze auto.

De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de stoelen niet het vertrouwde Volvo-gevoel geven. Om tot het beoogde sportieve karakter te komen, kiest Polestar voor stoelen die minder omarmen en verwennen dan Volvo. De beenruimte achterin is prima, de hoofdruimte net voldoende. Dat komt omdat de achterbank iets hoger staat dan de voorstoelen. Kinderen zullen dat als prettig ervaren, omdat ze daardoor beter zicht hebben. Deze opzet is niet alleen gekozen met het oog op de jongste passagiers. Het accu-pakket is namelijk niet plat, maar heeft verhogingen onder de middentunnel en de achterbank. Op die manier resteert meer ruimte voor de voeten terwijl de binnenruimte toch maximaal wordt benut.

De bagageruimte is groot en, omdat de achterruit meescharniert met de (elektrisch bedienbare) achterklep, eenvoudig toegankelijk. Naast de traditionele bagageruimte is onder de voorklep een kleine, ondiepe ruimte (35 liter) te vinden om bijvoorbeeld laadkabels op te bergen.

Android

Zo goed als alle functies worden bediend middels het centrale beeldscherm. De indeling van alle menu's is altijd zo logisch, dat direct duidelijk is hoe het werkt. De bediening lijkt niet alleen op die van een smartphone, maar is daadwerkelijk gelijk omdat Polestar het besturingssysteem Android heeft overgenomen. Daarmee bespaart Polestar zichzelf veel werk, maar in dit vroege stadium is overduidelijk dat Android als besturingssysteem voor een auto nog in de kinderschoenen staat. Als het gaat om navigatie en het afspelen van muziek (indien Engels- of Nederlandstalig) gaat alles goed, maar daar blijft het bij.

De communicatie tussen de auto en Android laat veel te wensen over en juist die samenwerking vormt de meerwaarde van een ingebouwd systeem boven een extern systeem (TomTom kastje of eigen smartphone). Vragen over bijvoorbeeld de huidige verkeerssituatie of de status van de accu kunnen niet worden beantwoord. Hier leest het systeem informatie van websites van Rijkswaterstaat of energieleveranciers voor. De huidige versie van Android in Polestar geeft daarom meer het gevoel te praten met een zoekmachine dan met een boordcomputer; en dat zou omgekeerd moeten zijn. Polestar meldt desgevraagd dat de hardware klaar is en dat een software update de gevraagde functionaliteit later zal bieden. Goed om te weten: het systeem functioneert ook zonder Google-account. Wie zich zorgen maakt om de privacy kan daarom tot op zekere hoogte anoniem rijden. Het Harman Kardon audiosysteem is goed, maar de klank is commerciëler dan in andere auto's.

Als het gaat om de veiligheid zijn grofweg alle systemen van moederbedrijf Volvo overgenomen. Op het gebied van actieve veiligheid (ongelukken voorkomen) is Polestar modern, maar niet vooruitstrevend. Hier heeft de Zweeds/Chinese fabrikant duidelijk gekeken naar nieuwkomers die de vingers hebben gebrand aan zelfrijdende functies. De Polestar 2 kan de bestuurder daarom assisteren, maar het merk houdt zich verre van autonoom rijden.

„De Polestar 2 overtuigt absoluut als sportief model en biedt zelfs een mate van rijplezier die met een auto met verbrandingsmotor voor onmogelijk wordt gehouden“

Prestaties

In de ontwikkeling van elektrische auto's zijn twee stromingen waarneembaar. De ene stelt dat een kleine accu voldoende capaciteit biedt voor dagelijkse ritten. En door te kiezen voor een kleine batterij is een auto lichter (betere rijeigenschappen), voordeliger en minder milieubelastend. Polestar behoort tot de tweede stroming. De 2 zal voor veel kopers hun eerste elektrische auto zijn en een grote accu geeft het zorgeloze, grote bereik van een benzineauto. Bovendien heeft Polestar een sportieve inslag en de prestaties die daarbij horen kunnen alleen worden geleverd met een grote batterij.

En die sportieve inslag maakt de Polestar 2 zonder enige twijfel waar! Polestar heeft enige vertraging in de reactie op het stroompedaal gebouwd om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen, want het vermogen is niet alleen groot (408 pk / 660 Nm) maar ook direct beschikbaar. Daarbij is de grip zo fenomenaal, dat het asfalt het eerder opgeeft dan de banden. Wanneer de Polestar 2 wordt geprovoceerd, schiet deze Zweed er vandoor met een brutaliteit en venijn waar veel sportwagens geen antwoord op hebben. Of het nu gaat om de sprint vanuit stilstand of van 100 naar 120 km/u, de Polestar 2 reageert altijd met een overmacht en brutaliteit die met een verbrandingsmotor vrijwel ondenkbaar is.

Het onderstel weet al dit geweld moeiteloos te verwerken. In dit opzicht is duidelijk merkbaar dat Polestar ooit is ontstaan als motorsport-tak van Volvo. Het koetswerk is zeer stug en het gewicht is evenredig verdeeld over de voor- en achterwielen. Tel daarbij op dat het zwaartepunt laag ligt en het is logisch dat bochten domweg geen indruk maken. De Polestar 2 overtuigt absoluut als sportief model en biedt zelfs een mate van rijplezier die met een auto met verbrandingsmotor voor onmogelijk wordt gehouden. Toch kan Polestar één ding niet verhullen: bij een noodstop is de auto merkbaar zwaar (ondanks de Brembo-remmen op de hier gereden "Performance"-uitvoering).

Verbruik en bereik

Ondanks het enorme sprintvermogen leent de Polestar 2 zich net zo makkelijk voor een kalme rijstijl. Dan biedt de 2 alle voordelen van een elektrische auto: veel souplesse en weinig rijgeluiden. De testrijder hoorde regelmatig een fluittoon van de elektromotor, maar hoe hinderlijk dergelijk hoogfrequente geluiden zijn is sterk afhankelijk van het gehoor van het individu. De bestuurder kan kiezen hoe licht of zwaar de besturing is. Tevens kan worden gekozen om de auto uit te laten rollen bij het loslaten van het stroompedaal of juist zeer sterk in te laten houden (en dus energie terug te winnen). In die laatste stand kan worden gereden met slechts één pedaal en dat beviel tijdens de testperiode het beste.

De testrit bestond voornamelijk uit snelwegkilometers, waarbij het sprintvermogen regelmatig is benut. Daarmee kwam het gemiddelde energieverbruik uit op 19.5 kWh / 100 km. Volgens de WLTP-testmethode kan de Polestar 2 470 km afleggen op een volle accu. Tijdens deze test was dat net geen 400 km. Laden kan op hoge snelheid (150 kW DC of 11 kW AC), zodat de Polestar 2 zich ook leent voor intensief gebruik en het afleggen van lange afstanden.

Conclusie

Zal Polestar de markt veroveren met de "2"? Ja, na een testrit staan alle lichten op groen! Polestar maakt maximaal gebruik van alle voordelen die een elektrische auto biedt. De Polestar 2 is sneller, comfortabeler, schoner en voordeliger in gebruik dan een auto met verbrandingsmotor. Dankzij de grote batterij en de mogelijkheden tot snelladen is het dagelijks leven met de Polestar 2 eenvoudig en zorgeloos.

Polestar heeft goed gekeken naar de concurrenten en maakt daarom niet dezelfde fouten. Dankzij de ervaring van moederbedrijf Volvo is er veel aandacht voor veiligheid, is de afwerkingskwaliteit goed en is een groot service-netwerk beschikbaar. Het hier gereden eerste exemplaar werd geplaagd door veel fouten en tekortkomingen in de Android-software. Echter, dankzij een doordacht ontwerp van de hardware kunnen al deze problemen in de (nabije) toekomst worden verholpen met software-updates.

Tenslotte scoort Polestar met een eigen karakter. Dankzij een unieke mix van minimalisme en verfijning weet de Polestar 2 zich positief te onderscheiden van het bestaande aanbod.

plus Sublieme wegligging

Onderscheidend, premium imago

Snel, comfortabel en emissievrij min Merkbaar zwaar bij hard remmen

Fluitend geluid van elektromotor

Android integratie nog in de kinderschoenen

Tesla Model 3

"En dat is drie"

Jaguar I-PACE

"De beste Jaguar"

Mercedes C-Klasse

"Wel bezuinigen, niet besparen"

Volvo S60

"Verantwoordelijkheid nemen"