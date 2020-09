Autotest | Bij een bedrijfswagen draait alles om de kosten ten opzichte van de functionaliteit. Het is immers deel van het productieproces en dus is de keuze voor een auto even rationeel als die voor iedere andere machine. Toch komt er tegenwoordig een nieuw aspect bij de keuze van bedrijfsmiddelen: milieuvriendelijkheid. Opel stelt dat de Vivaro-e beide kan verenigen: deze elektrisch aangedreven bus zou voordeliger zijn in het gebruik en ook nog eens verantwoord zijn voor het milieu.

Dit is de derde generatie van de Vivaro. Het ontwerp gaat met de tijd mee, zodat de uitrusting en veiligheid op een hoger niveau zijn komen te staan. Tegelijkertijd is de functionaliteit behouden. Zoals gebruikelijk is de Vivaro beschikbaar in drie lengtes, twee hoogtes en geschikt voor standaard of extra zware belading. Er is een Vivaro voor personenvervoer ("Combi"), voor vracht plus personen ("Crew cab") of voor vrachtvervoer ("Cargo Van").

Derde generatie

Het grootste verschil met de voorgaande generatie zit in het platform: dat is voortaan ook geschikt voor elektrische aandrijving. Ongeacht de gekozen motor is de laadruimte gelijk. Met andere woorden: de elektrische aandrijving gaat niet ten koste van de ruimte (maximaal 6.6 m3 / 3 Euro pallets / 402 cm laadlengte). De accu's gaan wel ten koste van het maximale laadgewicht. Dat is nu beperkt tot 1.275 kg (plus een aanhanger van maximaal 1.000 kg). Maatwerkoplossingen zoals gereedschapsrekken of een rolstoellift passen zonder aanpassingen op de Vivaro-e. Daarnaast werkt Opel aan speciale toepassingen voor deze elektrische bus, zoals een elektrische koeling. Hiermee wordt voorkomen dat geparkeerde koelwagens overlast veroorzaken met hun uitstoot of motorgeluid.

De vorige Vivaro was standaard voorzien van een dieselmotor, ongeacht de toepassing. Met de komst van de elektrische Vivaro-e kan expliciet rekening worden gehouden met het gebruik. Wanneer de Vivaro-e voornamelijk in de stad wordt gebruikt, kan worden gekozen voor een standaard batterij (50 kWh voor een actieradius van 230 km). Voor het afleggen van langere afstanden is een 75 kWh batterij leverbaar, waarmee 330 km kan worden afgelegd. Tip: op de website van Opel is een simulator te vinden waarmee kan worden bepaald welke batterij het beste past bij welke inzet. Gezien het prijsverschil kan alleen al met de keuze van de juiste versie veel geld worden bespaard!

Laden kan via een aansluiting links op de neus. Bij personenauto's is dit geen wenselijke plek vanwege het (in)parkeren, maar een bedrijfswagen zal meestal op een eigen terrein aan laders aan de muur van het pand worden geladen. Dan wegen de draaicirkel bij het inparkeren of de veiligheid bij het uitparkeren niet op tegen het gemak. Hoe snel de Vivaro-e laadt is afhankelijk van de gekozen opties. Standaard kan aan wisselstroom (publiek laadpunt of thuislader) worden geladen met 7.4 kW, optioneel is een 11 kW 3-fase omvormer beschikbaar. Iedere Vivaro kan laden aan gelijkstroom (snelladen) met een snelheid van 100 kW.

Uitrusting

Tot zover de theorie, tijd voor een proefrit! Bij het plaatsnemen in de cabine is meteen duidelijk dat dit de nieuwe generatie busjes is. De materialen, de afwerking en de uitrusting staan duidelijk op een hoger niveau dan in de vorige Vivaro. Zonder de functionaliteit en duurzaamheid te vergeten, is de mate van verfijning bijna gelijk aan die van een personenauto.

De vooruitgang zit ook in de uitrusting, die eveneens dicht bij die van de personenauto's van Opel komt. Daarbij is de Vivaro overduidelijk een product van de samenwerking met Peugeot en Citroën. Alles, van de bedieningselementen via de klokken tot het infotainment-systeem, is rechtstreeks overgenomen van de partners.

De nieuwe Vivaro herkent verkeersborden, remt zelfstandig voor gevaar, herkent een vermoeide chauffeur, kan automatisch afstand houden tot de voorligger (ook bij wisselende snelheden) en waarschuwt bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook. Ook nieuw is het head-up display. Een transparant paneel bovenop de stuurkolom toont de belangrijkste gegevens voor de bestuurder in het blikveld. Denk daarbij aan de snelheid alsmede instructies van het navigatiesysteem. De traditionele klokken achter het stuurwiel zijn zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk gemaakt: de Vivaro-e toont de snelheid, de batterijstatus en het afgenomen vermogen. Deze grote klokken zijn vanaf de eerste kennismaking duidelijk en uiterst eenvoudig afleesbaar.

Elektrische auto

Om het elektrisch rijden zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft de hendel van de "automaat" slechts twee rijstanden: D en B. In "D" gedraagt de Vivaro-e zich als een gewone bus. In "B" wordt bij het loslaten van het stroompedaal energie teruggewonnen en kan efficiënter worden gereden. Daarnaast kan het karakter worden gekozen uit een eco, normale en sportieve modus.

Het verschil tussen deze modi is in de praktijk groot, want in de eco-modus is slechts een deel van het vermogen beschikbaar. Alleen in de sportieve stand is het volledige vermogen van 136 pk / 260 Nm beschikbaar. De elektromotor mag dan afkomstig zijn uit de veel kleinere Opel Corsa, in onbeladen toestand is dit een ronduit uitdagende bus! De Vivaro-e reageert zelfs zo gretig op het stroompedaal, dat het de nodige zelfbeheersing vraag om niet als een bullebak door het verkeer te razen!

Tegelijkertijd valt op dat het vermogen op een heel andere manier wordt geleverd dan met een dieselmotor. Een dieselmotor bouwt op tot een ideaal toerental en is dan uiterst krachtig. De elektromotor levert altijd het maximale koppel en lijkt daarom een veel tammer karakter te hebben. Tijdens de test onder uiterst gunstige weersomstandigheden en met een onbeladen bus kon de beloofde actieradius van 330 km eenvoudig worden gerealiseerd.

Weggedrag

De nieuwe Vivaro benadert de luxe en verfijning van een personenauto. Dat geldt echter niet voor het weggedag. Nog altijd is het verschil tussen minimale en maximale belasting voor een bus veel groter en daar moet het onderstel op zijn berekend. De Vivaro kan daarom niet worden gereden als een personenauto en vraagt een aangepaste rijstijl. Wel zorgt het lagere zwaartepunt van de accu's voor iets meer stabiliteit. Ondanks het feit dat de Vivaro-e zwaar voelt, is de remweg bij een noodstop wonderlijk kort.

Tenslotte zorgt de elektrische aandrijving voor rust en souplesse. Een grappig detail daarbij is dat de hier gereden "Cagro" versie even stil is als de veel luxueuzere Zafira-e Life. Voorheen had een variant voor personenvervoer veel betere geluidsisolatie, maar met de komst van elektrische aandrijving bestaat dit verschil niet langer.

Conclusie

Is de Opel Vivaro-e tegelijkertijd een verantwoorde bedrijfseconomische als een milieuvriendelijke keuze? Na zowel een theoretische beschouwing als een proefrit is het antwoord op die vraag een overtuigend "ja". Hoe groot het voordeel is, is echter wel afhankelijk van de toepassing van de Vivaro. Ook belangrijk om te weten: alhoewel het laadvolume gelijk is voor de diesel en de elektrische uitvoering, is het maximale laadgewicht voor de elektrische versie wel minder.

Met deze derde generatie van de Vivaro hebben de verfijning, de veiligheid en het comfort een grote stap vooruit gezet. Dat geldt voor alle uitvoeringen, maar natuurlijk biedt de Vivaro-e dankzij de elektrische aandrijving nog meer comfort.

