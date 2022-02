Opel Manta ElektroMOD wint Festival Automobile 2022

31 januari 2022 | De jury van het Festival Automobile International twijfelde niet. De Opel Manta GSe ElektroMOD trekt de aandacht als een historische stijlicoon in een nieuw, innovatief jasje. Zo stelt de jury vast. De twaalf experts op gebied van autosport, architectuur, mode, design, cultuur en media beschreven de Opel Manta GSe ElektroMOD tijdens de Grand Prix du Festival als een "succesvolle herinterpretatie van modellen van vroeger". Dit toont aan dat de Manta GSe ElektroMOD niet zomaar een klassiek model is dat weer tot leven is gewekt. Het is een legende die door autoliefhebbers in Rüsselsheim met veel aandacht voor details klaar is gemaakt voor de toekomst.

De volledig batterij-elektrische Manta is net zo sportief als een originele Opel Manta GSe, maar met ambitieuze technologie en dat is ook de boodschap van zijn naam: ElektroMOD. 'MOD' staat voor verandering, voor technische en stilistische MODificaties en een MODerne, duurzame levensstijl. Het is een auto die emoties oproept en de aandacht trekt met zijn neongele carrosseriekleur, contrasterend zwarte motorkap en extravagante details zoals het Opel Pixel-Vizor. Daarop maakt hij zijn boodschap duidelijk: "My German heart has been ELEKTRified. I am on a zero e-mission." Ofwel: "Mijn Duitse hart is geëlektrificeerd, ik ben op een zero e-missie."

In het interieur is geen spoor van het verleden meer te zien. Daar schitters Opels nieuwste digitale technologie. De klassieke ronde instrumenten hebben plaatsgemaakt voor het brede Opel Pure Panel met twee geïntegreerde breedbeeldschermen, zoals ook is te zien in de cockpit van de nieuwe Opel Astra.

De Manta GSe ElektroMOD combineert Opel-traditie met de inspanningen die vandaag de dag worden gedaan voor emissievrije mobiliteit en een fijne, duurzame toekomst. Het is een concept dat mensen inspireert, zoals ook op het Fesitval Automobile International. Het evenement vond in 2022 voor de 37e keer plaats in Parijs en staat in het teken van de mooiste, meest succesvolle en meest vooruitstrevende autoprojecten van het afgelopen jaar.

