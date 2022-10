De basis staat

De naam "CarAVan" is bedacht door Opel. Omdat veel werklieden hun bedrijfsauto in de vrije tijd vaak gebruikten voor het gezin, wilde Opel een auto maken die beide functies optimaal combineert. Daarom voegde de fabrikant een "car" (personenauto") en een "van" (bestelbusje) samen tot een "Car-A-Van". Wat tegenwoordig bekend is als stationcar was geboren!

Dat was in 1963 met de Kadett A. De hier gereden Kadett D is geproduceerd van 1979 tot 1984, uiteraard als hatchback en stationcar. Vergeleken met moderne auto's ziet de Kadett D er bijna kinderlijk eenvoudig uit met een recht-toe recht-aan ontwerp. Destijds maakte de vormgeving juist een grote stap vooruit, met strakke lijnen zonder overbodige details. Bovendien straalt de auto een zekere onschuld uit die moderne auto's niet kennen.

De hier gereden auto is één van de laatst geproduceerde exemplaren van de Kadett D (bouwjaar 1984) en verkeert in onberispelijke conditie. De lak oogt alsof de auto gisteren is gespoten en ook de sportstrepen, logo's en deurrubbers verkeren in nieuwstaat. Dat is ook niet zo gek: in zijn 38 jarige carrière heeft deze Kadett slechts 19.000 km afgelegd.

Ruimte en uitrusting

Het is vooral het interieur dat de leeftijd van de Kadett D verraadt. De stoelen zijn zacht en bieden geen enkele zijdelingse steun. De beenruimte op de achterbank is redelijk. Echter, de zit is ongebruikelijk laag en vanwege de zeer zachte materialen zakken passagiers er nog dieper in weg. Terwijl moderne stationcars bol staan van de ergonomische hoogstandjes en ruimtebesparende trucs, heeft de Kadett D CarAVan slechts een extra grote kofferruimte (1.425 liter) met vlakke laadvloer. Alles is uiteraard bekleed in "smaakvol" bruin en beige.

De uitrusting van deze GLS-uitvoering is eenvoudig, zeker in vergelijking met Japanse concurrenten uit hetzelfde tijdperk. De Kadett D heeft van buitenaf verstelbare buitenspiegels, zijruiten met zwengels, decentrale portiervergrendeling en sleutel, een onhandig klein handschoenenkastje en een analoog klokje (dat nog steeds perfect gelijk loopt!). De optionele AM/FM radio speelt nog altijd vrolijk via een speaker midden op het dashboard (mono). De enige bovengemiddeld praktische voorziening van deze gezinsauto is een groot open bergvak bij de versnellingspook.

„De Kadett D en Astra L bieden een vergelijkbare balans tussen comfort en dynamiek, prijs en uitrusting, innovatie en gemak“

Starten en lopen

De Kadett D was de eerste met een dwarsgeplaatste motor in combinatie met vierwielaandrijving. Onder de motorkap is mede daarom heel veel ruimte over. Opel zorgt duidelijk goed voor de museumstukken, want de 1.3 liter viercilinder motor start meteen en loopt meteen mooi rond. Dit laatste is echter wel afhankelijk van het gevoel van de bestuurder voor de ouderwetse "choke".

Met zijn 60 pk komt de Kadett D nog steeds behoorlijk mee met het moderne verkeer. Aanvankelijk zijn de rijgeluiden heel acceptabel. Zodra de snelheid echter boven de 70 km/u komt zoekt de moderne bestuurder tevergeefs naar een vijfde of zesde versnelling. De remmen zijn absoluut niet opgewassen tegen het moderne verkeer, maar dat geldt voor de meeste oldtimers. Het is dus belangrijk om heel goed te anticiperen om een noodstop te voorkomen, zeker met een uniek museumstuk zoals dit.

De besturing is niet bekrachtigd en bovendien uiterst indirect. Het vraagt veel stuurbewegingen om een scherpe bocht te maken en in zekere zit beschermt dat de bestuurder tegen zichzelf. Het voorkomt namelijk plotselinge bewegingen en zo wordt voorkomen dat de auto onbedoeld uit balans wordt gebracht. Ondanks zijn leeftijd kraakt, zucht of piept deze Kadett D nauwelijks. Aan het mechaniek is voelbaar dat de auto lang heeft stilgestaan, maar dit exemplaar is nog lang niet moe van zijn bestaan!

Conclusie

Tijdens de presentatie van de Opel Astra Sports Tourer (2022) wilde Opel met een proefrit met de Kadett D CarAVan uit 1984 demonstreren hoeveel vooruitgang is geboekt. De vooruitgang is overduidelijk, maar met zo'n groot tijdsverschil kan niet anders worden verwacht. Wat vooral interessant is, is om te ervaren hoe de basis is gelegd. De Kadett D en Astra L bieden een vergelijkbare balans tussen comfort en dynamiek, prijs en uitrusting, innovatie en gemak. Die verhoudingen zijn grofweg gelijk gebleven, maar de techniek is uiteraard sterk ontwikkeld.

Op één punt is Opel zelfs helemaal niet geslaagd met deze proefrit. Dit museumstuk bewijst namelijk dat oude auto's met hun eenvoud een charme hebben die de nieuwe generatie vreemd is.