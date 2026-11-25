De Nissan PIXO wordt leverbaar in de uitvoeringen Engage, Advance en Evolve. Alle versies zijn standaard geschikt voor DC-snelladen met een vermogen tot 50 kW, waarmee de accu onder ideale omstandigheden in ongeveer 28 minuten van 15% tot 80% is op te laden. Daarnaast is elke PIXO uitgerust met een 11 kW AC-boordlader met bidirectionele laadmogelijkheden en voorbereiding voor Vehicle-to-Load (V2L). De elektrische aandrijflijn heeft een 27,5 kWh LFP-accu, goed voor een actieradius tot 259 kilometer volgens de WLTP.

Nissan Pixo | Nissan maakt prijzen Pixo bekend

Op technologisch vlak biedt het model diverse voorzieningen die het dagelijkse gebruik vereenvoudigen. De Advance, leverbaar vanaf € 21.790, heeft als extra onder meer Google Built-in met Gemini-spraakassistentie en Face ID, een achteruitrijcamera en een verschuifbare achterbank. De Evolve, leverbaar vanaf € 23.190, is de topversie en biedt onder andere one pedal driving-technologie met instelbare regeneratie, 18 inch lichtmetalen velgen, adaptieve cruise control en verwarmbare voorstoelen.

Landelijke PIXO Roadshow

Vooruitlopend op de marktintroductie organiseert Nissan de landelijke PIXO Roadshow. Tijdens deze tour krijgen bezoekers de mogelijkheid om de volledig nieuwe PIXO alvast van dichtbij te ontdekken bij Nissan-dealers in heel Nederland. Alle roadshow-evenementen vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur bij:

Auto Sturm, Spijkenisse, 26 november 2026

Nissan Autobedrijf Cas Lamens, Berkel en Rodenrijs, 28 november 2026

Nissan Terwolde, Hengelo, 1 december 2026

Hedin Automotive, Sittard, 3 december 2026

Nissan Auto Heurkens, Weert, 5 december 2026

Bochane Nissan, Nijmegen, 8 december 2026

Bochane Nissan, Almere, 9 december 2026

Nissan Auto Herwers, Hengelo, 10 december 2026

ABD Nissan, Drachten, 12 december 2026

Nissan Stam, Utrecht, 15 december 2026

Autogroep Ursem Barten, Alkmaar, 17 december 2026

Van Mossel Nissan, Rotterdam, 19 december 2026

Beschikbaarheid

Met de introductie van de PIXO breidt Nissan zijn elektrische modellengamma verder uit. Het model voegt zich bij de LEAF en MICRA en biedt een compacte aanvulling voor klanten die kiezen voor emissievrije mobiliteit. De eerste exemplaren worden begin 2027 in Nederland verwacht. De Nissan PIXO schittert ook op het Autosalon van Brussel, van 8 tot 17 januari 2027 in Brussels Expo.