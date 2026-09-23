Nissan onthult elektrische Pixo

De PIXO is de eerste Nissan in Europa met een lithium-ijzerfosfaataccu (LFP) en ontworpen met de gedachte van het opladen als vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse routine. Zo zijn een 11 kW AC-boordlader en een 50 kW DC-snellaadvermogen standaard vanaf de basisversie. De snellaadfunctie maakt het mogelijk om de accu onder ideale omstandigheden in circa 28 minuten van 15% tot 80% op te laden.

Afmetingen en binnenruimte

Met een lengte van 3.796 mm en een breedte van 1.790 mm laat hij zich eenvoudig parkeren. Dankzij de indeling van het interieur belooft Nissan plaats aan maximaal vier volwassenen. De onafhankelijk verschuifbare achterstoelen vergroten de flexibiliteit en creëren extra ruimte voor grotere voorwerpen wanneer dat nodig is.

Tegelijkertijd biedt de auto in totaal 18 liter aan opbergruimte in het interieur en een bagageruimte van in totaal 356 liter. Met de achterstoelen rechtop is er 50 liter ruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld de laadkabel.

Connectiviteit met Google

Google Gemini tilt de connectiviteit van de Nissan PIXO naar een nieuw niveau door tijdens iedere rit gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. Gemini is vanaf de introductie beschikbaar in zestien talen en dialecten en ondersteunt zowel navigatie als entertainment en communicatie via natuurlijke spraakinteractie. Dankzij de gespreksgeschiedenis kan Gemini bestuurdersvoorkeuren in de loop van de tijd leren kennen.

Ook andere technologie helpt dagelijkse ritten eenvoudiger te maken. Google biedt navigatie en connectiviteit met Android-toestellen. Met de MyNissan-app en connected services kunnen klanten laadfuncties en voertuigfuncties op afstand beheren. Face ID zorgt op zijn beurt voor gemak door bestuurders te herkennen en hun persoonlijke instellingen automatisch te activeren. Dit alles wordt weergegeven via een 7-inch bestuurdersdisplay en een 10-inch touchscreen voor het infotainmentsysteem.

Tot de standaarduitrusting behoren verder adaptieve cruise control met stop & go-functie, Lane Departure Warning en Hands-Free Parking.

Rijeigenschappen

De volledig elektrische aandrijflijn zorgt voor een onmiddellijke reactie en een soepele acceleratie vanuit stilstand met een maximumvermogen van 60 kW (82 pk). 'One pedal driving'-technologie is standaard. Hiermee kan de bestuurder wegrijden, accelereren, vertragen en stoppen door slechts het stroompedaal te bedienen, wat handig is in stadsverkeer met veel remmen en vertragen.

De PIXO is ontworpen door Nissan en wordt geproduceerd door Nissans alliantiepartner Renault. De auto is specifiek ontwikkeld voor Europese klanten en wordt geproduceerd in de Renault-fabriek in Novo Mesto, Slovenië. De prijzen, marktspecificaties en informatie over pre-bestellingen worden vanaf begin 2027 bekendgemaakt. Daaropvolgend zullen ook de eerste leveringen volgen.