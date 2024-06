NIO onthult EL8

Met een lengte van 5.099 mm, een hoogte van 1.750 mm, een breedte van 2.199 mm en een grote wielbasis van 3.070 mm belooft de EL8 plaats aan zes personen om comfortabel te reizen. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar, elk met een eigen indeling voor de tweede zitrij. De eerste heeft een doorgang tussen de 14-voudig verstelbare individuele stoelen en een brede armsteun. De Executive-uitvoering heeft een koelkast en een middenconsole tussen de 12-voudig verstelbare Ottoman-stoelen op de tweede zitrij. In lijn met het thema van luxe biedt de Executive-uitvoering een Hot Stone Massage-functie op de eerste en tweede zitrij.

Het vierwielaandrijvingssysteem van de EL8 maakt gebruik van een permanente magneet SiC-motor met een vermogen van 180 kW en een inductiemotor met een vermogen van 300 kW. Het koppel bedraagt 850 Nm, de acceleratie van 100 km/u verloopt in 4,1 seconden. De verwisselbare Long Range-batterij (100 kWh) biedt een theoretische actieradius van 510 km volgens de WLTP-cyclus. Er is ook een Standard Range-batterij (75 kWh) verkrijgbaar.

Veiligheid

Het engineeringteam van NIO heeft vanaf de start van het ontwikkelingsproces van de EL8 prioriteit gegeven aan de actieve en passieve veiligheid. Een groot deel van de ontwikkeling vond plaats in de engineering-faciliteit van NIO in Oxford, in het Verenigd Koninkrijk. De carrosserie van de EL8 bestaat voor 90 procent uit een aluminiumlegering en is voorzien van kreukelzones voor en achter die 72 procent van de breedte van het voertuig beslaan, voor een effectieve afvoer van de energie die vrijkomt bij een aanrijding. In totaal bieden 24 veiligheidsvoorzieningen en rijhulpsystemen bescherming aan de inzittenden en andere weggebruikers.

Daarnaast is er het Smart Safety System, een primeur bij NIO. Afhankelijk van de positie van de inzittenden en de ernst van de botsing past het Smart Safety System de timing van de airbag en de maximale spankracht van de veiligheidsgordel aan om de inzittenden beter te beschermen. Dit systeem wordt aangevuld met zeven airbags, waaronder een 2.800 mm lange gordijnairbag aan de zijkanten van het interieur dat ook de inzittenden achterin beschermt. De EL8 heeft ook een airbag tussen de voorstoelen. De batterij van de EL8 is getest op temperaturen tot 590°C gedurende 130 seconden, een valtest vanaf een hoogte van één meter en het eventueel binnendringen van water tijdens onderdompeling in zout water.

De EL8 staat standaard op 20 inch velgen en 21 en 22 inch exemplaren zijn tegen meerprijs verkrijgbaar. Het remsysteem van de EL8 is voorzien van remklauwen met zes zuigers voor en het Intelligent Park Brake-systeem (IPB) van Bosch voor een extra nauwkeurige controle. Het systeem belooft een maximale remkracht binnen 150 milliseconden. De reactietijden van het traction control-systeem zijn ook verbeterd en teruggebracht van 100 naar 10 milliseconden.

Nieuwe multi-beam adaptieve matrix LED-koplampen, die worden aangestuurd door NIO's ingebouwde computer ADAM, werken samen met LiDAR-technologie voor een onmiddellijke respons om de weg vóór de auto optimaal te verlichten. Onafhankelijk aangestuurde micron-LED's kunnen het licht als het ware om bochten buigen en reageren zo op tegemoetkomend verkeer, waardoor het verblinden van andere weggebruikers en daarmee mogelijke irritatie in het verkeer wordt voorkomen.

Voor een maximale bescherming voor alle gezinsleden is de EL8 uitgerust met Child Presence Detection (CPD). Dit systeem waarschuwt niet alleen als er een kind of huisdier in de auto is achtergelaten, maar biedt ook een anti-botsbeveiliging bij het openen van de achterklep en een slimme raam- en portiervergrendeling. De EL8 is voorzien van vier ISOFIX-bevestigingen, zodat ook grotere gezinnen gebruik kunnen maken van dit model. Een specifieke huisdierenmodus houdt de temperatuur in het interieur op 22°C en schakelt bepaalde functies uit zodat dieren veilig kunnen rusten. Een trekvermogen van 2.000 kg en de kampeermodus maken van de EL8 een aantrekkelijke auto voor een weekendje weg met het hele gezin.

Duurzaamheid

De ontwerpers van NIO legden veel nadruk op het realiseren van een maximale efficiëntie, met een luchtweerstandscoëfficiënt van Cd 0,25 tot gevolg. Een andere stap op efficiëntievlak werden gezet met de toepassing van een geïntegreerde parkeerrem. Door gebruik te maken van de motor voor een verbeterde energierecuperatie wordt de totale actieradius vergroot en de slijtage van de remblokken verminderd.

Duurzaamheid was een andere factor bij het ontwikkelen van de EL8. Het interieur van de EL8 is afgewerkt met duurzaam rotan, stoelkussens van sojaboonschuim en OEKO-TEX gecertificeerd Haptex interieurmateriaal voor de stoelen en portierbekleding. De hemelbekleding van de EL8 is gemaakt van geweven suède op plantaardige basis, waarbij gebruik is gemaakt van suikerriet en castorolie.

Actieve wielophanging

De EL8 heeft een onderstel met Dual Chamber-luchtvering en Continuous Damping Control (CDC), dat de dempingskrachten van de schokdempers constant aanpast. Door de wegomstandigheden, rijsnelheid en input van de bestuurder te meten en de afstelling daarop aan te passen, belooft CDC rijcomfort met minder vibraties. De Dual Chamber-demping vermindert de duikbewegingen volgens Nio met 25 procent tijdens het accelereren en met 40 procent tijdens het remmen. De Hydraulic Rebound Stop (HRS) van NIO claimt voor een progressieve demping en biedt een rustgevend rijcomfort. HRS biedt als extra voordeel dat het de ophangingscomponenten beschermt door de energie die wordt veroorzaakt door kuilen en het rijden over slecht wegdek te absorberen en af te voeren.

Rekenkracht

Als 'ADAM' het brein is van elke NIO, dan is Aquila het oog, dat verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een schat aan rij-informatie. Met behulp van NIO's technologische algoritmen verwerkt het Aquila-systeem gegevens van 33 camera's en sensoren om een compleet beeld te geven van de omgeving rondom de auto. De EL8 beschikt ook over het verst detecterende LiDAR-systeem dat in de auto-industrie in serieproductie wordt toegepast. De 1.550 nm LiDAR heeft een maximale detectieafstand van 500 meter. De 8 MP hoge resolutie-camera's van de EL8 'kijken' verder, registreren meer details en detecteren voertuigen op 680 meter afstand, voetgangers op 220 meter afstand en verkeersobjecten zoals kegels op 160 meter afstand.

De Emergency Video-functie van de EL8 wordt automatisch geactiveerd door gebeurtenissen zoals geactiveerde airbags en legt mogelijk belangrijke beelden vast in het geval van een aanrijding. Met One-Click Video Recording kunnen handmatig opnames worden gemaakt van verkeersovertredingen, waarbij de Accident Victimization Assistant belangrijk bewijsmateriaal kan vastleggen. Alle EL8's worden geleverd met een 16,3 inch HUD-systeem - nog een primeur voor NIO - naast een 12,8 inch AMOLED-scherm in de middenconsole en een 6,6 inch scherm voor het achtercompartiment. De EL8 is voorzien van NIO's bekende virtuele assistent NOMI Halo met een vernieuwde en verfijnde NOMI Mate, die als optie verkrijgbaar is op beide uitvoeringen.

Uitvoeringen

De EL8 is verkrijgbaar in vijf exterieuruitvoeringen en drie interieuruitvoeringen. Tot de opties behoren 21 inch of gesmede 22 inch velgen, een trekhaak en voor de uitvoering met doorgang tussen de stoelen het Premium Comfortpakket met Hot Stone-Massagefunctie op de eerste en tweede zitrij, geventileerde stoelen op de tweede zitrij en verwarmbare stoelen op de derde zitrij.

De EL8 is te bestellen vanaf 13 juni 2024. De prijzen starten bij € 78.900,- voor de Launch Edition met BaaS. Deze edition is tot 30 september 2024 beschikbaar.