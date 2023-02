NIO EL7 arriveert in Nederland

De NIO EL7 is de eerste SUV van het merk met het zogenaamde 'Design for AD'. Het front is voorzien van het X-Bar stijlkenmerk en de NIO Double-Dash dagrijverlichting met 3D-cut technologie. De geprononceerde lijnen op de motorkap creëren, samen met de naar voren geplaatste Shark Nose en gestroomlijnde aeroranden, een onconventionele, sportieve uitstraling. De vloeiende heuplijn, de sculpturale skirts en geprononceerde wielkasten zorgen in combinatie met de Flush deurgrepen voor een eigen zijaanzicht. De opvallende Air Wing achterlichtunit bestaat uit 202 diamantvormige LED-modules die zachte en vloeiende lichtbanen creëren die lijken op bewegende vleugels.

Net als bij de ET7, die vorig jaar in Nederland is geïntroduceerd, kenmerkt het interieur van de EL7 zich met zijn dual-layer design. De layout is geoptimaliseerd om een open en onbelemmerde ruimte te creëren voor vijf inzittenden met hun bagage. De EL7 biedt inzittenden zowel voor- als achterin stoelverwarming, ventilatie én massage aan de voorzijde. Het panoramische schuifdak draagt bij aan de ruimtelijke sfeer van het interieur dat is afgewerkt met duurzame materialen waaronder de Haptex stoelbekleding en rattan afwerkingselementen.

De nieuwe NIO EL7 heeft een maximumvolume van 658 liter. Met de achterbank neergeklapt, heeft de bagageruimte een diepte tot 1.880 mm, voor meer opslag en flexibiliteit. De EL7 is ook de bedoeld voor buiten activiteiten met standaard AWD en een trekgewicht van maximaal 2.000 kg. De elektrisch inklapbare trekhaak met Trailer Mode is ook onderdeel van de standaarduitrusting.

De NIO EL7 is voorzien van de technologieën van de ET7. Net als de sedan is deze SUV dan ook standaard uitgerust met onder meer het nieuwste Banyan-systeem met NIO Aquila Super Sensing dat beschikt over 33 sensoren, waaronder een ultralange-afstands hogeresolutie LiDAR, zeven 8MP hoge-resolutie camera's, vier 3MP lichtgevoelige camera's, een ADMS (Advanced Driver Monitoring System), vijf millimeter-golf radars, 12 ultrasone sensoren, GPS, IMU, en HOD.

Ook present in de EL7: AI-assistent NOMI, het 7.1.4 soundsystem met Dolby Atmos panoramische geluidstechnologie, het 12,8-inch AMOLED centrale bedieningsscherm en AR- en VR-technologie en de Smart Air Suspension.

De 4.912 mm lange SUV heeft een Dual-Motor Smart AWD aandrijflijn met voor een 180 kW permanente magneetmotor en achter een 300 kW inductiemotor voor een gecombineerd vermogen van 480 kW (653pk) en een maximumkoppel van 850Nm. De NIO EL7 heeft een theoretisch bereik van maximaal 513 km (WLTP met 100kWh-accupakket en 20 inch velgen). In sport+ modus kan de grote SUV van 0 naar 100 km/u accelereren in 3,9 seconden.

NIO Subscription, BaaS, koop of lease

De NIO EL7 is leverbaar in één uitrustingsniveau, dat is te specificeren met een 75 kWh of 100 kWh batterij. De eerste SUV van NIO in Nederland is te personaliseren met drie verschillende interieurthema's, 21 inch lichtmetalen velgen en 7 carrosserielakken. NIO biedt de EL7 op verschillende manieren aan om klanten een maximale keuzevrijheid te bieden. De EL7 is verkrijgbaar inclusief de batterij of in combinatie met een BaaS abonnement waarbij de batterij wordt gehuurd en kan worden gewisseld in de revolutionaire NIO Power Swap Stations. In Nederland zijn al meerdere stations operationeel.

De NIO EL7 kan ook worden gereden via het zorgeloze NIO Subscription abonnement waarin onder meer onderhoud, reparatie, verzekering, afschrijving én winterbanden zijn meegenomen. NIO biedt naast zakelijke leasing verschillende abonnementsvormen aan, waaronder het maandelijks opzegbare NIO Flex Subscription voor meer gemak en flexibiliteit. In combinatie met NIO Subscription kan de klant altijd gebruik maken van de batterijwisseltechniek.

Indien gewenst kan de EL7 ook op traditionele wijze worden gekocht. De NIO EL7 heeft een consumentenadviesprijs vanaf € 76.900 in combinatie met het BaaS-abonnement en € 88.900 inclusief batterij.