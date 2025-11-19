LEAP24 verlaagt prijs snelladen

Gebruikers van het LEAP24-PartnerPas-abonnement betalen in het weekeinde bij alle LEAP24-laadstations € 0,24 per kWh voor duurzaam opgewekte stroom. Dit is zo'n 50% minder dan bij andere snellaadstations. Deze tarieven gelden voor onbepaalde tijd. LEAP24 heeft inmiddels 40 laadstations voor personenauto's, bestelwagens en trucks in Nederland.

Laadtarieven voor snelladen lopen sterk uiteen. Uit de "Benchmark Prijstransparantie Laden van Elektrisch Vervoer 2025" van Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) blijkt dat niet alleen de laadtarieven bij snellaadstations in Nederland sterk uiteenlopen, maar ook dat veel rijders behoefte hebben aan meer duidelijkheid over kosten. LEAP24 belooft betaalbaarheid en duidelijkheid. Bovendien wil LEAP24 schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar maken. Om dat te realiseren, koopt LEAP24 duurzame stroom in tegen dynamische tarieven. Ten slotte hanteert LEAP24 een minimale marge om (snel)laden toegankelijk en betaalbaar te houden.

Met het speciale weekeindetarief stimuleert LEAP24 elektrische rijders om elektriciteit af te nemen op momenten dat er voldoende capaciteit op het net is. Dit zorgt voor een betere spreiding van het elektriciteitsgebruik. De slimmere verdeling tussen laadsessies in het weekeinde en doordeweeks draagt bovendien bij aan het optimaliseren van de beschikbaarheid van LEAP24-laadpunten.

De LEAP24-PartnerPas-laadpas kost € 4,99 per maand en geeft toegang tot meer dan 950.000 laadpunten in Europa. Daar geldt het tarief van de desbetreffende aanbieder; LEAP24 brengt geen extra kosten in rekening. De LEAP24-laadpas is aan te vragen via de LEAP24-app, te vinden in de App Store en Google Play Store.