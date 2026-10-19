CHANGAN lanceert NEVO Q05 in Europa

De NEVO Q05 is in een groot aantal landen wereldwijd al een succesnummer. De elektrische SUV valt in het B+ segment en is ontwikkeld met het oog op gezinnen. De NEVO Q05 heeft een wielbasis van 2.735 millimeter en beschikt over een bagageruimte van maar liefst 540 liter. Het ruimtelijke gevoel wordt nog verder vergroot door het panorama dak.

Op technisch vlak biedt de volledig elektrische SUV een WLTP-actieradius tot 450 kilometer. Bij snelladen kan de batterij onder ideale omstandigheden in 15 minuten van 30 naar 80 procent worden opgeladen. Daarnaast beschikt de NEVO Q05 over een digitale cockpit en diverse actieve en passieve veiligheidssystemen. De bagageruimte biedt een inhoud tot 1.380 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. Daarnaast zorgen 29 opbergvakken ervoor dat alle benodigdheden voor het dagelijks leven met het gezin overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

CHANGAN verwacht de NEVO Q05 in het voorjaar van 2027 in Nederland. Nog dit jaar zal de prijs bekend worden gemaakt en gaan de orderboeken open.

Naast de elektrische NEVO en DEEPAL-modellen richt CHANGAN zich in Europa ook op plug-in-hybrides. In Parijs staat, naast de al eerder geintroduceerde DEEPAL S05 PHEV, de DEEPAL S07 PHEV centraal.

Deepal S07

De CHANGAN DEEPAL S07 PHEV, een middelgrote SUV in het D-segment, combineert een elektrische aandrijflijn met plug-in-hybride technologie. De gecombineerde actieradius bedraagt meer dan 1.000 kilometer, waarmee zowel lange afstanden als stadsverkeer efficient afgelegd kunnen worden. Dankzij snelladen kan de batterij bovendien binnen 15 minuten van 30% tot 80% worden opgeladen.

De wielbasis van 2.900 mm zorgt voor een ruim interieur, aangevuld met verwarmbare en geventileerde voorstoelen en een Dynaudio-geluidssysteem met 20 luidsprekers.

De CHANGAN DEEPAL S07 PHEV wordt in de komende maanden geïntroduceerd in Nederland en de belangrijkste Europese markten.

CHANGAN onderzoekt mogelijkheden voor lokale productie in Europa

CHANGAN onderzoekt verschillende mogelijkheden om de productie in Europa gefaseerd op te bouwen. Daarbij kijkt het bedrijf onder meer naar samenwerking met bestaande productielocaties en productiecapaciteit van partners. De besluitvorming hangt af van de marktvraag, de beschikbaarheid en gereedheid van de toeleveringsketen.

Met eventuele lokale productie wil CHANGAN zijn Europese aanwezigheid verder uitbreiden. Het merk beschikt al over een Design Center in Turijn (2001) en een R&D Center in Birmingham (2011). Deze activiteiten ondersteunen de ontwikkeling van modellen die aansluiten op de Europese regelgeving, wegomstandigheden en klantverwachtingen.

Voor de distributie van onderdelen werkt CHANGAN samen met logistiek dienstverlener Kuehne+Nagel in Nederland (Helmond) en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft het merk samenwerkingen met BNP Paribas en Allianz op het gebied van autofinanciering en verzekeringen. Deze partnerschappen moeten ervoor zorgen dat klanten niet alleen toegang krijgen tot de modellen van CHANGAN, maar tijdens de gehele gebruiksperiode ook kunnen rekenen op passende ondersteuning.