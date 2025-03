Mobilize maakt prijs Duo bekend

Met een lengte van 2,43 meter is de Mobilize Duo uiterst compact en gemakkelijk te manoeuvreren en parkeren. Samen met de centrale bestuurderspositie en geoptimaliseerde vering biedt hij een unieke rijervaring. De Duo, die standaard is uitgerust met voorruitverwarming en all-seasonbanden, is optioneel leverbaar met stoelverwarming en airconditioning om in elk seizoen van het jaar comfortabel te kunnen rijden. Tevens wordt de Mobilize Duo standaard geleverd met een bestuurdersairbag, die extra veiligheid biedt en uniek is in het segment van de zogeheten quadricycle.

De 100% elektrische Duo biedt een actieradius tot 161 kilometer. In lijn met zijn ecologisch verantwoorde ontwerp bestaat het voertuig voor meer dan 40% uit gerecyclede materialen en is hij voor 95% recyclebaar.

Uitrusting Mobilize Duo

De Mobilize Duo is leverbaar in twee varianten: met een topsnelheid van 45 km/h en 80 km/h. De 45 km/h-versie is te besturen door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietsrijbewijs. Tot de standaarduitrusting van de Duo behoren een airbag, vleugeldeuren, all-seasonbanden, een gordelspanner, geïntegreerde 230V-oplader, verwarmbare voorruit en digitale sleutel. De optielijst bestaat onder meer uit een verwarmbare bestuurdersstoel, airconditioning, parkeersensoren achter, Bluetooth-kit en een Type 2-laadaansluiting. Ook heeft de klant keuze uit vijf kleuren voor de stickerset waarmee de Duo gepersonaliseerd kan worden.

Vanafprijs Mobilize Duo en Bento

Mobilize is onderdeel van Renault Group. De Mobilize Duo is derhalve te bestellen bij meer dan dertig Renault vestigingen in Nederland, voor prijzen vanaf € 10.695. Alle prijzen zijn te vinden op de website van Mobilize. De eerste modellen van de Mobilize Duo staan voor de zomer bij de geselecteerde Renault dealers door het hele land. De Mobilize Bento, een microbedrijfswagen met een aanpasbare cargo box, is vanaf een later moment te bestellen voor prijzen vanaf € 10.676 exclusief BTW.