Zoals de naam al suggereert is de Duo bedoeld voor twee personen. In tegenstelling tot soortgelijke voertuigjes van andere merken zitten die personen niet naast, maar achter elkaar. Dat heeft als voordeel dat de Duo veel smaller is en dus wendbaarder in druk verkeer. Net als andere "quadricycles", zoals dit type auto officieel heet, is de Duo zo voordelig mogelijk gebouwd. De Duo bestaat uit een sterk buizenframe met kunststof "plaatwerk". De voor- en achterbumper zijn gelijk, want dat maakt de productie eenvoudiger. Vervolgens wordt het koetswerk niet gespoten, maar voorzien van stickers voor een kleur en motief. Vooralsnog zijn er vier kleuren leverbaar (rood, groen, blauw en wit), maar Mobilize broedt op meer originele kleuren en patronen.

Misschien wel het meest opvallende kenmerk van de Duo zijn de scharende portieren. Dat maakt de Duo niet alleen hip, het heeft ook een functie. Omdat de deuren niet naar buiten scharnieren, kan in zeer krappe parkeervakken worden in- en uitgestapt zonder iets te raken. Het kost echter wel de nodige kracht om de portieren te openen en te sluiten. Bovendien kunnen er makkelijk vingers tussen de deur en het koetswerk komen. Omdat de deuren omhoog bewegen zijn ze niet voorzien van deurvakken (daar zou alles uitvallen). Mobilize zet daar een goedmakertje tegenover: ook de onderzijde van de deuren is van glas en dat blijkt in de praktijk heel handig te zijn om stoepranden en andere obstakels te zien tijdens het manoeuvreren. Helaas is de achterruit van melkglas, waardoor het minder bruikbaar is. Mobilize is zich van dit probleem bewust en belooft op korte termijn verbetering. Overigens is akoestische parkeerhulp ("pieper") achterop standaard.

Omdat de bestuurder en bijrijder achter elkaar zitten, kan zowel links als rechts worden in- en uitgestapt. De passagier stapt bij voorkeur rechts in, want dan zit de veiligheidsgordel voor de bestuurder minder in de weg. Voor deze test is kortstondig gereden met twee personen van ieder zo'n 190 cm lang en dat past. Het is echter verre van comfortabel en ronduit claustrofobisch. Bovendien: de bestuurder heeft de veiligheid van een airbag (uit de Renault Captur), terwijl de achterpassagier met het voorhoofd op luttele centimeters van een harde metalen stang zit. Kortom: de Duo leent zich alleen voor zeer korte ritten (10 minuten) als tweezitter en de achterstoel zal vooral worden gebruikt als bagageruimte.

„als het gaat om individueel vervoer in de stad, biedt de Mobilize Duo de beste combinatie van snelheid, comfort en veiligheid“

Uitrusting

Net als het exterieur kan ook het interieur met stickers van een kleur worden voorzien. De behuizing van de digitale snelheidsmeter is gebaseerd op een ghettoblaster (draagbare radio uit de jaren '80) en daarom stevig, hoekig en voorzien van grote knoppen. De Duo is voorzien van een automaat, ventilator en voorruitverwarming. Stoelverwarming en airconditioning zijn optioneel.

Op de behuizing van de snelheidsmeter zijn een houder voor een smartphone en een USB-C aansluiting te vinden, want de Duo heeft geen radio of navigatiesysteem. Wel voorziet Mobilize in een "luidspreker" waaruit muziek of de instructies van een navigatie-app klinken. Luidspreker staat tussen aanhalingstekens, want in feite wordt het hele dashboard in trilling gebracht om geluid weer te geven en dat werkt in de praktijk prima. Houdt er desondanks rekening mee dat deze "brommobiel" niet de verfijning heeft van een personenauto. Alles is eenvoudiger en wanneer bijvoorbeeld de ventilator wordt ingeschakeld maakt dat een lawaai alsof er een stofzuiger aan is gezet!

Elektrische micro auto

De Duo wordt geleverd in een variant met een maximumsnelheid van 45 km/u ("L6e" voor gebruik zonder rijbewijs) en een versie die 80 km/u haalt ("L7e" waarvoor een rijbewijs vereist is). Qua uiterlijk is er geen verschil tussen beide, maar zelfs op lage snelheid is er een verschil in prestaties merkbaar. Ook tot 45 km/u presteert de sterkere versie met meer gemak. Ongeacht de gekozen motor heeft het gewicht van een passagier nauwelijks invloed op prestaties in de stad.

De Duo is een elektrisch voertuig, een automaat is daarom standaard (of beter gezegd: er is slechts één versnelling). De Duo gebruikt dezelfde batterij als de Renault 5, maar dan met een kwart van de capaciteit. Hiermee heeft de Duo een actieradius van 161 km. Tijdens de test in zeer druk verkeer was dat 150 km en dat is een ongekend groot bereik voor een elektrische micro auto. De Duo wordt naar keuze geleverd met een kabel voor laden aan een 220 volt stopcontact of met een kabel om te laden bij publieke laders (maar geen snelladers). De laadkabel is aan de Duo bevestigd. Daarom is het niet mogelijk om later een andere stekker te kiezen (de stekker om te laden bij publieke laadpunten zal in de meeste gevallen de beste keuze zijn).

Rijeigenschappen

Mobilize zegt dat de Duo op diverse plaatsen is voorzien van geluidsisolatie, maar daarvan was tijdens de testrit weinig merkbaar. Net als bij andere micro-voertuigjes is de elektromotor duidelijk hoorbaar, alhoewel het een oase van rust is naast de pruttelende (tweetakt)motortjes van conventionele merken. Vanaf 50 km/u maakt de elektromotor merkbaar veel toeren en na 70 km/u wordt het sprintvermogen minder. Toch konden tijdens de test zonder veel moeite langere afstanden met een snelheid van 70 à 80 km/u worden afgelegd.

Dan blijft de Duo bovendien stabiel en dankzij schijfremmen rondom (met voorziening die de remkracht evenredig over de voor- en achterwielen verdeelt) ook veilig bij een noodstop. Zowel de remmen als de besturing zijn niet bekrachtigd, maar dankzij het geringe gewicht (507 kg voor de 80 km/u versie, 495 kg voor de 45 km/u versie) en de geslaagde afstelling van het mechaniek voelt het alsof beide wel zijn bekrachtigd. Op slecht wegdek klappert en rammelt de Duo, terwijl merkbaar is dat het onderstel het goed aan kan. De Duo wordt dan niet springerig (zoals veel concurrenten) en blijft veilig de ingezette koers volgen. De smalle bandjes of smalle bouw zijn dus niet als een nadeel ervaren. Alhoewel de Duo niet in de schaduw kan staan van een eenvoudige personenauto, is de Duo wel degelijk stabieler en comfortabeler dan andere quadricycles.

Daarbij maken de centrale besturing en de smalle bouw de Duo welhaast onverslaanbaar in de stad. De proefrit vond plaats in hartje Rome (de foto's zijn gemaakt in de luwte van een industrieterrein) en daar kwam de Duo optimaal tot zijn recht. Terwijl andere auto's moesten wachten op tegenliggers bij dubbelgeparkeerde auto's, kon de Duo er steeds tussendoor. In druk verkeer kan de Duo ieder gaatje benutten om de rest steeds te snel af te zijn. Fietsers en brommers vormen geen gevaar omdat ze de rijstrook makkelijk met de Duo kunnen delen. En na enkele uren in deze verkeerschaos is de conclusie duidelijk: als het gaat om individueel vervoer in de stad, biedt de Mobilize Duo de beste combinatie van snelheid, comfort en veiligheid.

Conclusie

Renault wil een nieuw begin maken met micro-mobiliteit en heeft daarom een nieuw merk in het leven geroepen: Mobilize. Naast laadpassen, laadpalen en zakelijke diensten levert Mobilize nu ook micro-auto's. Daarbij wordt de nieuwe fabrikant niet geremd door de oude bedrijfscultuur van Renault en het komt daarom met een eigenzinnig concept.

In de Duo zitten twee personen niet naast elkaar, maar achter elkaar (net als in de Renault Twizy van weleer). Dat zorgt voor meer wendbaarheid in de stad. De scharende deuren maken in- en uitstappen makkelijker op krappe parkeerplekken en ze maken de Duo tot een hip voertuig voor jongeren. Voor hen is de Duo veiliger en comfortabeler dan een brommer, maar voordeliger dan een auto (en voor de L6e is geen rijbewijs nodig). Daarnaast is de Duo geschikt voor autodelen. Dankzij de samenwerking met Renault kan Mobilize diverse standaard onderdelen (elektromotor, batterij, airbag) gebruiken waardoor de Duo volwassener is dan andere "brommobielen" en toch hetzelfde kost. Bovendien: de Duo is gewoon bij de Renault-dealer te koop.