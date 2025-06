Eigenlijk levert Mobilize niet één, maar twee micro-voertuigjes. De Duo en Bento zijn namelijk bijna dezelfde "quadricycles". De Duo is bedoeld voor twee personen. In de Bento (het Japanse woord voor "lunchbox") is de achterste stoel vervangen door een laadruimte. In beide gevallen ligt de nadruk op milieuvriendelijkheid en efficiency. Daarom bestaan de Bento en Duo uit een minimaal aantal onderdelen en zijn die onderdelen herbruikbaar. De voorbumper is bijvoorbeeld gelijk aan de achterbumper. 40% van de grondstoffen is gerecycled, 95% van de Bento is uiteindelijk te recyclen. Het koetswerk is niet gespoten. In plaats daarvan kan het door middel van stickers worden voorzien van een kleur of bedrijfslogo.

Ruimte

Bij de Duo zitten de bestuurder en bijrijder achter elkaar. Bij de Bento is achter de bestuurder een laadruimte te vinden. Die meet 649 liter (80 x 129 x 77 cm) en mag 60 kg dragen. Het vrachtruim heeft twee deuren, waarvan de ene een slot heeft en de andere een eenvoudige vergrendeling aan de binnenzijde. De ruimte laat zich eenvoudig aanpassen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor gekoeld (passief, dus alleen isolatie) vervoer. Onder het "vrachtruim" is binnenin de Bento nog een bergruimte te vinden waarin een grote rugtas of een vrachtje tot 20 kg kan worden vervoerd.

Omdat de bestuurder centraal zit, kan in- en uitstappen zowel via het linker- als het rechterportier en dat is praktisch voor bijvoorbeeld bezorgdiensten. Bovendien is het portier voorzien van glas tot aan de vloer en dat maakt het makkelijk om stoepranden en andere obstakels te zien. De portieren scharnieren niet, maar openen naar boven. Daarom kunnen ze veilig worden geopend wanneer er minder ruimte rondom de Bento is. Echter, bij veelvuldig gebruik zijn deze schaardeuren als vermoeiender ervaren dan traditionele scharnierde portieren. Bovendien bestaat het risico om met de vingers tussen de deur te komen en dat komt bij een "vallende" deur veel harder aan dan bij een voorzichtig scharnierend portier.

„De Bento is echt een sprong vooruit op het gebied van comfort, bereik, veiligheid en bruikbaarheid“

Voor de bestuurder staat een eenvoudig instrumentenpaneel met een digitale teller en een boordcomputer. De eigen smartphone doet dienst als radio en navigatiesysteem, waarbij een bluetooth luidspreker het geluid weergeeft in de cabine. De overige uitrusting is eenvoudig met een ventilator, verwarmde voorruit (ontwazemen) en optioneel airconditioning en stoelverwarming. De (veel te) kleine spiegels worden versteld door een klapraampje te openen en de armen uit de Bento te steken. Alhoewel niet zichtbaar: de Bento is voorzien van een airbag en heeft software aan boord voor integratie met bestaande fleet-management-systemen.

Elektrisch

Terwijl de Mobilze Duo wordt geleverd als 45 en 80 km/u voertuig (L6e en L7e in vaktermen) vereist de Bento altijd een rijbewijs omdat de topsnelheid 80 km/u bedraagt. De aandrijving komt van een elektromotor uit een hybride personenauto van Renault. De energie komt uit een batterij van Renault. De Bento is goed voor een actieradius van 149 km en dat is veel meer dan soortgelijke microvoertuigen van andere merken.

Omdat elektrische voertuigen geen versnellingsbak nodig hebben, heeft de Bento slechts knoppen voor "vooruit", "achteruit" en "neutraal" op het dashboard. De prestaties zijn gemiddeld voor een voertuig in dit segment. In de stad is de Bento watervlug, maar boven de 50 km/u moet de kleine elektromotor zich stevig inspannen. Dan laat de elektrische motor flink van zich horen omdat het toerental enorm toeneemt. Toch is het afleggen van enkele tientallen kilometers met een gangetje van 70 à 80 km/u geen probleem (het harde stoeltje gaat eerder vermoeien dan de rijgeluiden). Bij het loslaten van het stroompedaal zet de Bento bewegingsenergie om in elektriciteit, maar dit effect is gering.

Rijeigenschappen

Dankzij de geringe afmetingen is de Bento uiteraard zeer wendbaar. Echter, er zijn veel stuuromwentelingen nodig om een scherpe bocht te maken. Dat is gedaan om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen, want de Bento nodigt uit tot ronduit baldadig rijden in de stad. Dankzij het slimme koetswerk glipt de Bento overal tussendoor. Vanwege de korte wielbasis, de kleine wieltjes en de eenvoudige techniek zijn de rijeigenschappen niet vergelijkbaar met die van een personenauto. Echter, in vergelijking met andere brommobielen heeft Mobile grote stappen vooruit gezet. De Bento is vergevingsgezinder op slecht wegdek en stabieler in de bocht en daarmee een nog serieuzer alternatief voor een kleine bedrijfswagen.

Conclusie

Het is interessant om te zien hoe snel het segment van microvoertuigen groeit (verdubbeld in de laatste 2 jaar) en daarom ook wat voor stappen er worden gezet. De Bento is echt een sprong vooruit op het gebied van comfort, bereik, veiligheid en bruikbaarheid. Daarbij is de Bento geen personenvoertuig met alternatieve indeling van de cabine, maar echt op maat gemaakt voor "last mile delivery". De laadruimte is makkelijk bereikbaar en laat zich eenvoudig aanpassen voor uiteenlopende toepassingen.

De schaardeuren zijn weliswaar vermoeiend in het gebruik, maar maken het mogelijk om aan beide kanten veilig in- en uit te stappen op zeer krappe parkeerplekken. Glas tot onderaan de portieren maakt manoeuvreren makkelijk omdat de stoeprand door de deur heen zichtbaar is. De smalle bouw maakt de Bento wendbaarder dan veel andere microvoertuigen en dus nog praktischer in druk verkeer.