Mitsubishi Outlander PHEV start tweede termijn

8 mei 2018 | Mitsubishi opent de orderboeken voor de vernieuwde Outlander PHEV. De bestverkochte plug-in hybride van Europa is op tal van punten verbeterd en voorzien van een nieuwe generatie aandrijflijn. De PHEV biedt meer vermogen, een grotere batterij en een elektrische topsnelheid van 135 km/u. De prijslijst start bij 35.990 euro en medio september 2018 arriveert de Mitsubishi in Nederland.

Sinds de marktintroductie in 2013 werd de Mitsubishi Outlander PHEV nooit eerder zo ingrijpend gewijzigd als voor modeljaar 2019. Uiterlijk onderscheidt de nieuwste versie zich met zijn nieuw ontworpen grille, bi-LED koplampen, LED-mistlampen, 18-inch lichtmetalen two-tone spaakvelgen, achterspoiler en nieuwe skidplates aan de voor- en achterzijde. In de Outlander PHEV vallen direct de nieuw ontworpen voorstoelen met verbeterde zijdelingse steun op. De luxere Instyle en S-Edition uitvoeringen krijgen heel fraaie gecapitonneerde lederen bekleding, de overige versies hebben hoogwaardig Comfort tec-synthetisch leder. Alle versies hebben een vernieuwde middenconsole, om diverse nieuwe functionaliteiten te herbergen en een nieuw instrumentenpaneel. Achter passagiers krijgen nieuwe ventilatieroosters en een USB-aansluiting.

De belangrijkste wijzigingen bevinden zich onderhuids. De Outlander PHEV is namelijk voorzien van een nieuwe aandrijflijn. De 2,0-liter benzinemotor is vervangen door een nieuwe Atkinson 2,4-litermotor die specifiek voor toepassing in een plug-in hybride is ontworpen. Het vermogen van de generator en accu zijn met 10% verhoogd en de capaciteit van de aandrijfaccu is met 15% toegenomen. Het vermogen van de achterste elektromotor is daarnaast met 10kW verhoogd.

Het Main Battery Warming System zorgt voor maximale EV prestaties onder alle omstandigheden door de aandrijfaccu met warme lucht op een optimale temperatuur te houden, zowel tijdens het opladen als het rijden tot een buitentemperatuur van -40° Celsius.

Alle verbeteringen resulteren in een grotere elektrische actieradius van 55 km volgens NEDC 2.0 en 43,2 km volgens de nieuwe WLTP-meetmethode. Tegelijkertijd is de maximale elektrische snelheid verhoogd tot 135 km/u. En dankzij de EV-priority modus kan de bestuurder zelf kiezen om het inschakelen van de verbrandingsmotor (bij voldoende accucapaciteit) nagenoeg te voorkomen.

De rijstanden NORMAL en 4WD LOCK zijn aangevuld met twee nieuwe standen: SPORT zorgt voor snellere acceleratie en een directer stuurgevoel voor meer rijplezier op bochtige wegen, terwijl SNOW zorgt voor extra controle en veiligheid in gladde omstandigheden.

Ondanks alle verbeteringen is de vanafprijs van de Mitsubishi Outlander PHEV ongewijzigd. De Pure is leverbaar vanaf € 35.990,- en standaard voorzien van onder meer dual-zone climate control, lichtmetalen velgen, SDA-multimediasysteem met touchscreen, led-dagrijverlichting, zeven airbags en Active Stability en Traction Control.

Terug van weggeweest zijn de uitvoeringen Intense, Intense+ en Instyle, waarbij laatstgenoemde uitvoering is uitgerust met onder meer een elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Rockfort Fosgate premium audiosysteem, standkachel, verwarmbaar stuurwiel, elektrisch bedienbare achterklep, lederen bekleding, Multi Around Monitor en Forward Collision Mitigation. De prijs van de meest rijk uitgeruste uitvoering is eveneens ongewijzigd. De S-Edition is leverbaar vanaf € 50.990,- en onderscheidt zich met Dark Chrome 18-inch lichtmetalen velgen en grille', high-performance Bilstein dempers, skidplates voor en achter in carrosseriekleur, zwarte dakrails en het Ultrasonic Misacceleration Mitigation System.

De prijslijst: