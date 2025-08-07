Mitsubishi maakt prijs nieuwe Grandis bekend

De nieuwe Mitsubishi Grandis heeft een vernieuwde volledig hybride (HEV) aandrijflijn. Dit aandrijfsysteem bestaat uit een 1.8-liter benzinemotor zonder turbo, twee elektromotoren en een lithium-ion batterij van 1.4 kWh. Samen leveren ze een systeemvermogen van 160 pk en ze zijn gekoppeld aan een vernieuwde automatische transmissie.

Het interieur van de Grandis is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Dankzij de achterbank, die meer dan 160 mm verschuifbaar is, kiest men eenvoudig tussen meer beenruimte of meer bagageruimte. De kofferbak heeft een inhoud van 434 liter, uit te breiden tot 1.455 liter met een neergeklapte achterbank.

De Mitsubishi Grandis heeft standaard een reeks geavanceerde veiligheids- en assistentiesystemen (ADAS), waaronder Automatic High Beam, Emergency Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Assist, Forward Collision Mitigation System en Driver Attention Monitor.

De Mitsubishi Grandis is beschikbaar in vier uitvoeringen: Intense, Intense+, First Edition en Instyle.

De all-in rijklaarprijzen zijn: