Mitsubishi onthult nieuwe Grandis

Met een lengte van 4.410 mm, breedte van 2.000 mm en hoogte van 1.580 mm oogt de auto atletisch. Een nieuwe interpretatie van Mitsubishi's 'Dynamic Shield'-voorkant zorgt voor een karakteristiek uiterlijk met LED-koplampen. Terwijl het 'Hexaguard Horizon'-motief aan de achterkant de kracht van de SUV benadrukt, waarbij de horizontaal geplaatste LED-verlichting een intrigerend effect creëert. De zijkanten zorgen voor een atletisch en sportief profiel. In combinatie met de keuze uit lichtmetalen velgen (17 inch Flex, 18 inch gefreesd en met two-tone afwerking of 19-inch gefreesd met two-tone afwerking> wordt het dynamische karakter versterkt.

Glanzend zwarte en satijnchroom grille-elementen worden in alle uitvoeringen toegepast. De INTENSE voegt hier een zwarte wielkastdecoratie en raamlijsten aan toe, een skidplate in gestructureerd zilver en een bumper in glanzend zwart. INTENSE+, FIRST EDITION en INSTYLE combineren glanzend zwart met satijnchroom in de wielkastdecoratie en satijnchroom in de raamlijsten.

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau beschikken de stoelen over stoelverwarming. Het glazen panoramadak schept een open en ruimtelijk gevoel. Dankzij elektrochromatische folie en transparante geleidende coating is met één druk op de knop de lichtdoorlatendheid te regelen en zo zelf bepalen hoeveel daglicht het interieur binnenkomt.

De verschuifbare achterbank kan tot 160 mm naar voren worden geschoven voor extra laadruimte in de kofferbak, of naar achteren voor meer beenruimte voor de passagiers. Met de achterbank naar voren biedt de bagageruimte 434 liter inhoud. Met de rugleuningen neergeklapt vergroot de maximale laadcapaciteit tot 1.455 liter. De elektrische achterklep is op vier manieren te openen: via een knop links van het stuur, met een voetbeweging langs de sensor onder de achterbumper, via de knop op de achterklep zelf of met de knop op de sleutel.

Aandrijflijn

De nieuwe Grandis is standaard voorzien van de HEV-aandrijflijn. Het Full Hybrid-systeem bestaat uit zes componenten: een atmosferische 1,8-liter viercilinder benzinemotor met 80 kW vermogen, een hoofd-elektromotor van 36 kW, een secundaire elektromotor van 15 kW, een lithium-ion tractiebatterij van 1,4 kWh, vermogenselektronica en een automatische transmissie met meerdere modi.

De bestuurder kan handmatig de E-Save-modus selecteren om de lading van de tractiebatterij boven de 40% te houden, zodat er voldoende energie beschikbaar blijft voor elektrisch rijden bij een volgende rit. Ongeacht of dat in volledig elektrische modus of hybride modus is.

In EV-modus is het mogelijk tot snelheden van 70 km/u volledig elektrisch te rijden. De Full Hybrid aandrijflijn biedt pittige prestaties, zoals een acceleratie van 0 naar 100 km/u in ongeveer 8,5 seconden.

De Grandis is gebouwd op het CMF-B-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie. Het onderstel combineert een pseudo MacPherson-ophanging vooraan en een semi-stijve as met stabilisator achteraan. De rijdynamiek is aan te passen aan persoonlijke voorkeuren, om het comfort te maximaliseren en de rijkarakteristiek te bepalen via het Multi-Sense-systeem. Er zijn vier verschillende rijmodi: de volledig te personaliseren PERSO, de op brandstofefficiency gerichte ECO, de uitgebalanceerde modus COMFORT of de dynamisch modus SPORT.

Digitalisering en connectiviteit

Het pakket aan connected services - inclusief Google built-in en de Mitsubishi Motors mobiele app - biedt directe toegang tot diverse digitale diensten. Dankzij over-the-air-updates blijven systemen toekomstbestendig.

Het centrale scherm wordt aangevuld met een 7 inch elektronisch display of een 10 inch Digital Driver Display, die belangrijke gegevens duidelijk weergeven voor de bestuurder. Met Google built-in zijn Google-apps en -diensten toegankelijk: Google Maps met nuttige locaties, actuele kaarten en verkeersinformatie; Google Play met meer dan 100 apps, waaronder spelletjes, muziek en video; en Google Assistant met spraakherkenning om navigatie, media, bellen en voertuigfuncties te bedienen. Let op: gebruikers moeten inloggen met een Google-account.

Via Apple CarPlay en Android Auto zijn mobiele telefoons draadloos te koppelen, inclusief toegang tot Siri of Google-spraakbediening. Apparaten kunnen ook draadloos opgeladen worden tot 15W of via een van de USB-C-poorten.

Een Harman Kardon Premium Audio-systeem heeft vooraf in te stellen modi, Studio, Podcast, Concert, Club en Immersion. Met een uitgangsvermogen van 410W levert het systeem geluid via een 10-kanaals configuratie: twee 25 mm tweeters op het dashboard, twee 150 mm dual voice coil-woofers in de voordeuren, twee 140 mm woofers en twee 25 mm tweeters in de achterdeuren en een 150 x 224mm subwoofer met dual voice coil in de kofferbak.