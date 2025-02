Mitsubishi kondigt nieuwe Grandis aan

De naam Grandis, bekend van de MPV uit 2003, is opnieuw gekozen om het ruime interieur en het zelfverzekerde design te benadrukken. De naam 'Grandis' is namelijk afgeleid van het Latijnse woord voor 'groot' en 'indrukwekkend'. Het design van de nieuwe Grandis geeft een nieuwe kijk op het kenmerkende Dynamic Shield van Mitsubishi Motors en het Hexaguard Horizon-design van de achterzijde.

De Mitsubishi Grandis belooft een ruim en flexibel interieur, gecombineerd met een breed aanbod aan rijhulpsystemen (ADAS) en connectiviteitsfuncties. Dankzij Google Built-in profiteren de inzittenden van een moderne navigatie en een slimme assistent (ten koste van de privacy).

De nieuwe Grandis is ontwikkeld in Europa en wordt leverbaar met hybride aandrijflijnen. De nieuwe Grandis wordt in juli onthuld en de verkoop begint in het najaar van 2025. Een tweede, volledig elektrische (BEV) SUV volgt nog later in 2025.