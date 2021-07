MINI toont Vision Urbanaut

30 juni 2021 | Met de virtuele MINI Vision Urbanaut presenteerde MINI in november 2020 een geheel eigen kijk op mobiliteit en een innovatieve visie op gebruik van ruimte. Nu onthult BMW Group een fysiek model van de auto, waarmee het publiek uitgebreider kennis kan maken met het ruimtelijke concept en de duurzame materialen. Het model beleeft zijn wereldpremière op 1 juli 2021 bij de DLD Summer conferentie in München.

De MINI Vision Urbanaut focust zich niet alleen op een brede inzetbaarheid, maar ook op duurzaamheid. Het beginpunt van het concept was Clever Use of Space waar MINI bekend om staat. De auto claimt maximale ruimte binnen de kleinst mogelijke afmetingen. Ondanks dat de MINI Vision Urbanaut 4,46 meter lang is, zorgt de hoogte ervoor dat het interieur op veel verschillende manieren te gebruiken is, met veel bewegingsvrijheid. De elektrische aandrijving zorgt voor lokaal emissievrije mobiliteit. Een ander aspect is dat de auto gebruikt kan worden voor andere dingen dan mobiliteit. De MINI Vision Urbanaut biedt wanneer hij stilstaat een stedelijke ruimte voor mensen. Zij zouden langer in de auto willen doorbrengen, ook ter ontspanning.

De MINI Vision Urbanaut gaat ook verantwoordelijk om met grondstoffen. Vanaf de eerste conceptfase heeft het ontwikkelingsteam gefocust op het terugdringen van het aantal verschillende componenten en het gebruiken van zo min mogelijk materiaal. Zo hebben verschillende elementen een dubbelfunctie, zoals het dashboard dat is om te bouwen tot ligbed. Ook debuteert OLED voor het ronde centrale display. Het is belangrijk dat de auto lang meegaat en daarom zijn de materialen eenvoudig te vervangen. De vervangbare bekleding is hiervan een voorbeeld. Het interieur is bovendien ontworpen zonder gebruik van chroom of leder, iets dat ook uitgerold zal worden voor de volgende generatie MINI modellen.

Het interieur van de MINI Vision Urbanaut is gemaakt van een groot aandeel gerecyclede materialen en de gebruikte materialen zijn vrijwel volledig hernieuwbaar en recyclebaar. Het interieur is voornamelijk afgewerkt met textiel van gerecycled materiaal, zoals wol, polyester en Tencel. Zo worden behaaglijkheid en kwaliteit gecombineerd met zachtheid en comfort. De ontwerpers hebben zo veel mogelijk onderdelen toegepast die volledig van één materiaal zijn gemaakt, zogenaamde 'monomaterialen'. Deze zijn op een later moment gemakkelijker te recyclen en te verwerken in nieuwe producten. Voor het stuurwiel en delen van de vloer is gebruikgemaakt van hernieuwbaar en recyclebaar kurk, wat dankzij de natuurlijke uitstraling extra bijdraagt aan een authentiek een aangenaam interieur. Alles bij elkaar laat het materiaalconcept van de MINI Vision Urbanaut zien welke extreem hoge mate van visuele en voelbare kwaliteit een duurzaam interieur kan bieden.

Onder verschillende analoge oppervlakken gaat een digitaal niveau verscholen. Voorbeelden hiervan zijn de tafel in het interieur, de lamp met OLED display en de LED matrixen in het interieur onder een laag textiel, of in de voor- en achterzijde van de auto. Het brengt de analoge en digitale werelden samen voor een nieuwe, meeslepende beleving. Dit alles is nu in het echt te ervaren dankzij het werk van de bouwers van BMW Group.

Als innovatief ruimteconcept is de MINI Vision Urbanaut van binnenuit ontworpen. De ontwerpers creëerden een ruimtelijke interieurbeleving voordat het exterieur werd ontwikkeld. Met vloerplannen, delen van meubels en houten schaalmodellen bepaalden zij de afmetingen. Bij het project werd augmented reality gebruikt om een digitaal model te maken dat steeds verder werd geoptimaliseerd. Het fysieke model van de MINI Vision Urbanaut is van begin tot einde opgebouwd in de MINI Design studio in München. Daar bracht BMW Group alle expertise samen.

Stoffeerders, bouwers, mechatronica ingenieurs, programmeurs, lakspecialisten en anderen werkten samen met de ontwerpers om een virtuele visie om te vormen tot een fysieke realiteit van bijna prototypeniveau. Uiteindelijk is de MINI Vision Urbanaut geen statisch model, maar kan hij echt rijden. Ieder onderdeel is speciaal ontworpen en met nauwkeurigheid geproduceerd, zowel met geavanceerde gereedschappen als met de hand. De hoge mate van creatief vakmanschap in de MINI Vision Urbanaut wordt benadrukt door een interieurdesign dat doet denken aan een moderne leefruimte. De constructie vanhet model is daarom niet alleen gerelateerd aan klassieke voertuigbouw, maar ook aan meubelmakerij, programmeren en slimme techniek.

