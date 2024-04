MINI introduceert Aceman

Deze nieuwe crossover met z'n vijf deuren is gebaseerd op een puur elektrisch aandrijfconcept. De Aceman heeft vijf zitplaatsen en 300 liter bagageruimte; uit te breiden tot 1.005 liter door de achterbank neer te klappen.

Met zijn lengte van 4,07 meter, breedte van 1,75 meter en hoogte van 1,50 meter past de MINI Aceman tussen de nieuwe Cooper en nieuwe Countryman in. Met zijn gestroomlijnde voorzijde, korte overhangen en functionele design heeft de Aceman de kenmerkende stijl van MINI, met een onderscheidend karakter. De standaard dakrails, zwarte wielkasten en beschermpanelen rondom en opvallende wielen (17, 18 of 19 inch) benadrukken het karakter van de Aceman.

Kenmerkende LED-koplampen

De vorm van de grille bouwt voort op de traditionele zeshoek en de omlijsting ervan loopt door tot onderaan de voorbumper. De grille, in de (optionele) nieuwe kleur Vibrant Silver of in hoogglans Jet Black, is een detail dat de MINI Aceman direct onderscheidt.

De hoekige LED-koplampen sluiten aan bij het design van de motorkap; het geheel geeft de Aceman een onderscheidend karakter. De dagrijverlichting in de LED-koplampen heeft (vanaf optiepakket S) drie modi en onderstreept de expressiviteit van de Aceman.

Contrasterend dak en vier uitvoeringen

De MINI Aceman is er in expressieve kleuren en voor het dak zijn vier contrasterende kleuren leverbaar voor de kenmerkende MINI-stijl. De Essential Trim biedt helderheid en functionaliteit, waardoor bepaalde elementen, zoals het logo in Vibrant Silver, worden benadrukt. De Classic Trim biedt de keuze uit een wit of zwart dak en buitenspiegels. De grille is hoogglans zwart en de bumper en binnenzijde van de grille zijn in carrosseriekleur uitgevoerd. De Favoured Trim biedt ruimte voor individuele expressie met de optie voor het karakteristieke Multitone Dak, gecombineerd met witte spiegelkappen en de rand van de grille in Vibrant Silver.

De sportieve flair van de Aceman komt maximaal tot uiting in de JCW Trim. Deze op de autosport geïnspireerde versie heeft zijn eigen karakteristieke details, zoals de rand van de grille en het JCW-logo in hoogglans zwart en het dak en de optionele bonnet stripes in contrasterend Chili Red. De achterzijde toont extra sportief en de wielkasten zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart. Aerodynamische wielen (17, 18 of 19 inch) maken het uiterlijk van de MINI Aceman compleet.

Het interieur

De nieuwe designstijl 'Charismatic Simplicity' van MINI komt in het interieur tot uiting. Met consequent minimalisme volgt de MINI Aceman de visie van Sir Alec Issigonis, de ontwerper van de klassieke Mini. Met zijn centrale OLED-display en de nieuw ontworpen tuimelschakelaars weerspiegelt de cockpit belangrijke elementen uit de klassieke Mini.

De minimalistische stijl komt terug in de gebogen oppervlakken van het dashboard, bekleed met een weefsel van gerecycled polyester, waarin de onderste kleur doorschijnt in de bovenste. Dit geeft een vriendelijke sfeer met sterke contrasten. Ook de portierbekleding is vervaardigd van dit gemakkelijk te onderhouden, veelzijdige materiaal. Optioneel zijn de comfortabele stoelen bekleed met stof of geperforeerd Vescin.

Achterin belooft de MINI Aceman plaats aan drie passagiers. De achterbankleuning is in ongelijke delen (60:40) neerklapbaar.

OLED-display

Het ronde OLED-display heeft een diameter van 240 mm. MINI Operating System 9 maakt bediening van alle functies mogelijk via aanraking of spraak. Deze MINI Interaction Unit is als een smartphone te bedienen.

De grafische weergave van voertuiginformatie is minimalistisch. De snelheid en de batterijstatus zijn bovenaan weergegeven, direct in het blikveld van de bestuurder. Met een tikje op de snelheidsweergave opent de snelheidsmeter op het volledige scherm. Andere widgets worden in miniatuur weergegeven in het startscherm, links en rechts van de actuele menufunctie. Ze kunnen naar het midden worden verplaatst en geselecteerd met een horizontale swipe-beweging. Onder in het OLED-display zijn de menu-items Navigatie, Media, Telefoon en Klimaat altijd direct te selecteren. Een head-up display is optioneel leverbaar.

MINI Experience Modes

In de MINI Aceman verschijnen speciale lichtprojecties op het dashboard. Met de Experience Modes wijzigen de kleuren en de sfeerverlichting in het interieur. De nieuwe MINI Driving Sounds verbeteren de beleving van volledig elektrische mobiliteit, samen met specifieke grafische elementen op het OLED-display.

Van de acht beschikbare modi biedt de Personal Mode de mogelijkheid om een persoonlijke afbeelding vanaf de smartphone via de MINI-app te uploaden als achtergrond voor het display. Dominante kleuren van de foto worden op het dashboard geprojecteerd. De sfeerverlichting onder het dashboard en in de buitenspiegels komen overeen met deze projecties.

De andere modi voor selectie zijn Go-Kart Mode, Vivid Mode, Core Mode, Green Mode, Timeless Mode, Balance Mode en Trail Mode, die elk de weergave afstemmen op de sfeer. In Go-Kart Mode ligt de nadruk op MINI's sportieve DNA, terwijl Green Mode de focus legt op efficiënt en zuinig rijden.

Historische Toggle Bar in nieuw ontwerp

In de klassieke Mini was de rij tuimelschakelaars midden op de dashboardrand een kenmerkend element. MINI gebruikt dit element om de merkgeschiedenis over te brengen naar de nieuwste modellen. De belangrijkste rijfuncties (parkeerrem, versnellingskeuze, start-/stop, Experience Modes, audiovolume) zijn toegankelijk via vijf tuimelschakelaars. Daardoor ontstaat praktische bergruimte in de middenconsole. Ook zijn er bekerhouders en een extra ruimte voor draadloos opladen van smartphones.

MINI spraakassistent

De spraakassistent in de MINI Aceman wordt geactiveerd door "Hey MINI!" te zeggen - of met de 'push-to-talk'-knop op het stuur. De MINI Intelligent Personal Assistant leert continu en kan taken op terugkerende routes overnemen. Hij kan bijvoorbeeld de ingang van een parkeergarage herkennen en automatisch de zijruit openen om dagelijkse routines te vergemakkelijken.

Elektrische aandrijving

De MINI Aceman is alleen verkrijgbaar met volledig elektrische aandrijving. MINI Aceman E: de elektromotor levert een vermogen van 135 kW (184 pk) en 290 Nm koppel. Acceleratie 0-199 km/u: 7,9 s. Topsnelheid: 160 km/u. De 42,5 kWh hoogvoltage-accu biedt tot 310 km actieradius (WLTP). MINI Aceman SE: de elektromotor levert een vermogen van 160 kW (218 pk) en heeft een koppel van 330 Nm. Acceleratie 0-100 km/u: 7,1 s. Topsnelheid: 170 km/u. De 54,2 kWh hoogvoltage-accu biedt tot 406 km actieradius (WLTP).

De batterij van de MINI Aceman kan worden opgeladen met 11 kW wisselstroom. Snelladen met gelijkstroom kan de Aceman E met 75 kW en de Aceman SE met 95 kW. Aan een snellader kan de batterij onder ideale omstandigheden in 30 minuten worden opgeladen van 10 tot 80 procent. Met MINI Navigatie kan de bestuurder de hoogvoltage-accu vooraf instellen op de ideale temperatuur voor efficiënt opladen. Dit verkort de laadtijd vooral bij lage buitentemperaturen.