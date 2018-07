MINI toont schets van elektrisch model

12 juli 2018 | MINI publiceert de eerste designschetsen van de volledig elektrische MINI, die in de loop van 2019 wordt gepresenteerd. MINI bouwt dit volledig elektrisch aangedreven productiemodel op basis van de MINI driedeurs. De auto wordt de eerste op grote schaal geproduceerde volledig elektrische MINI in de geschiedenis. MINI presenteert de eerste designschetsen tijdens Goodwood Festival of Speed, dat van 12 tot 15 juli plaatsvindt op het Zuid-Engelse landgoed Goodwood. De MINI stand biedt bezoekers van dit evenement de gelegenheid om de MINI Electric Concept van dichtbij te ervaren. Dit studiemodel is ontworpen voor gebruik in stedelijk gebied en geeft een beeld van hoe elektrische mobiliteit ingezet kan worden voor dagelijks gebruik.

BMW Group kondigde in 2017 de ontwikkeling aan van een volledig elektrisch aangedreven productiemodel. In 2019 vindt de marktintroductie plaats, exact zestig jaar na de introductie van de klassieke Mini. MINI heeft al ruime ervaring met elektrische mobiliteit. Bijna tien jaar geleden zette MINI een belangrijke en vooruitstrevende stap met het MINI E pilotproject. Daarmee legde de BMW Group het fundament voor het productierijp maken van elektrische mobiliteit. De in 2008 onthulde MINI E was de eerste volledig elektrische auto van de BMW Group. Hiermee is een intensieve praktijktest gedaan. Meer dan zeshonderd exemplaren van de MINI E zijn wereldwijd ingezet om een beeld te krijgen van het rijden met volledig elektrische auto's. De opgedane kennis is vervolgens benut bij de ontwikkeling van de BMW i3.

Het eerste productiemodel met elektrische aandrijving was de plug-inhybride MINI Cooper S E Countryman ALL4, die sinds 2017 wordt verkocht. Daarmee is emissievrij rijden mogelijk over kortere afstanden. In de toekomst komen alle elektrisch aangedreven producten van het merk MINI samen onder de noemer 'MINI Electric'. De MINI met een volledige elektrische aandrijflijn is de volgende stap in de elektrificatie van het merk en de NUMBER ONE > NEXT-strategie van de BMW Group.

De schetsen geven een eerste beeld van de grille. De hexagonale vorm is een kenmerkend MINI designelement, maar de uitvoering is compleet nieuw. Achter de grille ontbreekt de radiator; de grille is daarom volledig gesloten vormgegeven, wat de aerodynamica sterk verbetert. Een gele accentstrip met een E-badge in dezelfde kleur vormt een krachtig contrast en identificeert de MINI als volledig elektrisch.

De tweede schets toont het spannende wielontwerp van de volledig elektrische MINI. Dit wiel is direct overgenomen van de MINI Electric Concept, in 2017 gepresenteerd op de IAA in Frankfurt, en verschijnt ook op het productiemodel. Het wiel is voorzien van het motief van de accentstrip in de grille en geeft hieraan een opvallende asymmetrische twist.

MINI produceert de aandrijflijn van de volledig elektrische driedeurs in de fabrieken in Dingolfing en Landshut, in Beieren, Duitsland. Deze fabrieken vormen de competentiecentra voor elektrische mobiliteit binnen het productienetwerk van de BMW Group. De volledige elektrische MINI wordt vervolgens gebouwd in de MINI-fabriek in Oxford, Groot-Brittannië. Dit is de hoofdproductielocatie voor de MINI driedeurs.