MINI prijst Cooper SE en Countryman C

De MINI Cooper SE is uitgerust met een accupakket met een capaciteit van 54,2 kWh, goed voor een bereikt tot 402 kilometer (WLTP). De elektromotor van deze topversie heeft een vermogen van 160 kW (218 pk) en een koppel van 330 Nm, resulterend in een 0-100 km/u acceleratietijd van 6,7 seconden. De MINI Cooper SE is geschikt voor maximaal 95 kW snelladen. Bij een snellaadstation is de accu hierdoor in een kleine 30 minuten van 10 procent naar 80 procent op te laden.

De MINI Countryman is een allrounder voor dagelijks gebruik. Dankzij de verlengde wielbasis is het comfort vergroot. De nieuwe MINI Countryman is vergroot naar 4.433 mm lengte (+13 centimeter ten opzichte van de huidige F60), 1.843 mm breedte en 1.656 mm hoogte (+6 centimeter ten opzichte van de huidige F60)

De nieuwe MINI Countryman heeft geen extra scherm of instrumentenpaneel achter het stuur. Alle functies zijn te zien op het unieke centrale ronde OLED display of optioneel via een Head-Up display.

De prijzen:

MINI Cooper SE € 38.990,-

MINI Countryman C € 45.990,-

Productie van de nieuwe MINI Cooper SE start vanaf november 2023 in de fabriek in China en vanaf 2026 in de MINI fabriek in Oxford. Productie van de nieuwe MINI Countryman C start vanaf november 2023 in de BMW Group fabriek in Leipzig.