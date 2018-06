MINI presenteert MINI LIVING Urban Cabin

8 juni 2018 | MINI presenteert de MINI LIVING Urban Cabin op het LA Design Festival (7-10 juni 2018). Het micro-appartementconcept met een oppervlakte van slechts 15 vierkante meter, gevestigd in een ongebruikte zolderruimte in het centrum van Los Angeles, werd samen met het plaatselijke architectenduo FreelandBuck ontworpen.

De Urban Cabin in Los Angeles is de derde interpretatie van het MINI LIVING concept. MINI LIVING zoekt naar creatieve oplossingen voor woonruimte in steeds drukker wordende steden. In totaal zijn het er vijf: na Londen, New York en Los Angeles zijn er plannen om het project in de tweede helft van dit jaar in Beijing en Tokyo te implementeren. Bij elk concept wordt de identiteit en cultuur van de specifieke locatie meegenomen in het design. De Urban Cabins zijn niet alleen gericht op kleinere beschikbare woonruimte, maar ook op de stijging van de prijzen en tegelijkertijd de daling van de kwaliteit van leven die dit met zich meebrengt. Daarnaast is het een antwoord op de wereldwijde homogene architectuur en het verlies van de culturele identiteit dat daarmee gepaard gaat.

MINI wil bewoners zich thuis laten voelen, ongeacht de stad waarin ze wonen. "We werken aan een heel eigen interpretatie van samenleven. Ons doel is om een echt gemeenschapsgevoel mogelijk te maken, deuren te openen en openbare ruimte te creëren", legt Esther Bahne, Hoofd Strategie en Innovatie MINI uit. "We proberen alle mogelijkheden te verkennen in het creatieve gebruik van ruimte en we zetten wat we hebben geleerd om tot echte bouwprojecten in de praktijk. Momenteel werken we aan een project met meer dan vijftig appartementen, compleet met gedeelde en openbare ruimtes."

Bij de MINI LIVING Urban Cabins gaat het om zoveel mogelijk woonkwaliteit binnen een kleine ruimte. Elke cabine bestaat uit drie elementen. De twee buitenste modules zijn het woon- en slaapgedeelte aan de ene kant, en de badkamer en keuken aan de andere kant. Deze twee elementen zijn ontworpen door het MINI LIVING-team. Het derde deel, een ervaringsruimte met het karakter van een installatie, wordt gedefinieerd als een lege ruimte die lokale architecten zelf kunnen vullen, met een geselecteerd thema dat relevant moet zijn voor de specifieke locatie. De twee woonruimtes hebben aan de buitenzijde een geperforeerde metalen gevel, waardoor de belichting en ruimtelijke indruk de hele dag door verandert.

In het interieur wordt hout gecombineerd met verrassende, moderne materialen. Creatief ruimtegebruik, het basisprincipe van MINI, komt terug in de kleinste details en in slimme, ruimtebesparende oplossingen. Duw-, vouw-, draai- en vouwmechanismen maken verschillende gebruiksscenario's voor dag en nacht mogelijk. Patrijspoorten, ramen en uitklapbare planken geven bewoners de mogelijkheid om flexibel gebruik te maken van privé- en gedeelde ruimtes. De Urban Cabins openen naar buiten, één van de basisprincipes van MINI LIVING.

Bewoners van Los Angeles hechten veel waarde aan verbondenheid met de omgeving. Dit is terug te zien in het concept, dat midden in de stad een soort oase is. Zo creëerde architectenduo FreelandBuck een hangende tuin en ontwierpen ze twee in elkaar hakende kubussen, die een bijzonder visueel effect geven. Het resultaat is een suggestief spel van lichtbreking en visuele illusies. Dit geeft bezoekers, samen met de naar buiten uitstekende, hangende tuin, het gevoel op het platteland te zijn, terwijl ze zich midden in de stad bevinden.

Na de MINI LIVING Urban Cabins in Londen, New York en LA volgen de concepten House Vision in Beijing en Design Art in Tokyo. In alle gevallen worden de Urban Cabins ontworpen door lokale architecten, waardoor er vanuit een individueel perspectief wordt gedacht. De vijf Urban Cabins zijn een voorproefje op de verschillende functies en ruimtes in het MINI LIVING-gebouw, het eerste co-living project dat in 2019 in Shanghai wordt geopend. Samen vormen de Urban Cabins en het gebouw in Shanghai een wereldwijd dorp van MINI LIVING-initiatieven, die een mogelijke kijk in de toekomst van wonen en werken in de stad geven.

De MINI LIVING Urban Cabin is tot 10 juni 2018 te zien op het LA Design Festival.