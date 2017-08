MINI onthult Electric Concept

30 augustus 2017 | MINI benut de IAA 2017 in Frankfurt am Main als podium voor een schets van toekomstige stedelijke automobiliteit met een hoofdrol voor de MINI Electric Concept. Dit studiemodel is ontworpen voor gebruik in stedelijk gebied en geeft een beeld van hoe elektrische mobiliteit ingezet kan worden voor dagelijks gebruik. MINI presenteert in 2019 een elektrisch aangedreven productiemodel.

Bijna tien jaar geleden zette MINI een belangrijke stap met de MINI E. Daarmee legde de BMW Group het fundament voor het productierijp maken van elektrische mobiliteit. De in 2008 onthulde MINI E was de eerste volledig elektrische auto van de BMW Group. Hiermee is een intensieve praktijktest gedaan. Meer dan zeshonderd exemplaren van de MINI E zijn wereldwijd ingezet om een beeld te krijgen van het rijden met volledig elektrische auto's. De opgedane kennis is vervolgens benut bij de ontwikkeling van de BMW i3. De MINI E bood ook bergen rijplezier dankzij de buitengewoon pittige acceleratie en een strakke wegligging.

Het eerste productiemodel met elektrische aandrijving was de plug-inhybride MINI Cooper S E Countryman ALL4, die in het voorjaar van 2017 is uitgebracht. Daarmee is emissievrij rijden mogelijk over kortere afstanden. In de toekomst komen alle elektrisch aangedreven producten van het merk MINI samen onder de noemer 'MINI Electric'.

De zeshoekige grille en ronde koplampen maken de MINI Electric Concept aan de voorzijde direct herkenbaar als een MINI. Ook van de buitenzijde is duidelijk dat deze auto elektrische aandrijving heeft. Zo heeft hij het zilvergrijs-met-gele kleurenschema, zoals bij de vroegere MINI E, en een opvallende E-badge. Verder tekent de emissievrije aandrijflijn zich af in de vormgeving van grille en koplampen Omdat de elektrische aandrijving weinig koellucht vereist, is de grille afgesloten om de luchtweerstand te verlagen. Opvallend is de Striking Yellow accentbar in de grille; met een E-badge in dezelfde kleur. De vorm is doorgetrokken in de styling van de dagrijverlichting, die is geïntegreerd in de full-LED-koplampen.

De voorbumper accentueert het dynamische karakter van de MINI Electric Concept, maar er is ook gelet op aerodynamische voordelen. De 'luchtopeningen' in de bumper zijn bijvoorbeeld afgesloten met zwarte inzetstukken die ogen als luchtdoorlatende roosters. Ze geven de voorzijde een vleugje technische flair. De scherp lijnen van de LED-koplampen en glasvezelstructuren contrasteren fraai met de grotere vlakken en geven het front als geheel een zeer geraffineerde aanblik.

Materialen en kleuraccenten zijn op speelse wijze gerangschikt. Een grote en toch discrete E-badge boven het voorwiel is eveneens een verwijzing naar de elektromotor. Andere MINI E-badges zijn geplaatst in de grille en op de spiegelkappen. De lak Striking Yellow is gebruikt voor het dak en de sideskirts. Onder bepaalde hoeken vloeit de kleur over van mat wit naar hoogglanzend geel, terwijl het geel van de sideskirts naar boven toe steeds transparanter overkomt en als het ware met de kleur van het koetswerk samensmelt. Deze kleurgradaties accentueren het lichtvoetige en moderne karakter van deze conceptcar.

De achterzijde van de conceptauto is ook duidelijk herkenbaar als dat van een MINI. De grote spoorbreedte zorgt voor een sportief op de weg staande auto. Het bovenste deel van de achterzijde is slank en strak, maar naarmate het oog lager kijkt, komen de dynamische aspecten uit de verf. Het is de vertrouwde benadering van MINI, waarbij volume van de auto van boven naar beneden toeneemt. Dat geeft de auto brede, gespierde 'schouders'. De achterlichten trekken evenzeer de aandacht. Ze verwijzen naar de Britse roots. Binnen de klassieke MINI-contouren is in elk achterlicht de helft van de Britse vlag te herkennen dankzij LED-dot-matrixverlichting. De achterbumper is voorzien van aerodynamische elementen - net als de voorbumper - zoals luchtgeleiders en een diffuser van glasvezel. Deze versterken de efficiënte dynamiek van de auto, zowel visueel als functioneel. De gele accentstrip op de achterzijde contrasteert op fraaie wijze met de carrosseriekleur en verwijst tegelijk naar de elektrische aandrijving. Dat blijkt bovendien uit de afwezigheid van uitlaatpijpen en uit met donker luchtroosters in gefingeerde luchtopeningen.