MINI onthult vijfde generatie 3-deurs

De nieuwe elektrische MINI Cooper kenmerkt zich door een minimalistisch design, zowel vanbuiten als vanbinnen. Exterieurkenmerken zijn korte overhangen, een korte motorkap, een lange wielbasis, verzonken portiergrepen, het ontbreken van wielkuiplijsten, grote wielen en grote raamoppervlakken voor maximale lichtinval in het interieur. Het pure ontwerp resulteert in een Cw-waarde van slechts 0,28 en een laag energieverbruik.

Vibrant Silver vervangt chroom

Chroom schittert bij de nieuwe MINI Cooper van afwezigheid. MINI gebruikt de nieuwe accentkleur Vibrant Silver om het minimalistische design verder te benadrukken. Zelfs rond de LED verlichting ontbreken verchroomde sierranden. De LED koplampen met geïntegreerde dagrijverlichting bieden optioneel drie instelbare lichtsignaturen, waardoor het karakter wordt benadrukt. Bovendien beginnen en eindigen alle lichtmodi met een speciale welcome en goodbye lichtanimatie, zoals bijvoorbeeld een 'knipoog'.

Minstens zo opvallend is de achterzijde van de nieuwe elektrische MINI Cooper. Hier verwijzen de verzonken LED achterlichten met verticale lichtclusters en Union Jack-design naar de klassieke Mini verlichting. Ook hier zijn verschillende lichtmodi mogelijk. Het derde remlicht en het mistachterlicht zijn verzonken en maken deel uit van het design, waardoor een haast sculptuurachtige achterkant ontstaat. Een sierlijst in hoogglans zwart met typeaanduiding verbindt beide achterlichten en benadrukt de breedte van de auto.

Vier MINI Trims voor meer karakter

De elektrische MINI Cooper is verkrijgbaar in vier verschillende MINI Trims (less: uitvoeringen). De Essential vormt de basis. Andere uitvoeringen zijn Classic en Favoured. In het geval van Favoured is te kiezen voor het karakteristieke Multitone Roof met een combinatie van drie verschillende kleuren en een frontgrille in Vibrant Silver. De vierde uitvoering is de John Cooper Works. Deze variant legt maximale nadruk op de sportieve flair van de MINI Cooper. De grille-omlijsting en het logo in hoogglans zwart onderstrepen de krachtige totaallook, terwijl een contrasterend dak in Chili Red en JCW-specifieke motorkapstrepen (optioneel) in rood of zwart de sportieve uitstraling versterken.

Elke MINI Trim heeft ook zijn eigen specifieke interieurkenmerken. MINI gebruikt uitsluitend nieuw ontwikkelde, milieuvriendelijke materialen. Het dashboard en de deurpanelen zijn bijvoorbeeld afgewerkt met stof in een speciale 2D-weefstructuur van gerecycled polyester. Uiteraard is er voor alle uitvoeringen volop ruimte voor personalisatie zodat elke MINI uniek is. MINI biedt een assortiment lakkleuren, zoals de nieuwe kleur: Sunny Side Yellow. Alle kleuren zijn afgestemd op het design van de nieuwe elektrische MINI Cooper.

Interieur

Het interieur belooft vier volwaardige zitplaatsen met meer zitruimte op de achterbank door een toegenomen wielbasis en grote spoorbreedte. De stoelen zijn verkrijgbaar in een basisversie en in een extra sportieve JCW-versie. De achterbank is in een verhouding van 60:40 neerklapbaar. De bagageruimte groeit dan van 200 liter naar een volume van maximaal 800 liter. In een extra opbergruimte onder de vloer in de bagageruimte zijn de laadaccessoires op te bergen.

Het interieurdesign weerspiegelt het dashboardontwerp van de klassieke Mini, ooit bedacht door Mini uitvinder Alec Issigonis in 1959. Net als het origineel biedt ook de nieuwe MINI een rond instrumentenpaneel in het midden en de karakteristieke tuimelschakelaars eronder. MINI brengt alles terug tot de essentie, zodat er een kleiner aantal componenten nodig is, zonder concessies te doen op voorzieningen. Achter het stuur zorgt het optionele Head-Up Display ervoor dat alle relevante rij-informatie in het blikveld van de bestuurder verschijnt. Hierdoor heeft het dashboard aan de bestuurderszijde geen extra display nodig, resulterend in een vrijer zicht naar voren.

MINI maakt met een nieuw dashboardconcept een sprong voorwaarts in het digitale tijdperk. Centraal daarbij staat het in het midden geplaatste instrumentendisplay: de MINI Interaction Unit. Het ronde OLED-display, met een diameter van 24 centimeter en rijke kleurweergave, past in het interieur van de modellen van de nieuwe MINI familie, waarvan de nieuwe elektrische MINI Cooper deel uitmaakt. Door de centrale plaatsing is het display gemakkelijk te gebruiken door de bestuurder én de passagier voorin.

MINI Operating System 9

Het MINI Operating System 9 is nieuw vormgegeven, geoptimaliseerd voor touchbediening en compatible met 5G-connectiviteit (optioneel). Het is ontwikkeld door BMW Group en is voor het eerst gebaseerd op een Android Open Source Project (AOSP) software stack.

Het startmenu van MINI Operating System 9 bevindt zich in het midden van het ronde display. Daar kan de gebruiker gepersonaliseerde inhoud selecteren en openen door naar de zijkant te vegen. In het onderste gedeelte van het scherm bevindt zich de vaste statusbalk met daarin de menu-items Navigatie, Media, Telefoon, All Apps en, afhankelijk van de situatie, Home, die de gebruiker direct kan selecteren. Vanaf de onderkant van het scherm omhoog vegen maakt de zogenoemde 'tool belt' zichtbaar, zoals gebruikelijk in veel consumentenelektronica. Hier zijn favoriete functies op te slaan en weer op te roepen, zoals bestemmingen of radiozenders. De tool belt is ook toegankelijk via de sterknop op het multifunctionele stuur. Het bovenste deel van het scherm is gereserveerd voor relevante informatie als de rijsnelheid en de voertuigstatus.

MINI Experience Modes

De MINI Experience Modes zijn op elkaar afgestemde toepassingen van licht, bijpassende designs, rij-instellingen en geluid. De modi Core, Green en Go-Kart, elk met hun specifieke gebruikersinterface-ontwerp, zijn standaard beschikbaar. Optioneel omvatten de Experience Modes een aanvullend, gecoördineerd gebruik van licht en geluid in de vorm van de Balance Mode, Timeless Mode, Vivid Mode en Personal Mode. Elke modus geeft met een kenmerkende jingle aan dat deze is geactiveerd. Het kleurdesign van het optionele Head-Up Display past zich eveneens aan de gekozen MINI Experience Mode aan.

Kenmerkende geluiden van de nieuwe elektrische MINI familie zijn ook onderdeel van de gebruikerservaring. De mogelijkheden omvatten ook geheel nieuwe rijgeluiden in het interieur, een onmiskenbaar geluid waarmee de auto ook vanbuiten als MINI herkenbaar is, jingles voor de nieuwe MINI Experience Modes en dertig nieuwe geluidssignalen met informatie- en waarschuwingsfuncties.

De optionele MINI projector aan de achterkant van het ronde OLED-display dompelt het dashboard onder in bijpassende kleurenschema's en patronen. Het samenspel van projectie, sfeerverlichting en de MINI Interaction Unit resulteert in een unieke, fascinerende visuele ervaring die doorloopt tot in de deurpanelen.

MINI Intelligent Personal Assistant

De MINI Intelligent Personal Assistant is te activeren door het gesproken commando 'Hey MINI' en kan worden gebruikt met visualisaties van 'MINI' of optioneel 'Spike'. Met de Personal Assistant kan de bestuurder belangrijke functies van de MINI via gesproken opdrachten bedienen en aan de reis gerelateerde vragen stellen.

Veel belangrijke functies, zoals navigatie, telefonie, radio en temperatuur, zijn te bedienen met gesproken opdrachten. De bestuurder kan reis gerelateerde vragen stellen en opdrachten geven, zoals "Hoe is het weer in... /op mijn bestemming?" en "Laat me laadstations langs de route zien". Als de MINI rijder bijvoorbeeld "Ik heb honger" of "Ik wil graag koffie" zegt, geeft de MINI Intelligent Personal Assistant relevante horeca-opties in de omgeving weer en kan hij of zij de routebegeleiding naar de gewenste bestemming direct starten. Dankzij twee microfoons aan de voorkant van de hemelbekleding detecteert het systeem of de bestuurder of de passagier aan het woord is. De werking en functies van de MINI Intelligent Personal Assistant zijn afhankelijk van de gekozen landinstellingen.

Het nieuwe, cloud based MINI navigatiesysteem streamt de nieuwste kaartgegevens altijd live en dankzij de voor onderweg opladen geoptimaliseerde routeplanning kan de bestuurder van de volledig elektrische MINI Cooper met een gerust hart lange ritten maken. De optionele Augmented Reality View biedt de bestuurder een live videostream in de MINI Interaction Unit, met extra toegevoegde informatie voor optimale oriëntatie bij het navigeren. Er is te kiezen uit diverse kaartontwerpen en er is ook een aantrekkelijke visualisatieoptie met gebouwen in 3D-weergave.

De MINI Connected Store geeft toegang tot een breed en steeds groeiend gamma van praktische en entertainment-apps, zoals AirConsole gaming, muziek- en videostreaming (aanbod verschilt per land).

MINI Digital Key Plus

De optionele MINI Digital Key Plus geeft de bestuurder toegang tot de auto zonder dat hij zijn smartphone hoeft te pakken. De digitale sleutel kan met de deelfunctie desgewenst ook digitaal worden doorgegeven aan anderen. Deze functie werkt op apparaten van Apple, Google en Samsung. De MINI App biedt ook andere functies die de gebruikersveiligheid vergroten. Met de optie Remote 360 ​​kan bijvoorbeeld de omgeving van het geparkeerde voertuig worden bekeken in de MINI App. Een optionele camera aan de binnenkant geeft zicht op het interieur. Bovendien biedt de Snapshot-functie de mogelijkheid om momenten vast te leggen op een foto, deze via WiFi-Direct naar de smartphone te uploaden en te delen met anderen.

MINI modellen ontvangen regelmatig en kosteloos kwaliteitsverbeteringen via over-the-air software-updates. Afhankelijk van de landinstellingen, het model en de uitvoering van de MINI kunnen MINI rijders toegang krijgen tot nieuwe en verbeterde functies - eveneens kosteloos.

Twee vermogensvarianten

De elektrische MINI Cooper is verkrijgbaar in twee vermogensvarianten met een aanzienlijke actieradius. De basis wordt gevormd door de Cooper E, uitgerust met een elektromotor met een vermogen van 135 kW (184 pk) en een koppel van 290 Nm. De accucapaciteit van de MINI Cooper E bedraagt 40,7 kWh, resulterend in een actieradius tot maximaal 305 kilometer (WLTP). De 0-100 km/u acceleratietijd bedraagt 7,3 seconden.

De Cooper SE is uitgerust met een accupakket met een capaciteit van 54,2 kWh, goed voor een bereik tot maximaal 402 kilometer (WLTP). De elektromotor van deze topversie heeft een vermogen van 160 kW (218 pk) en een koppel van 330 Nm, resulterend in een 0-100 km/u acceleratietijd van 6,7 seconden. De genoemde actieradiusgegevens van de Cooper E en Cooper SE zijn voorlopige cijfers.

Opladen

Het opladen van de accu kan op verschillende manieren. Via een reguliere laadpaal met wisselstroom (AC) is een laadsnelheid met 11 kW mogelijk. De MINI Cooper E is daarnaast geschikt voor 75 kW snelladen (DC). Bij de MINI Cooper SE is dat maximaal 95 kW. Bij een snellaadstation is de accu hierdoor onder ideale omstandigheden in een kleine 30 minuten van 10 procent naar 80 procent op te laden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zorgt het navigatiesysteem ervoor dat de accu een ideale temperatuur bereikt om het laadproces efficiënt te laten verlopen. Dit kan de oplaadtijd aanzienlijk verkorten, vooral bij koude buitentemperaturen.

De MINI App biedt een overzicht en geeft inzicht in het laadproces, zelfs als de bestuurder niet in de buurt van zijn MINI is. Zo is informatie beschikbaar over de huidige accustatus, een voor het opladen geoptimaliseerd routeplan en de laadgeschiedenis, inclusief alle kosten en besparingen. Het is ook mogelijk om laadsessies te plannen of om een maximum niveau voor de accucapaciteit te bepalen, bijvoorbeeld 80% maximaal. Preconditionering van het interieur is mogelijk, zodat het interieur bij vertrek al op de gewenste temperatuur is.