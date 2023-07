MINI krijgt Operating System 9

De nieuwe ontwerptaal van MINI heet 'Charismatic Simplicity' en tekent zich ook af in de vormgeving van de gebruikersinterface. Voor het minimalistische ontwerp maakt MINI gebruik van geheel nieuwe graphics om een uiterst moderne aanblik te creëren. Statische en dynamische elementen gaan op eigen wijze op in de ronde vorm van het OLED-display en zijn ingedeeld in een nieuwe structuur.

MINI Operating System 9 is door BMW Group zelf ontwikkeld en is gebaseerd op een Android Open Source Project (AOSP) software stack. De bediening is volgens de bekende normen van de consumentenelektronica.

Het startmenu bevindt zich in het midden van het scherm. Daar kan de gebruiker gepersonaliseerde inhoud selecteren en openen door naar de zijkant te vegen. In het onderste gedeelte van het scherm bevindt zich de vaste statusbalk met daarin de menu-items Navigatie, Media, Telefoon, All Apps en Home, die de gebruiker direct kan kiezen. Vanaf de onderkant van het scherm omhoog vegen maakt de zogenoemde 'tool belt' zichtbaar, zoals gebruikelijk in veel consumentenelektronica. Hier zijn favoriete functies op te slaan en snel weer op te roepen, zoals bestemmingen en radiozenders. De tool belt is ook toegankelijk via de sterknop op het multifunctionele stuur. Het bovenste deel van het scherm is gereserveerd voor de voor het rijden relevante informatie, zoals de rijsnelheid en de voertuigstatus. Het optionele Head-Up Display toont de belangrijkste informatie in het zichtveld van de bestuurder.

De temperatuur voor de bestuurder en de passagier wordt permanent weergegeven, aan de respectievelijk linker- en rechterrand van het scherm. De instellingen van de twee-zone automatische airconditioning zijn geïntegreerd in de MINI Interaction Unit en kunnen altijd worden gewijzigd, zowel door aanraking als met gesproken commando's.

Afhankelijk van de gekozen Experience Mode is een enkel tikje op de weergave van de snelheid genoeg om de gehele MINI Interaction Unit te veranderen in de bekende snelheidsmeter van MINI

MINI Experience Modes

De band tussen de bestuurder en zijn nieuwe MINI zou intenser worden met de MINI Experience Modes. De standaardspecificatie omvat de Core-, Green- en Go-Kart-modi, met elk hun eigen specifieke gebruikersinterface. Optioneel omvatten de Experience Modes een aanvullend, gecoördineerd gebruik van licht en geluid. De bestuurder kan zich dankzij de MINI Experience Modes in de nieuwe generatie MINI modellen onderdompelen in tot wel acht 'werelden' en elke modus geeft met een kenmerkende jingle aan dat deze is geactiveerd.

De MINI Interaction Unit geeft diverse designs en inhoud weer, afhankelijk van de geselecteerde modus. Een opvallend kenmerk is de interpretatie van de kenmerkende MINI interieurverlichting. Een projector aan de achterkant van het OLED-display verlicht het hele dashboard met kleuren en patronen. Het samenspel van projectie, sfeerverlichting en de MINI Interaction Unit creëert een unieke ervaring waarin ook het interieur betrokken is.

Een bijzonder element is de Personal Mode, die nieuw is op het gebied van personalisatie- en aanpassingsmogelijkheden. In deze modus kan de gebruiker een eigen foto van zijn smartphone via de MINI App instellen als achtergrondfoto van de MINI Interaction Unit. De sfeerverlichting krijgt automatisch een kleur die past bij deze achtergrondfoto.

Het kleurdesign van het optionele Head-Up Display past zich eveneens aan de gekozen MINI Experience Mode aan. Dit draagt ook bij aan een betrokken en consistente digitale gebruikerservaring.

MINI Intelligent Personal Assistant

Voor het eerst biedt MINI een volledige spraakassistent in zijn nieuwe modellen. De gebruiker activeert de MINI Intelligent Personal Assistant met de begroeting 'Hey MINI' of door op de push-to-talk-knop op het stuur te drukken. De spraakgestuurde interactie op het display heeft de vorm van een animatie, opgebouwd uit grafische elementen, typografie en een avatar. Voor de visualisatie kunnen gebruikers kiezen tussen 'MINI', een gestileerde weergave van een MINI, en optioneel 'Spike', een bij veel MINI fans bekend figuur in de vorm van een digitale Engelse Buldog.

Belangrijke functies, zoals navigatie, telefonie, radio en temperatuur, zijn te bedienen met gesproken opdrachten. De bestuurder kan reis gerelateerde vragen stellen en opdrachten geven, zoals "Hoe is het weer in... /op mijn bestemming?" en "Laat me laadstations langs de route zien". Als de MINI rijder bijvoorbeeld "Ik heb honger" of "Ik wil graag koffie" zegt, geeft de MINI Intelligent Personal Assistant relevante horeca-opties in de omgeving weer en kan hij of zij de routebegeleiding naar de gewenste bestemming direct starten. Dankzij twee microfoons aan de voorkant van de hemelbekleding detecteert het systeem of de bestuurder of de passagier aan het woord is.

Het typische MINI karakter van de MINI Intelligent Personal Assistant kan de gebruiker ervaren via persoonlijke vragen. Dat levert dan MINI specifieke antwoorden, grapjes en verhalen op. Bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen als "Vind je me aardig?" of "Ken je nog een grap?"

MINI Navigatie

Het cloudbased navigatiesysteem claimt een aanzienlijke prestatieverbetering ten opzichte van het systeem van de vorige generatie. Het nieuwe systeem belooft snelle en dynamische routeberekening op basis van actuele verkeersinformatie. Het navigatiesysteem combineert die informatie vervolgens met voorspellingsmodellen. Als de navigatie-app geselecteerd is, neemt de kaart het gehele ronde scherm in beslag. De kleuren van de kaartafbeeldingen komen steeds overeen met de gekozen MINI Experience Mode. Gebouwen kunnen desgewenst ook in 3D worden weergegeven.

De optionele Augmented View-functie maakt nuwkeurige navigatie mogelijk. Het is een aanvulling op de instructies van het navigatiesysteem in cruciale situaties. Hiervoor toont het systeem een live videostream vanuit het perspectief van de bestuurder op de MINI Interaction Unit, aangevuld met informatie die past bij de context. Op ingewikkelde kruispunten is bijvoorbeeld een geanimeerde richtingspijl in het videobeeld geïntegreerd om de bestuurder te helpen de juiste afslag te nemen. Verder verschijnt informatie over de lokale parkeerregels ook in de live videostream in augmented reality-vorm.

Andere navigatiefuncties, zoals nauwkeurige visualisaties van rijstrookaanwijzingen, maken deel uit van de optionele MINI Connected Upgrade.

MINI Connected Store

De nieuwe MINI Connected Store is gecombineerd met de optioneel leverbare MINI Connected Upgrade om toegang te bieden tot apps voor spelletjes en muziek- of videostreaming. De beschikbaarheid van de apps varieert per land om zo een optimaal aanbod te bieden. Na de introductie in de huidige modellen van BMW kunnen nu ook berijders van de nieuwe MINI modellen een vorm van in-car gaming tegemoetzien. De bestuurder en passagiers kunnen bijvoorbeeld spelletjes spelen in de AirConsole App zolang de MINI stilstaat, bijvoorbeeld om de tijd te doden tijdens het opladen van de batterij.

De AirConsole-technologie maakt het mogelijk om spelletjes direct draadloos beschikbaar te maken en te bedienen met smartphones. Dankzij deze opzet kunnen meerdere spelers, inclusief de passagiers achterin, tijdens pauzes gedurende de reis meedoen aan het spelletjes spelen in de auto. In het algemeen is het mogelijk om alleen of met alle andere inzittenden van de MINI te spelen, als team of in competitiemodus.

De aangeboden spelletjes zijn zogenoemde 'casual games', die gemakkelijk op te pakken zijn met de intuïtieve besturing van het spel. Er zijn race-, sport-, algemene kennisquiz- en muziekquizspellen beschikbaar, evenals simulatie-, strategie-, jump-and-run- en puzzelspellen, met titels als Go-Kart Go, Golazo, Music Guess en Overcooked. Het portfolio met beschikbare spelletjes is in ontwikkeling.

De MINI Connected services worden opnieuw uitgerold in meer dan veertig landen zodra MINI de nieuwe MINI familie introduceert. Apple CarPlay en Android Auto zijn eveneens inbegrepen in MINI Operating System 9 om smartphones draadloos te verbinden.

MINI Digital Key Plus

De nieuwe MINI familie biedt nog een voorziening in de vorm van de MINI Digital Key Plus. Als die is ingesteld op een daarvoor geschikt apparaat van Apple, Google of Samsung, dan kan de bestuurder dankzij de ultrabreedbandtechnologie rekenen op een warm welkom als hij zijn nieuwe MINI nadert. De welkomstcyclus gaat door in de auto zodra het portier is geopend en eindigt met een persoonlijke groet van de MINI ID functie. En alles vindt plaats zonder dat de bestuurder zijn of haar smartphone uit de broekzak of tas hoeft te halen. Digitale sleutels kunnen veilig worden doorgegeven aan vrienden en familie vanuit de Apple- en Google-portfolio's met de geïntegreerde 'Deel'-functie van de meeste apps.

Remote Software Upgrades

Als lid van BMW Group profiteert ook het merk MINI van meer dan vijf jaar ervaring met draadloze upgrades van BMW. De softwarearchitectuur van de nieuwe MINI familie gebruikt dezelfde software voor Remote Software Upgrades, die sinds 2018 profiteert van de voortdurende ontwikkeling in BMW modellen en zorgt dat updates veilig worden uitgevoerd. Zo krijgen de nieuwe MINI modellen meerdere keren per jaar gratis Remote Software Upgrades voor kwaliteitsverbeteringen. Afhankelijk van het land, het model, de specificaties en de status van de auto kunnen de updates ook gratis nieuwe functies of verbeteringen aan functies toevoegen.