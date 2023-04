MINI kondigt nieuwe Countryman aan

De nieuwe generatie van het grootste MINI model is volledig elektrisch en emissievrij. De Countryman E levert 140 kW / 191 pk, terwijl de Countryman SE ALL4 de eerste volledig elektrische auto met vierwielaandrijving van het merk is. Twee geïntegreerde aandrijfeenheden op de voor- en achteras genereren samen een vermogen van 230 kW / 313 pk, inclusief een tijdelijke boost. De batterijcapaciteit is 64,7 kWh. Met een geschatte actieradius van ongeveer 450 kilometer voelt de Countryman zich net zo comfortabel in de stad als op langere afstanden over het platteland.

Met zijn met 13 centimeter toegenomen lengte tot 4.429 mm biedt de ruime avonturier meer ruimte. De hoogte groeide met bijna zes centimeter tot 1.613 mm, wat nog meer hoofdruimte biedt.

De nieuwe MINI Countryman combineert emissievrije elektromobiliteit met het grootst mogelijke respect voor milieu tijdens de productie. Dit omvat het weglaten van alle decoratieve elementen in het exterieur en interieur en de fabricage van de gegoten lichtmetalen velgen van tot wel 70 procent gerecycled aluminium. In combinatie met het gebruik van groene stroom bij de productie kan de CO2-uitstoot aanzienlijk worden verminderd in vergelijking met conventionele productieprocessen.

De oppervlakken van de dashboards, het stuur, de hemelbekleding en de vloer van de auto en de vloermatten zijn gemaakt van gerecycled polyester dat is verkregen uit PET-flessen en tapijtresten. Dit kleurrijke alternatief voor traditionele materialen vermindert de CO2-uitstoot in de waardeketen met wel 85 procent en benadrukt de focus op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van de volgende generatie MINI modellen.

De duurzame langetermijnstrategie voor energieopwekking en verbruik van de 'groene fabriek' van BMW Group in Leipzig omvat vier windturbines met een hoogte van 190 meter op het fabrieksterrein. Hiermee werd in 2021 21,9 GWh elektriciteit uit windenergie opgewekt. In het eigen opslagbedrijf van de fabriek worden tot 700 hoogspanningsbatterijen van BMW i3-modellen gebruikt om energie op te slaan. BMW Group breidt de productiecapaciteit voor e-componenten ter plaatse uit met acht productielijnen tegen 2024 en investeert meer dan 800 miljoen euro.