MINI Aceman

MINI kondigt Aceman aan

31 januari 2024 - Over een paar maanden wordt de MINI Aceman voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Het nieuwe model is exclusief uitgerust met een volledig elektrische aandrijflijn en breidt het MINI-assortiment uit. Op weg naar productie moet het nieuwe model zich momenteel bewijzen onder hoge temperaturen op zandwegen in de woestijn.