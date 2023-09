MINI fabriek Oxford gaat elektrisch

BMW Group heeft een nieuwe investering aangekondigd van meer dan 600 miljoen pond in de MINI-fabrieken in Oxford en Swindon. "Met deze nieuwe investering zullen we de fabriek in Oxford ontwikkelen voor de productie van de nieuwe generatie elektrische MINI's en zetten de koers voor de productie van puur elektrische auto's in de toekomst'" zegt Milan Nedeljković, lid van de raad van bestuur van BMW AG, verantwoordelijk voor de productie.

De fabriek in Oxford maakt zich op om vanaf 2026 twee nieuwe volledig elektrische MINI-modellen te bouwen, de MINI Cooper 3-Deurs en de compacte crossover MINI Aceman. Tegen 2030 zal het productievolume uitsluitend elektrisch zijn. Vanaf 2000 heeft BMW Group meer dan 3 miljard pond uitgegeven aan zijn fabrieken in Swindon, Hams Hall en Oxford. Deze ontwikkeling werd ondersteund door de Britse regering en zal bijdragen aan het veiligstellen van banen in de fabriek in Oxford en in de carrosseriepersfabriek in Swindon.

Minister van Zaken en Handel Kemi Badenoch zegt: "Dit besluit is een grote blijk van vertrouwen in de Britse economie en het werk van de regering om de blijvende kracht van onze wereldwijd toonaangevende automobielsector te verzekeren. We zijn er trots op dat we de investeringen van BMW Group kunnen ondersteunen, die zullen zorgen voor hoogwaardige banen, onze toeleveringsketens zullen versterken en de Britse economische groei zullen stimuleren".

Oxford blijft de thuisbasis van MINI

De fabriek in Oxford vierde dit jaar haar 110-jairge bestaan en produceert sinds 2019 met succes de huidige MINI Electric, waar deze volledig is geïntegreerd in de productielijn met de conventionele (ICE) modellen.

De MINI Fabriek Oxford produceert momenteel de MINI 3-Deurs, de MINI 5-Deurs, evenals de MINI Clubman en de MINI Electric. Vanaf 2024 zal de fabriek beginnen met de productie van de volgende generatie MINI 3-Deurs en MINI 5-Deurs met verbrandingsmotoren, evenals de nieuwe MINI Cabrio. In 2026 komen hier de nieuwe volledig elektrische voertuigen bij :de MINI Cooper 3-Deurs en de MINI Aceman.

De fabriek zal op middellange termijn een productiecapaciteit bereiken van ongeveer 200.000 auto's per jaar, waarbij in eerste instantie ICE- en batterij-elektrische voertuigen op dezelfde productielijn worden gebouwd. Vanaf 2030 zal de fabriek in Oxford exclusief volledig elektrische MINI-modellen produceren.

Over een paar weken begint de productie van de nieuwe MINI Countryman in de fabriek van BMW Group in Leipzig. Dit grotere crossover-model in de MINI-reeks zal worden aangeboden met zowel puur elektrische aandrijflijnen als verbrandingsmotoren.

De productie van de volledig elektrische MINI Cooper 3-Deurs en MINI Aceman van de volgende generatie start in China. De nieuwe fabriek in Zhangjiagang, in de provincie Jiangsu, is gebaseerd op een joint venture samen met Great Wall Motor. De export start begin 2024.