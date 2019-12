Vijf EuroNCAP sterren voor MG ZS EV

18 december 2019 | Euro NCAP, een door de Europese Unie ondersteund veiligheids-beoordelingssysteem, heeft de MG ZS EV beloond met vijf sterren.Het beoordelingssysteem van Euro NCAP helpt consumenten bij het bepalen van de veiligste keuze voor hun behoeften. Alleen de meest veilige auto's krijgen een vijfsterren-beoordeling.

De veiligheidsbeoordeling laat niet alleen zien dat de MG ZS EV goed presteert bij de botsproeven van Euro NCAP, het weerspiegelt ook de veiligheidsuitrusting die de MG ZS EV biedt. Deze beoordeling gaat verder dan de wettelijke vereisten, omdat een auto die simpelweg aan de minimale wettelijke veiligheidseisen voldoet, niet in aanmerking komt voor een ster. De nieuwste sterbeoordeling van NCAP is altijd de meest relevante, het vergelijken van resultaten over verschillende jaren is lastig omdat technologie veroudert en er telkens nieuwe innovaties beschikbaar komen. Zo heeft de recente toevoeging van aanrijdingsvermijdende technologie de beoordeling van de sterren ingrijpend veranderd.

De MG ZS EV biedt een lijst aan rijhulpsystemen voor meer veiligheid. Het MG Pilot L2 + -systeem integreert bestuurdersassistentiefuncties zoals ACC, LDW (rijstrookwaarschuwing), AEB-Cyclist (automatische noodrem met bescherming voor voetgangers en fietsers) en L2 automatische rijassistentietechnologie. De multifunctionele camera en millimeter-wave radar kunnen effectief rijomstandigheden detecteren en hierdoor beschermen bij barre weersomstandigheden. Deze functies beloven een veiligere rit, zelfs bij slechte verkeers- of wegomstandigheden.

De vijfsterren-beoordeling van MG ZS EV is gebaseerd op de volgende indeling: volwassen inzittenden 90%, kinderen inzittenden 85%, kwetsbare weggebruikers 64% en Safety Assist 70%. De MG ZS EV is al te koop in Nederland en zal vanaf volgend jaar beschikbaar zijn op de grootste Europese EV markten.