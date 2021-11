MG ZS aangepast voor modeljaar 2022

1 november 2021 | De MG ZS EV is aangepast voor modeljaar 2022. Het model biedt een gemoderniseerd in- en exterieur, een aanzienlijk grotere actieradius, verbeterde prestaties en meer technologie. De grondig vernieuwde MG ZS EV is per direct te bestellen bij de Nederlandse MG Brand Stores voor prijzen vanaf 30.990 euro (fiscale waarde).

De nieuwe MG ZS EV is een echte blikvanger dankzij het 'intelligent electric design' en te herkennen aan de compleet nieuwe voorzijde zonder grille. Ook nieuw voor de facelift zijn de 'Silverstone'-koplampen die gebruik maken van 21 LED-units, de 'Phantom' LED-achterlichten voor een extra gedurfde uitstraling en het nieuwe ontwerp van de lichtmetalen wielen. Tevens is de stekkeraansluiting aan de voorzijde vernieuwd en ontworpen voor eenvoudiger gebruik.

In het gemoderniseerde interieur springt direct het vernieuwde dashboard in het oog, voorzien van een carbon-look afwerking, contrasterend stikwerk en een nieuw touchscreen voor de bediening van het MG iSMART-connectiviteitssysteem. Het deels analoge instrumentencluster is vervangen door een volledig digitaal 7-inch cluster dat met graphics een verscheidenheid aan informatie weergeeft. Andere noviteiten zijn de draadloze telefoonlader, de centrale armsteun voor de achterpassagier, alsook de klimaatregeling die nu met een PM2.5-filter en ventilatieopeningen voor de achterpassagiers wordt geleverd.

De nieuwe MG ZS EV wordt verkrijgbaar met keuze uit twee sterk verbeterde batterijvarianten. Te beginnen met de Long Range-versie met een 70 kWh-batterij. Deze is direct vanaf de marktintroductie beschikbaar en biedt een theoretische actieradius van 440 km (WLTP). Dat is aanzienlijk meer dan de huidige ZS EV met een 44,5 kWh-batterij en een actieradius van 263 km. In een later stadium komt ook een Standard Range-versie met een 50,3 kWh-batterij en een theoretische actieradius van 320 km (WLTP) op de markt.

De voorwielen van de Long Range-versie worden aangedreven door een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor. In de Standard Range-versie is de elektromotor iets krachtiger met een vermogen van 130 kW (177 pk). Beide versies leveren een maximumkoppel van 280 Nm en staan garant voor een acceleratie van 0-50 km/u in 3,6 seconden en van 0-100 km/u in 8,6 seconden.

Verder is de Long Range-versie standaard uitgerust met een 11 kW 3-fasen boordlader, waarmee klanten profiteren van kortere laadtijden bij een openbaar laadpunt met wisselstroom (AC). De huidige MG ZS EV en de nieuwe Standard Range-versie hebben een 6,6 kW boordlader. Voor beide batterijversies geldt dat ze standaard geschikt zijn voor snelladen (DC) met een vermogen tot 92 kW. In dat geval duurt het onder ideale omstandigheden 40 minuten om de batterij van 5% tot 80% op te laden.

Een ander technologisch nieuwtje is het standaard aanwezige V2L-systeem (Vehicle-to-Load). Hiermee kan de batterij energie leveren aan een extern elektrisch systeem. Het systeem maakt gebruik van een laadkabel met aan de ene kant een type 2-stekker die in de laadaansluiting van de auto past en aan de andere kant een stekkerdoos met huishoudelijke stopcontacten.

Het V2L-systeem biedt een laadvermogen van maximaal 2.500W en kan allerlei soorten elektrische apparaten voeden, zoals een luchtpomp, waterkoker, koelbox, e-bike, laptop, elektrische scooter en ga zo maar door. Je kunt zelfs een andere elektrische auto opladen, bijvoorbeeld om een EV-rijder uit de brand te helpen als die met een lege batterij dreigt te stranden.

De nieuwe MG ZS EV wordt leverbaar met keuze uit twee uitrustingsniveaus: Comfort en Luxury. Beide worden verkrijgbaar in combinatie met de Standard of Long Range-batterij. De Comfort-versie is standaard uitgerust met climate control inclusief PM2.5-filter, verwarmbare voorstoelen, een met leder bekleed multifunctioneel stuur, LED-koplampen en -achterlichten, zesvoudig verstelbare bestuurdersstoel, keyless entry, elektrisch verstelbare en verwarmbare zijspiegels, 17-inch lichtmetalen wielen en meer.

Op het gebied van veiligheid zijn elf rijhulpsystemen (ADAS) standaard, gebundeld onder de noemer MG Pilot, zoals Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning met Automatic Emergency Braking, Lane Keep Assistance en Traffic Jam Assistance.

Verder is elke MG ZS EV uitgerust met het nieuw ontwikkelde MG iSMART-connectiviteitssysteem. Hoewel de Comfort-versie een minder uitgebreide versie biedt in vergelijking met het iSMART-systeem in de hoger geplaatste Luxury-versie, is deze nog altijd uitgerust met een 10,1-inch touchscreen, navigatie, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth-connectie, vijf USB-poorten en DAB+ digitale radio. MG iSMART biedt ook een verbinding via een smartphone-app, waarmee verschillende functies op afstand kunnen worden bediend.

De uitvoering Luxury combineert alle voorzieningen van de Comfort-uitvoering met zaken zoals een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, panoramisch zonnedak, 360-graden parkeercamera, lederen bekleding, zes luidsprekers met 3D Sound Effect en een draadloze smartphonelader in de middenconsole. Op het gebied van veiligheid voegt de Luxury ook Blind Spot Monitoring en Rear Traffic Alert toe aan de uitgebreide lijst van MG Pilot rijhulpsystemen.

Bij de Luxury profiteren klanten ook van de extra functies van het MG iSMART-systeem, zoals real-time verkeersnavigatie, agendasynchronisatie, spraakbesturing, weersvoorspelling, Amazon Prime streaming music en firmwire over-the-air (FOTA) updates. Deze extra functies van het iSMART-systeem worden niet aangeboden in de Comfort-versie.

De nieuwe MG ZS EV is nu te bestellen bij de Nederlandse MG Brand Stores van Van Mossel. Behalve de twee uitrustingsniveaus en twee batterijvarianten is er ook keuze uit vijf carrosseriekleuren: Dover White, Pebble Black, Diamond Red, Como Blue en Cosmic Silver. De prijzen beginnen bij € 30.990 (fiscale waarde) voor de Comfort-uitvoering met Standard Range-batterij. De prijzen van de Long Range-batterij beginnen bij € 34.990 (fiscale waarde).

Alle nieuwe MG-modellen worden geleverd inclusief 7 jaar/150.000 km fabrieksgarantie die van toepassing is op het gehele voertuig, inclusief elektrische aandrijflijn en batterij.

