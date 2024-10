MG introduceert nieuwe ZS Hybrid+

De MG ZS belooft een van de ruimste interieurs in zijn klasse, met voldoende ruimte voor zowel passagiers als bagage. De kofferbak heeft een inhoud van 443 liter, uit te breiden tot 1.457 liter met de achterbank neergeklapt. Het interieur is voorzien van diverse opbergmogelijkheden, zoals een dubbellaags opbergvak in de middenconsole, een verschuifbare lade en flexibele bekerhouders.

De ZS Hybrid+ wordt aangedreven door een hybride systeem met een unieke transmissie met 3 versnellingen. Dit systeem is ontworpen om brandstofverbruik en emissies te verlagen, zonder concessies te doen aan prestaties. Hierdoor zou de ZS Hybrid+ efficiënter, soepeler en stiller zijn dan veel andere modellen in zijn klasse. De aandrijflijn combineert een 136 pk sterke 1.5-liter viercilinder benzinemotor, een elektromotor met 100 kW vermogen en een accu van 1,83 kWh. Met een maximaal koppel van 250 Nm levert de ZS soepele acceleratie, vooral bij lage snelheden, waar de elektromotor optimaal presteert. De elektrische topsnelheid van 87 km/u maakt het in stedelijke gebieden uitstekend mogelijk om volledig elektrisch te rijden. De bestuurder kan kiezen uit drie niveaus van regeneratief remmen, vergelijkbaar met een volledig elektrische auto. Daarnaast biedt de hybride SUV drie rijmodi - ECO, Normal en Sport - om de rijervaring aan te passen aan verschillende omstandigheden.

Uitrusting

Het 12,3 inch digitale bestuurdersdisplay biedt informatie in een aanpasbaar formaat, zodat de bestuurder altijd de belangrijkste gegevens en instellingen binnen handbereik heeft. Het infotainmentsysteem beschikt over een touchscreen met hoge resolutie en een moderne interface die toegang geeft tot entertainment, navigatie en rijhulpsystemen. Dankzij de MG iSMART-app kunnen bestuurders hun auto op afstand bedienen en lokaliseren. Met de mobiele app is vergrendelen en ontgrendelen van de auto en het controleren van de voertuigstatus, inclusief deuren, banden en brandstof mogelijk. Ook kan het klimaatregelsysteem vooraf worden ingesteld om het interieur voor vertrek op een gewenste temperatuur te brengen. Met acht MG Pilot-rijhulpsystemen, waaronder Adaptive Cruise Control en Intelligent Driving Assistant, biedt de ZS Hybrid+ vanaf de standaarduitvoering veiligheid.

Prijs

Het model wordt leverbaar in drie uitvoeringen, elk afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren: de ZS Hybrid+ Standard, de Comfort en de rijk aangeklede Luxury. MG introduceert de ZS Hybrid+ met een instapprijs van € 27.997.