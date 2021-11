Autotest | Autofabrikanten prijzen hun producten vaak aan met de meest prachtige claims. Ze beloven "een nieuwe rijbeleving", "een nieuwe dimensie in mobiliteit", "ultiem rijplezier" en meer. Met de komst van de Marvel R komt daar iets bij waar zelfs de reclamemakers niet aan hebben gedacht: een nieuwe vorm van snelheid! Lees hoe dat precies zit.

MG begon met een lange historie in Engeland. In 2006 kwam de Britse fabrikant in Chinese handen en was het even stil. Maar in 2020 verscheen de eerste nieuwe MG onder Chinese leiding op de Nederlandse markt. En daarna ging het hard! Binnen een jaar verschenen een tweede en nu zelfs een derde model!

Dit laatste model is de "Marvel R" en alleen al de vormgeving maakt een enorme sprong vooruit. De eerste auto's hadden namelijk een conventioneel ontwerp en bedienden zich van de huisstijl van de laatste Britse MG's. De Marvel R daarentegen heeft abstracte, minimalistische lijnen en unieke details. Zo zijn de koplampen niet rond, maar zo slank dat ze deel uitmaken van het lijnenspel!

In tegenstelling tot de eerste twee modellen van MG is de Marvel R geen SUV (luxe terreinwagen), maar een tussenvorm van terreinwagen en stationcar. Daarom concurreert de Marvel R niet met volumemodellen zoals de Volkswagen ID.4, maar meer met liefhebbersauto's zoals de Kia EV6 en Ford Mustang MACH-E. En daarmee ontwikkelt MG zich razendsnel tot veel meer dan alleen een prijsvechter.

Ruimte

Binnenin is de Marvel R veel minder revolutionair dan van buiten. De cabine is luxueus dankzij de royale opzet en het veelvuldige gebruik van chroom en leder. De verdikkingen en bekleding van het stuurwiel vormen daarbij de enige hint naar de MG's uit het verre verleden.

In absolute zin is de binnenruimte goed, maar uit de details blijkt dat de Europese markt nog nieuw is voor de Chinese fabrikant. Zo hebben de voorstoelen te korte zittingen en zijn ze onvoldoende in hoogte verstelbaar. Terwijl de voorstoelen gevoelsmatig te hoog staan, is de achterbank juist te laag. Dat maakt het voor kleine kinderen lastiger om naar buiten te kijken en dat vergroot weer het risico op wagenziekte. In vergelijking met de concurrentie heeft de Marvel R de kleinste bagageruimte in het segment.

Uitrusting

Voor de bediening kiest MG voor een zeer groot centraal beeldscherm. Dat draagt niet alleen bij aan het gevoel van luxe, het is ook heel praktisch. Tijdens het rijden is een groot scherm veel makkelijker af te lezen dan een kleiner scherm. Bovendien kunnen meer zaken tegelijkertijd worden getoond, waardoor bladeren door menu's overbodig is. Terwijl op sommige punten duidelijk is dat MG de eerste stappen op de Europese markt zet, is op de bediening van het infotainmentsysteem niets aan te merken! Alhoewel vooralsnog alleen in het Engels, zijn de menu's logisch ingedeeld en zijn veel functies naar eigen wens aan te passen.

Wie zich desondanks niet prettig voelt bij het audio-, communicatie- en navigatiesysteem van MG kan de eigen smartphone gebruiken middels Apple CarPlay of Android Auto. Een grappig detail: het beeldscherm van MG toont een grotere desktop bij gebruik van Apple CarPlay dan zelfs de grootste en duurste iPad Pro!

Omdat de Marvel R het voorlopige topmodel van MG is, is voorzien in alle gangbare luxe en veiligheidsvoorzieningen. Deze functioneren in de regel naar wens, op een detail na. De Marvel R ziet gevaar waar dat niet is en voert dan plotselinge en zeer hevige stuurcorrecties uit. De importeur is hiervan inmiddels op de hoogte en voorziet in een software-update die wordt uitgevoerd voordat de Marvel R in grote aantallen wordt geleverd (de testauto komt uit de zogenaamde "voorserie").

Elektrische auto

De Marvel R is voorzien van een 70 kWh sterke batterij en kan daarmee volgens MG 402 km (WLTP) afleggen zonder tussenstop. Tijdens de test bij koud weer kwam de actieradius uit op 350 (gemiddeld stroomverbruik: 18.1 kWh / 100 km). Laden kan thuis, bij een publiek laadpunt (11 kW, 3 fase) en bij een snellader (92 kW).

De Marvel R is leverbaar in een standaard en een extra snelle versie. Het verschil wordt gemaakt door het aantal elektromotoren. Standaard drijven twee elektromotoren samen de achterwielen aan. De zogenaamde "Performance"-versie is voorzien van een derde motor, die de voorwielen aandrijft.

Voor deze test is de standaardversie ingezet en die is goed voor 180 pk / 410 Nm. Voor een elektrische auto is dat relatief weinig vermogen en dat lijkt terug te komen in de prestaties. De Marvel R is vlot en soepel, maar het venijnige en overweldigende vermogen dat elektrisch rijden zo aantrekkelijk maakt ontbreekt. Echter, wanneer het stroompedaal kordaat tot de vloer wordt ingetrapt activeert de tweede elektromotor, heeft de Marvel R een tweede adem en worden wel degelijk de prestaties neergezet die horen bij een auto met dit prijskaartje.

„Na iets meer dan een jaar en twee andere modellen introduceert MG nu al een liefhebbersauto die zich op veel punten kan meten met de producten van gerenommeerde fabrikanten“

De Marvel R levert die prestaties uiteraard zonder primitief brullen of briesen, maar in alle rust. De elektromotoren of banden zijn niet of nauwelijks hoorbaar. De rijwind is helaas wel merkbaar, waardoor het comfort onder sommige weersomstandigheden net even minder is.

Weggedrag

Een auto met een stug onderstel helt in de regel niet over, maar biedt minder comfort op slecht wegdek. Omgekeerd geeft een zacht onderstel meer comfort, maar dat gaat dan ten koste van de dynamiek. MG kiest voor zowel de Marvel R als de andere modellen voor een unieke combinatie: een stug onderstel met een koetswerk dat desondanks wel overhelt. Daarbij is de besturing licht, gevoelloos en indirect.

Of dat een voor- of een nadeel is, is puur persoonlijk. Vanwege het stugge onderstel zijn oneffenheden in het wegdek goed voelbaar, maar de stabiliteit en dus de veiligheid is hiermee wel gewaarborgd. Vanwege de indirecte besturing reageert de Marvel R namelijk met een zekere vertraging op commando's van de bestuurder en daarom voelt de auto groots en statig.

Conclusie

De MG Marvel R introduceert een nieuwe vorm van snelheid. Die snelheid zit niet in de sprinttijd van 0 naar 100 km/u of in de topsnelheid. Het gaat hier om ontwikkelsnelheid! En die ligt op een duizelingwekkend hoog niveau. Na iets meer dan een jaar en twee andere modellen introduceert MG nu al een liefhebbersauto die zich op veel punten kan meten met de producten van gerenommeerde fabrikanten.

MG maakt soms ongebruikelijke keuzes en het is puur persoonlijk of dat voor- of nadelen zijn (weggedrag, besturing, tweetraps aandrijving). De enige echte nadelen die tijdens deze test zijn gevonden, kunnen middels software-updates worden verholpen. MG bewijst namelijk dat het niet alleen razendsnel kan ontwikkelen, maar zichzelf nog sneller weet te verbeteren.

plus Onderscheidende vormgeving

Bruikbaar, zorgeloos bereik

Luxueus en bevoorrecht gevoel min Kleine bagageruimte

Stug onderstel, maar helt toch over

Ziet gevaar dat er niet is (bij voorserie exemplaar)

Mercedes EQA

"Vanaf het begin goed"

Suzuki Across

"Beter goed gejat dan slecht bedacht"

Hyundai IONIQ 5

"Zijn tijd vooruit?"

DS 7 Crossback

"Comfort dient de mens"