MG5 ontvangt 5 GreenNCAP sterren

Omdat de MG5 Electric een volledig elektrisch model is, was de hoogst haalbare score (10/10) voor schone emissies al snel een gegeven. Op het gebied van energie-efficiëntie ontving de MG5 Electric een beoordeling van 9,2/10, waarbij drie van de vier efficiëntiescores als 'goed' werden betiteld, de hoogste rang, en de vierde score net buiten de hoogste graad viel. Tot slot resulteerden de tests voor broeikasgassen in een puntentotaal van 9,5/10, wat ertoe heeft geleid dat Green NCAP de MG5 Electric de LCA Award toekent. Daarmee is het pas de tweede auto in 2023 die deze eer te beurt valt.

De LCA (Life Cycle Assessment) stelt consumenten in staat om de milieueffecten van auto's over hun hele levenscyclus te vergelijken; inclusief de uitstoot tijdens de productie, het gebruik zelf en het recyclen ervan aan het einde van de levensduur. Green NCAP kent de LCA Award alleen toe aan de hoogst scorende modellen. De onderscheiding is bedoeld als een duidelijke indicator voor consumenten, zodat ze auto's met een zo laag mogelijke impact op het klimaat kunnen onderscheiden.

De geteste MG5 Electric Long Range is de tweede generatie van de volledig elektrische stationwagen. Het model heeft een theoretische actieradius van 400 kilometer (WLTP). Dankzij de 5-sterrenscore en de LCA Award van Green NCAP vertegenwoordigt de MG5 een optie voor consumenten die graag streven naar een groter milieubewustzijn en duurzaamheid in hun leven, maar niet willen inleveren op praktisch gebruiksgemak.