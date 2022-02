MG introduceert MG5

16 februari 2022 | MG introduceert de MG5 Electric. Het gaat hier om 's werelds eerste volledig elektrische stationwagen die in maart 2022 arriveert bij de Nederlandse MG Brand Stores. De gezinsauto is leverbaar met keuze uit twee uitrustingsniveaus, twee batterijvarianten en vier carrosseriekleuren. De prijzen beginnen bij 33.985 euro voor de Comfort-uitvoering met 50,3 kWh-batterij en lopen op tot 38.485 euro voor de Luxury met 61,1 kWh-batterij.

De MG5 Electric is 's werelds eerste volledig elektrische stationwagen. Met een lengte van 4.600 mm, breedte van 1.818 mm en hoogte van 1.543 mm belooft de stationwagen een ruim interieur met voldoende zitruimte voor het hele gezin en 27 opbergvakken voor- en achterin. Tegelijkertijd biedt de MG5 Electric volop gebruiksmogelijkheden dankzij de bagageruimte van 479 liter, die met neergeklapte achterbank (60/40) kan worden uitgebreid tot 1.367 liter. Het karakter van de MG5 Electric wordt versterkt met zijn maximale trekgewicht van 500 kg, kogeldruk van 50 kg en dakbelasting van 75 kg. Daarmee is deze gezinsauto ook geschikt voor bijvoorbeeld een fietsendrager en dakkoffer.

De MG5 Electric is vanaf de introductie leverbaar met een 61,1 kWh-batterij (Long Range), goed voor een theoretische actieradius van 400 km (WLTP). De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor die 115 kW (156 pk) en 280 Nm koppel produceert. In een later stadium komt ook een versie met een 50,3 kWh-batterij (Standard Range) op de markt. Deze heeft een actieradius 320 km (WLTP), terwijl de elektromotor 130 kW (177 pk) en 280 Nm levert.

De Standard en Long Range zijn beide standaard uitgerust met een 3-fasen boordlader waarmee bij een openbaar laadpunt (AC) met een vermogen tot 11 kW kan worden opgeladen. Tevens zijn alle versies geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 87 kW, waarmee de batterij in circa 40 minuten tot 80% is op te laden.

De MG5 Electric wordt aangeboden met een keuze uit vier carrosseriekleuren (Dover White, Pebble Black, Diamond Red en Medal Silver) en twee uitrustingsniveaus: Comfort en Luxury.

De Comfort-uitvoering biedt een standaarduitrusting met onder andere airconditioning inclusief een PM2.5-luchtfilter, LED-koplampen en -achterlichten, verwarmbare voorstoelen, parkeerhulp, een 7 inch digitaal cluster, een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, 16 inch lichtmetalen wielen, keyless entry en meer. Kopers kunnen ook rekenen op een hoog veiligheidsniveau met negen intelligente rijhulpsystemen (ADAS) gebundeld onder de noemer MG Pilot. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning met Automatic Emergency Braking, Lane Keep Assistance en Traffic Jam Assistance.

De Luxury-uitvoering combineert alle voorzieningen van de Comfort-uitvering met zaken als climate control, 360-graden parkeercamera, automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel inclusief lendensteun, kunstlederen stoelbekleding en 17 inch lichtmetalen wielen.

Behalve al het bovenstaande is de nieuwe MG5 Electric ook standaard uitgerust met MG iSMART Lite. Dit nieuw ontwikkelde connectiviteitssysteem wordt bediend via een 10,25 inch touchscreen en biedt functies waaronder navigatie, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, vier USB-poorten, DAB+ en verbinding met een smartphone-app waarmee verschillende voertuigfuncties op afstand kunnen worden bediend

Verder is de MG5 Electric, net als de vernieuwde MG ZS EV en MG Marvel R Electric, standaard uitgerust met een Vehicle-to-Load-systeem (V2L). Hiermee kan de batterij energie leveren aan een extern elektrisch apparaat. V2L maakt gebruik van een laadkabel met aan de ene kant een type 2-stekker die in de laadaansluiting van de auto past en aan de andere kant een stekkerdoos met huishoudelijke stopcontacten.

Het V2L-systeem biedt een laadvermogen van 2.200W en kan allerlei soorten elektrische apparaten voeden, zoals een luchtpomp, waterkoker, koelbox, e-bike, laptop, elektrische scooter en ga zo maar door. Men kan zelfs een andere elektrische auto opladen, bijvoorbeeld om een EV-rijder uit de brand te helpen als die met een lege batterij dreigt te stranden.

De nieuwe MG5 Electric arriveert in maart 2022 bij de Nederlandse MG Brand Stores van Van Mossel.