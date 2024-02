MG onthult MG3 Hybrid

MG doet met de 3 een stapje terug qua techniek. De geheel nieuwe MG3 is geen elektrische auto, maar valt terug op Hybrid+ aandrijflijntechnologie. Het is daarmee ook de eerste MG met een conventioneel hybridesysteem zonder plug-in technologie. De MG3 Hybrid+ noteert een acceleratie van 0-100 km/u in 8,0 seconden. De acceleratie van 80-120 km/u kost 5,0 seconden. De MG3 Hybrid+ produceert een gecombineerd vermogen van 143 kW en heeft een theorstisch verbruik van 4,4 l/100 km en een gemiddelde CO2-uitstoot van 100 g/km. De geheel nieuwe MG3 beschikt over een 75 kW sterke 1,5-liter benzinemotor, een 100 kW sterke elektromotor en een separate generatormotor. De maximumsnelheid in uitsluitend elektrische modus bedraagt 80 km/u. De MG3 Hybrid+ heeft een speciale automatische transmissie met drie versnellingen.

Bestuurders kunnen het reactievermogen van de MG3 aanpassen met de keuze uit drie rijmodi: Eco, Standard en Sport. De Eco-modus is gekalibreerd voor een optimaal brandstofverbruik en zorgt voor een gedoseerde gasrespons, terwijl de Standard-modus een mix biedt tussen zuinigheid en prestaties. De Sport-modus heeft een responsievere kalibratie, waarbij het beste uit het gecombineerde vermogen wordt gehaald.

De MG3 profiteert van het gebruik van nieuwe componenten met hoge stijfheid in het chassis, terwijl de ophangingselementen zijn ontworpen om het gewicht te verminderen en de grip te verbeteren, voor een combinatie van dynamiek en comfort.

Standaarduitrusting

De geheel nieuwe MG3 wordt in Europa leverbaar in drie verschillende uitvoeringen: Standard, Comfort en Luxury. Een kenmerk voor alle uitvoeringen is de cockpit met twee schermen, een digitaal instrumentencluster van 7 inch en een centraal infotainmentscherm van 10,25 inch. De ingenieurs van MG hebben veel aandacht besteed aan de graphics en het reactievermogen van de schermen. De reeks pianotoetsschakelaars op de middenconsole bevordert de veiligheid en het bedieningsgemak tijdens het rijden.

Satellietnavigatie en smartphone-integratie via Apple CarPlay / Android Auto is standaard op alle uitvoeringen. MG iSMART biedt connectiviteitsniveaus en functies aan MG3-rijders.

Andere onderdelen van de standaarduitrusting zijn onder meer airconditioning, een audiosysteem met zes luidsprekers en Bluetooth-verbinding, vier USB-poorten, parkeersensoren achter en een parkeercamera. De rijker uitgeruste uitvoeringen zijn onder meer standaard voorzien van lederen bekleding, keyless entry, verwarmde voorstoelen, stuurwielverwarming en een 360 graden camera. De MG3 is ook uitgerust met de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). De veiligheid wordt vergroot dankzij de MG Pilot-technologie, waaronder Lane Keep Assist met Lane Departure Warning System, Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning en Traffic Jam Assist.

Klanten kunnen hun MG3 personaliseren met verschillende opties waaronder lichtmetalen velgen en LED-koplampen. Hij is in Europa beschikbaar in zeven verschillende kleuren: Pebble Black, Dover White, Cosmic Silver, Pastel Yellow, Diamond Red, Hampstead Grey en Como Blue.