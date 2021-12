Autotest | Inmiddels hebben elektrische auto's bijna alle segmenten van de markt veroverd. Ze zijn sneller, stiller of op zijn minst ruimer dan auto's met conventionele verbrandingsmotoren. Eén segment van de markt is nog niet veroverd: dat van de luxe reisauto's. Slaagt Mercedes-Benz erin om met de EQS ook het topsegment te veroveren voor de elektrische auto?

"EQ" is het label van Mercedes-Benz voor elektrische auto's. Tot nu toe waren dat elektrische versies van bestaande modellen. De EQS is het eerste EQ-model waarvoor een uniek platform is ontwikkeld. De EQS is grofweg even groot als de S-Klasse, maar onderhuids is alles afgestemd op elektrische aandrijving.

Stroomlijn

Zo konden de technici zich richten op zaken die belangrijk zijn voor een elektrische auto: de stroomlijn en ruimte voor batterijen. Omdat elektromotoren veel kleiner zijn dan verbrandingsmotoren, heeft de EQS een korte, lage neus voor een lage luchtweerstand. Onder de motorkap is geen tweede bagageruimte te vinden, maar een groot luchtfilter om vieze luchtjes van "ouderwetse" auto's buiten te houden.

Omdat naden in het plaatwerk de aerodynamica negatief beinvloeden, is vervolgens gekozen voor een neus uit één stuk; de "motorkap" is alleen te openen door deze te demonteren. Echter, andere merken hebben ook een motorkap die doorloopt om de koplampen en tot aan de zijkant van de auto en die scharniert wél. Bovendien heeft Mercedes-Benz niet gekozen voor camera's in plaats van buitenspiegels, waarmee veel meer winst zou zijn te behalen.

Ruimte

Onder het gestroomlijnde koetswerk biedt de EQS de ruimte van een topklasse reislimousine. De ruimte op de achterbank is voldoende om in alle luxe te zitten, te ontspannen of juist te werken. De EQS is geen traditionele sedan, want de achterruit scharniert mee met de achterklep. Die geeft toegang tot een brede en zeer diepe bagageruimte. Die is met 610 liter niet alleen ruimer dan gemiddeld in dit segment, maar ook nog eens beter toegankelijk.

Voorin is de cabine al even vooruitstrevend als de rest van de auto. Dat begint met de portieren: die sluiten automatisch. Een voorzichtige tik tegen de deurgreep is al voldoende om de deuren te sluiten. Vanwege de lage neus is deze niet zichtbaar vanaf de bestuurdersstoel en dat kan bij manoeuvreren lastig zijn (uiteraard zijn camera's rondom beschikbaar).

Het dashboard glooit om de beide voorstoelen heen. De middentunnel loopt vloeiend over in een groot, centraal beeldscherm waarmee de meeste functies worden bediend. Desgewenst kan het audio-, communicatie- en navigatiesysteem ook met vrij geformuleerde, gesproken commando's worden bediend.

Omdat de EQS het topmodel van Mercedes-Benz is, zijn alle luxe- en veiligheidsvoorzieningen die het merk te bieden heeft beschikbaar op deze auto. Denk daarbij aan semi-zelfrijdende voorzieningen en een oorstrelend audiosysteem van Burmester. Let op dat de klank zo helder is, dat standaard mp3-bestanden keihard door de mand vallen. Kies daarom voor bronnen van extra hoge kwaliteit (FLAC bestanden, Tidal of vergelijkbare aanbieders).

Elektrische auto

Een auto als de EQS wordt gebruikt om lange afstanden af te leggen en daarom is gekozen voor een zeer grote batterij (108 kWh). Afhankelijk van de gekozen uitvoering ligt de nadruk op prestaties of bereik. Voor deze test is gereden met de "450+" en dat is op het moment van schrijven de langeafstandskampioen onder de elektrische auto's. Volgens Mercedes-Benz kan deze EQS 731 km op een volle batterij afleggen. Tijdens deze test, onder ongunstige weersomstandigheden en op extra brede banden, was dat dik 650 km (energieverbruik tussen 20 en 28 kWh / 100 km).

„De EQS biedt meer ruimte, meer comfort en meer gemak tegen een lagere prijs bij nul uitstoot en is daarmee simpelweg superieur aan de concurrenten met verbrandingsmotor“

Laden kan met maximaal 200 kW en dat is iets minder snel dan bij andere grote elektrische auto's. Echter, belangrijker dan deze pieksnelheid is de gemiddelde snelheid van het laden. Bij een 300 kW sterke snellader begon de testauto vrijwel direct met maximaal 200 kW te laden en liep deze snelheid nauwelijks terug. Deze hoge gemiddelde snelheid kan meer waard zijn dan een hoge aanvangssnelheid die daarna snel terugloopt. Tijdens het laden geeft de boordcomputer goed inzicht in het laden, zodat bijvoorbeeld voor een andere lader kan worden gekozen als blijkt dat deze het gevraagde vermogen niet kan leveren.

Het motorvermogen van 333 pk / 568 Nm wordt op de achterwielen overgebracht. Alhoewel de EQS 450+ een serieus snelle auto is, zorgt de software voor een zekere vertraging in de reactie op het stroompedaal. Het vermogen wordt geleidelijk opgebouwd om ervoor te zorgen dat de bestuurder niet wordt overrompeld en om de EQS een statig karakter te geven. De sensatie die sommige andere grote, sterke elektrische auto's leveren blijft daarom uit.

De EQS presteert met zoveel gemak en is zo stil, dat het traditionele gevoel met het mechaniek ontbreekt. Soortgelijke auto's met benzinemotor weten dankzij een enorme overmacht te imponeren met hun vermogen. In feite legt de EQS met nog meer gemak en in nog meer rust lange afstanden af, maar alleen de passagiers merken dat. De chauffeur merkt alleen maar dat de aandrijflijn en de elektronica zoveel werk uit handen nemen, dat het rijden met de EQS nauwelijks interessant is.

Weggedrag

Het gemak is ook te danken aan het geavanceerde onderstel. Op basis van gegevens van het navigatiesysteem past de luchtvering zich steeds aan op wat gaat komen om zo nog meer comfort te bieden. Vierwielbesturing zorgt voor meer stabiliteit op hoge snelheid en een kortere draaicirkel op lage snelheid. Standaard sturen de achterwielen maximaal 3 granden. Wanneer wordt gekozen voor de optionele stuurhoek van 10 graden vraagt het rijden met de EQS enige gewenning. Het is dan alsof deze lange limousine in de bocht "buigt" en dat voelt onnatuurlijk.

Vanwege de grote batterij is de EQS zo'n 400 kg zwaarder dan een vergelijkbare S-Klasse. Echter, omdat deze in de vloer is verwerkt ligt het zwaartepunt veel lager. Daarbij reageert de EQS veel alerter op commando's van de bestuurder, terwijl een traditionele S-Klasse met een zekere traagheid reageert om een groost gevoel te geven. De EQS daarentegen is ongekend licht en wendbaar voor een auto van dit kaliber.

Conclusie

Slaagt Mercedes-Benz erin om met de EQS het topsegment te veroveren voor de elektrische auto? Ja, maar slechts een specifiek deel daarvan. Mercedes-Benz is namelijk niet het enige merk dat actief is met elektrische auto's in de hoogste klasse. Echter, tot nu toe bestond het aanbod uit meer sportieve modellen die zich wisten te onderscheiden met prestaties waar soortgelijke modellen met verbrandingsmotor geen antwoord op hebben.

De EQS legt juist de nadruk op luxe en gebruiksgemak en daarmee bereikt Mercedes-Benz nu ook de gebruiker die zich laat rijden. Mercedes-Benz had er voor kunnen kiezen om van de EQS een baanbrekende, innovatieve auto te maken. In plaats daarvan is gekozen om het beste, fijnste en meest geavanceerde wat Mercedes-Benz in huis heeft zo toegankelijk mogelijk te presenteren. De EQS biedt meer ruimte, meer comfort en meer gemak tegen een lagere prijs bij nul uitstoot en is daarmee simpelweg superieur aan de concurrenten met verbrandingsmotor.

plus Extreem comfortabel

Uitstekende rijeigenschappen

Lange afstandskampioen onder de elektrische auto's min (te) klein dashboardkastje

Ondiepe deurvakken, waardoor spullen er gemakkelijk uitvallen

