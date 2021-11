Mercedes-Benz maakt prijs EQB bekend

25 november 2021 | De elektrische Mercedes-Benz EQB is per direct te bestellen. De consumentenadviesprijzen (inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken) beginnen bij 64.031 euro. Standaard beschikt de EQB over vijf zitplaatsen, maar optioneel is hij er ook als zevenzitter. Na de EQA is de EQB al het tweede volledig elektrische compacte model van Mercedes-EQ.

Het modellengamma bestaat in eerste instantie uit de EQB 300 4MATIC met 215 kW / 292 pk. De consumentenadviesprijs van deze krachtigere versie begint bij 66.935 euro. Bij de EQB is één jaar Mercedes me Charge inbegrepen. Mercedes-EQ-klanten hebben via Mercedes me Charge eenvoudig toegang tot een netwerk van ruim 600.000 laadpunten wereldwijd. Tegelijkertijd profiteren ze van een geïntegreerde betaalfunctie met eenvoudige facturatie.

De EQB is gedurende een beperkte periode na de introductie leverbaar als Edition 1. Het exterieur van deze limited edition combineert elementen uit het nightpakket met AMG-styling. 20 inch lichtmetalen AMG-velgen, matkoper en glansgedraaid, ronden de sportieve uitstraling af. Highlights van het Edition 1 interieur zijn de bekleding in nevagrijs leder met CYBER CUT blauw, het van achteren verlichte sierdeel in spiraallook en luchtuitstroomopeningen met buitenring in zilverchroom en binnenring in energyblauw.

Optioneel is de EQB leverbaar in de Mercedes-EQ specifieke uitrustingslijn Electric Art. Kleuraccenten in modern roségoud worden gebruikt om de bekleding in lederlook ARTICO /stof Cupertino en de luchtuitstroomopeningen te accentueren. Het sierdeel in spiraallook wordt van achteren verlicht. Tot de uitrusting behoren verder onder meer speciale 18 inch lichtmetalen velgen, bicolor.

Dit zijn de belangrijkste opties en pakketten:

De derde zitrij met twee extra afzonderlijke zitplaatsen biedt comfortabel plaats aan personen met een lengte tot 1,65 meter. Tot de omvangrijke veiligheiduitrusting behoren uittrekbare hoofdsteunen, veiligheidsgordels met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer op alle buitenste zitplaatsen en een windowbag die ook de passagiers op de derde zitrij beschermt.

Het standaard Advanced pakket breidt de uitrusting van de EQB uit met extra comfort- en veiligheidsuitrustingen. In het interieur vormen twee 10,25 inch displays samen de widescreen cockpit. Verder wordt de bestuurder ondersteund door het spiegelpakket en het parkeerpakket met achteruitrijcamera.

Het Premium pakket bouwt voort op het Advanced pakket en verhoogt het comfort nog eens met het KEYLESS GO-comfortpakket, de THERMOTRONIC 2-zone automatische airconditioning, een klankrijk sound system en een draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparatuur.

De EQB wordt geleverd met intelligente rijassistentiesystemen met coöperatieve bestuurdersondersteuning. Het rijassistentiepakket bevat nu aanvullende functies. Voorbeelden zijn de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie die de bestuurder waarschuwt voor passerende fietsers of voertuigen, en een waarschuwing wanneer voetgangers in de buurt van een zebrapad worden gedetecteerd.

