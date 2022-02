Mercedes-Benz EQB nu ook as 250

22 februari 2022 | De Mercedes-Benz EQB is nu ook leverbaar als "250", het instapmodel. De EQB 250 is nu te bestellen en heeft een consumenten-adviesprijs vanaf 56.408 euro. De EQB heeft standaard vijf zitplaatsen, maar is optioneel ook leverbaar als zevenzitter. De EQB is het tweede volledig elektrische model in de compacte klasse van Mercedes-EQ.

Naast de Luxury Line en de AMG Line kent de EQB 250 nog een derde uitrustingslijn: de Business Line. De EQB 250 Business Line (tevens de basisversie van de EQB) heeft standaard onder andere 18 inch vijfspaaks lichtmetalen velgen, metallic-lak en stoelverwarming voor. Het standaard Advanced pakket breidt de uitrusting van de EQB uit met extra comfort- en veiligheidsuitrustingen. Twee 10,25 inch displays vormen samen de widescreen cockpit in het interieur. Verder wordt de bestuurder ondersteund door het spiegelpakket en het parkeerpakket met achteruitrijcamera.

Overzicht uitvoeringen:

EQB 250 Business Line €56.408

EQB 250 Luxury Line €57.618

EQB 250 AMG Line €61.490

Met Mercedes me Charge kunnen klanten duurzaam laden bij elk openbaar laadstation in Europa. Met Garanties van Oorsprong (GvO) zorgt Mercedes-Benz ervoor dat er net zoveel groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen aan het net wordt geleverd als er via Mercedes me Charge wordt geladen. Mercedes me Charge is momenteel het grootste laadnetwerk ter wereld: het telt nu meer dan 500.000 AC- en DC-laadpunten in 31 landen, waarvan meer dan 200.000 in Europa. Hieronder vallen ook de 336 snellaadstations van het mede door Mercedes-Benz opgerichte snellaadnetwerk IONITY. Klanten profiteren bovendien van een geïntegreerde betaalfunctie met eenvoudige facturatie.

Iedere in Nederland geleverde EQB kan 200.000 km CO2-neutraal geladen worden. Mercedes-Benz Nederland doet hiermee nog een schepje bovenop het internationale initiatief van Mercedes me Charge om EQB-rijders 'groen' te laten laden en zo de CO2-voetafdruk verder te verkleinen. Mercedes-Benz Nederland zorgt met het lokale Green Charging-initiatief dat deze laadsessies met de EQB CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Om dit te realiseren worden voor iedere geregistreerde EQB vooraf Garanties van Oorsprong (GvO) ingekocht. Deze garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd. De hoogwaardige Garanties van Oorsprong zijn uitsluitend afkomstig van zon- en windparken in Nederland, waarmee een duurzame bijdrage aan het lokale leefmilieu wordt geleverd.

