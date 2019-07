Mercedes-Benz CLA Shooting Brake nu te bestellen

1 juli 2019 | De tweede generatie van de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is per direct te bestellen. De consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en afleverkosten begint bij 38.918 euro voor de CLA 180 met 100 kW / 136 pk, 200 Nm en handgeschakelde zesversnellingsbak (brandstofverbruik gecombineerd: 5,8 - 5,5 l/100 km: CO2-emissie gecombineerd: 132 - 125 g/km). Levering begin vanaf september 2019.

Vanaf september 2019 is de tweede generatie CLA ook leverbaar als Shooting Brake. De vormgeving is elegant en atletisch, van het markante 'sharknose' front via de strakke flanken met geaccentueerde oppervlakken tot de licht gespierde achterzijde. Deze laatste zorgt bij de CLA Shooting Brake voor een belangrijke plus op het gebied van functionaliteit. Met 871 mm is de laadopening aanzienlijk breder dan bij het vorige model (635 mm). Bovendien kan de achterklep contactloos worden geopend dankzij de standaard EASY PACK-achterklep en HANDS-FREE ACCESS.

De prijzen voor de nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake:

CLA 180 € 38.918

CLA 200 €41.933

CLA 220 € 46.116

CLA 250 (4MATIC) €51.923 (€ 55.176)

CLA 180d € 39.100

CLA 200d € 42.761

CLA 220d € 49.908

Individualisering van de CLA Shooting Brake begint met de uitrustinglijn Progressive. Deze uitrustingslijn omvat 18 inch lichtmetalen velgen, een met leder bekleed multifunctioneel sportstuur, comfortstoelen en een achterbankleuning die in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt. Aan de buitenkant is de Progressive te herkennen aan de zichtbare uitlaatsierstukken en de chroomlijst op de voor- en achterskirt.

Voor een sportieve uitstraling van binnen en van buiten zorgt de AMG Line met 18 inch lichtmetalen AMG-velgen, AMG-voorskirt, AMG-achterskirt en AMG-dorpelverbreders, sportstoelen, een met nappaleder bekleed multifunctioneel sportstuur en sierdelen in dwarsgeslepen licht aluminium. De AMG Line is tevens voorzien van het verlaagde comfortonderstel en DIRECT STEERING met variabele overbrenging.

In het eerste jaar volgend op de introductie wordt de nieuwe CLA Shooting Brake in alle motorvarianten ook aangeboden als Edition 1. Dit gelimiteerde speciale model is gebaseerd op de AMG Line. Tal van zichtbare exterieur- en interieuraccenten benadrukken de exclusiviteit van dit model. De Edition 1 kost € 7.018 meer dan de basisversie en bevat high-performance LED-koplampen en 19 inch lichtmetalen AMG-velgen met oranje velgrand. Verder is de Edition 1 uitgerust met het nightpakket met talrijke hoogglanzend zwarte sierelementen en oranje accenten. In het interieur is de Edition 1 voorzien van oranje contrastsiernaden op het dashboard, de sportstoelen, de armsteunen, de bovenkant van de portieren en de vloermatten. Tot de standaarduitrusting behoren sportstoelen, sfeerverlichting met 64 kleuren en sierdelen met opschrift 'Edition 1'.

De nieuwe CLA Shooting Brake beschikt over moderne rijassistentiesystemen met coöperatieve ondersteuning. Tot de standaarduitrusting behoren bijvoorbeeld de actieve spoorassistent en de actieve remassistent. Het rijassistentiepakket is uitgebreid en biedt samenwerkende functies. Het omvat de volgende systemen: actieve afstandsassistent DISTRONIC, routegebaseerde snelheidsaanpassing, actieve stuurassistent, actieve snelheidslimietassistent, actieve remassistent met kruisingsfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve rijbaanwisselassistent, actieve noodstopassistent, actieve dodehoekassistent, PRE-SAFE PLUS.

De nieuwe CLA Shooting Brake kan in bepaalde rijsituaties voor het eerst semi-autonoom rijden. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent (onderdeel van het rijassistentiepakket) ondersteunen de bestuurder nu nog beter bij het aanhouden van een veilige afstand en het besturen van de auto: de snelheid kan nu ook bij bijvoorbeeld bochten, kruisingen en rotondes automatisch worden aangepast.

Naast de PRE-SAFE-functies die deel uitmaken van het rijassistentiepakket is het PRE-SAFE-systeem ook afzonderlijk leverbaar. Het PREâ€'SAFE-systeem benut de tijd voorafgaand aan een aanrijding. Tal van maatregelen beperken de krachten die bij een ongeval op de inzittenden worden uitgeoefend. Daartoe behoort ook het innovatieve PRE-SAFE Sound dat het menselijk gehoor voorbereidt op het verwachte geluid van de botsing wanneer er een aanrijding dreigt.