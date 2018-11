Autotest | Mercedes-Benz heeft een enorm aanbod van auto's. Er zijn drie sedans, vier stationcars, vijf cabrio's, zeven SUV's en negen coupés. Mercedes-Benz heeft echter maar één MPV (Multi Purpose Vehcile) in het aanbod: de B-Klasse. Dus als er een geheel nieuwe generatie van dit ruimtewonder van Mercedes-Benz uitkomt, dan is dat groot nieuws. Maak kennis met de derde generatie van de gezinsauto van Mercedes-Benz. Of moet dat zijn: de Mercedes-Benz van de gezinsauto's?

De ontwerpers van de nieuwe B-Klasse kregen een dubbele opdracht. De nieuwe generatie moest niet alleen ruimer en praktischer zijn dan de vorige, maar ook nog eens sportiever. Mercedes-Benz spreekt daarom over een "Sports Tourer" en niet zozeer over een MPV.

Om de B-Klasse sportiever te maken, is gekozen voor een lange wielbasis en een korte overhang voor en achter. Dat zorgt samen met de lage daklijn voor een langgerekte, gestroomlijnde vorm. De sportiviteit wordt benadrukt door de relatief grote velgen (16 tot 19 inch) en het scherp gesneden front.

Zitcomfort

Sportief of niet, het gaat om de ruimte bij de B-Klasse. Ondanks de lagere bouw heeft de B-Klasse nog steeds een eenvoudige instap en een hoge zit (90 mm hoger dan in de A-Klasse). Het dashboard is niet om de inzittenden heen gebouwd (zoals bij de A-Klasse), maar is juist vlak. Daarbij zijn ook de deurpanelen extra slank, om zoveel mogelijk interieurruimte te creëren. De ruimte voorin is daarom prima en ook de beweegruimte rondom de voorstoelen is zonder meer goed. Omdat de B-Klasse in de hoogte is gebouwd, zitten de achterpassagiers nadrukkelijk rechtop. De achterbank staat op rails (24 cm verstelbaar), waardoor naar keuze meer beenruimte of meer bagageruimte beschikbaar is. De kofferruimte varieert van 455 tot 705 liter. Door de achterbank helemaal op te klappen ontstaat 1.540 liter laadruimte. Daarmee is de B-Klasse gemiddeld ruim voor een auto in dit segment.

De B-Klasse onderscheidt zich van andere MPV's met het comfort. En dat begint met zitcomfort! De B-Klasse is de eerste Mercedes-Benz met "Energizing"-functie. Hiermee wordt de stoel tijdens het rijden iets versteld. In plaats dat de passagier op een lange rit anders gaat zitten, past de stoel de vorm aan en dat heeft hetzelfde ontspannende effect. Aanvankelijk is het even vreemd wanneer de rugleuning of het zitvlak spontaan beweegt, maar in de praktijk wordt het beloofde effect zeker bereikt. Daarnaast biedt de B-Klasse programma's aan om te ontspannen, af te koelen of juist snel op te warmen. De stoelverwarming danwel -koeling speelt daarbij de hoofdrol, maar ook muziek en sfeerverlichting dragen een steentje bij. Echt uniek zijn de spieroefeningen, waarbij gesproken instructies klinken om tijdens het rijden de spieren te ontspannen. Tijdens de test zijn alle opties getest en als zinvol en aangenaam ervaren.

Uitrusting

Bij Mercedes-Benz gebeurt iets bijzonders: niet de chicste modellen, maar de modellen die zijn gericht op de jongste doelgroep worden als eerste voorzien van de nieuwste elektronica. Dat is waarom de B-Klasse leverbaar is met "MBUX". Dit staat voor een groot beeldscherm waarmee vele functies worden bediend zoals de gebruiker dat wil. Dat bedienen kan ook met de stem. Het is daarbij niet nodig om vaste commando's op een vaste volgorde op te dreunen. Net zoals bij de slimme assistent op de mobiele telefoon begrijpt de B-Klasse uiteenlopende verzoeken van "navigeer naar huis" tot "hoe is het weer op Mallorca?". Zoals op de foto's te zien is, is het antwoord op die laatste vraag: knudde.

Nieuwe functies van MBUX zijn een autodeel-systeem en het centraal zoeken naar parkeerplaatsen. Dat laatste betekent: wanneer een Mercedes-Benz een parkeerplek heeft verlaten, wordt dat centraal gemeld en kunnen andere auto's die informatie gebruiken om een vrije plek te vinden.

Net als de grotere modellen van Mercedes-Benz biedt de B-Klasse ook de nodige semi-zelfrijdende functies. De B-Klasse bewaart automatisch een veilige afstand tot de voorligger, remt voor gevaar en blijft zelf binnen de rijstrook. Op basis van gegevens van het navigatiesysteem kan de B-Klasse automatisch vaart minderen bij rotondes, scherpe bochten of andere gevaarlijke verkeerssituaties. Helaas bleek dit op de testroute tot onvoorspelbaar gedrag te leiden: voor de ene haardspeldbocht ging de computer vol op de remmen en net wanneer de bestuurder er op rekent de auto vanzelf inhoudt voor een bocht gebeurt dat niet. Ook spande de "pre-collission" assistent meer dan eens de gordels plotseling aan in afwachting van een ongeval, terwijl slechts een tunnel of rotonde werd genaderd.

Rijeigenschappen

Zoals eerder aangegeven: de nieuwe B-Klasse moest niet alleen functioneler en comfortabeler zijn dan de vorige, maar ook sportiever. Om comfort en dynamiek te kunnen combineren is gekozen voor een variabel onderstel, waarbij de bestuurder kiest voor een sportief, comfortabel of economisch karakter. Terwijl het verschil tussen deze modi bij sommige auto's nauwelijks waarneembaar is, zijn de karakters van de B-Klasse bijna extreem te noemen. In de comfortabele stand is de vering zacht en helt het koetswerk nadrukkelijk over. In de dynamische stand is de B-Klasse juist zo scherp dat zeer voorzichtig moet worden gereden om plotselinge uitspattingen te voorkomen.

Ongeacht de gekozen stand is de afstand tussen het mechaniek en de bestuurder groot. Bovendien zit er een zekere vertraging tussen een commando via het stuurwiel en een daadwerkelijke koerswijziging, waardoor de bestuurder steeds een onzeker gevoel over de auto heeft. Het is altijd afwachten hoe de auto op een bepaalde situatie zal gaan reageren, terwijl dat juist voorspelbaar zou moeten zijn. Het maakt daarbij niet uit of de B-Klasse is voorzien van een torsie-as (basismotoren) of een constructie met vier draagarmen (sterkere motoren). Uiteindelijk is de B-Klasse het meeste in zijn element wanneer kalm en vloeiend wordt gereden. Dan biedt de auto volop comfort, zoals het hoort bij een Mercedes-Benz.

Motoren

Voor de B-Klasse is een geheel nieuwe 2.0 liter dieselmotor ontwikkeld, die afhankelijk van de gekozen variant 150 of 190 pk levert. Deze nieuwe dieselmotor is bovendien gekoppeld aan een nieuwe automaat die geen zeven, maar acht versnellingen heeft (wanneer wordt gekozen voor bestaande motoren, zijn deze gekoppeld aan de bestaande zeventraps automaat). Het karakter van de motor wordt sterk bepaald door de gekozen rijmodus. In de dynamische modus is de reactie op het gaspedaal zo gretig, dat het op nat wegdek enige moeite kost om niet met wielspin weg te rijden. In de comfortabele en economische stand is de "B220d" vooral dienstbaar. Nooit is hoorbaar of voelbaar dat de krachtbron moeite heeft om te presteren, terwijl ook nooit merkbaar is hoeveel reserve beschikbaar is. Het vermogen is er gewoon, ongeacht toerental of situatie.

Ter vergelijking is ook gereden met de "B200": de 163 pk sterke benzinemotor. Net als de dieselmotor presteert deze moeiteloos onder alle omstandigheden.

Conclusie

De Mercedes-Benz B-Klasse is een bijzondere auto omdat er maar weinig MPV's (Multi Purpose Vehicles) zijn van premium autofabrikanten. De derde generatie van de B-Klasse wil niet alleen functioneel en luxueus zijn, maar heeft ook sportieve aspiraties. Op dat laatste punt overtuigt de B-Klasse helaas niet. De auto is snel en ziet er sportief uit. Ook wanneer wordt gekozen voor een dynamisch karakter is het weggedrag te kunstamtig en is er te veel afstand (en vertraging!) tussen de bestuurder en de techniek.

In de comfortabele stand is de B-Klasse een echte Mercedes-Benz en biedt deze MPV meer comfort dan een doorsnee gezinsauto. Daarbij overtuigt de B-Klasse als "premium" product met de moderne autorusting. Wie eenmaal met "MBUX" heeft gereden, wil nooit meer terug. Het zelf indelen van alle schermen en het zelf bepalen hoe functies worden bediend is ideaal. Net als moderne smartphones heeft de B-Klasse een slimme assistent die gesproken commando's kan uitvoeren. Het verschil is echter: een telefoon kan makkelijk via het beeldscherm worden bediend, maar de bestuurder heeft de handen aan het stuur en dan is een slimme assistent die luistert naar gesproken commando's ideaal. Ook de vele comfort-functies, van stoelmassage tot semi-zelfrijdende functies, zorgen voor extra comfort en gemak. Dat maakt de B-Klasse, meer dan ooit, een klasse apart.