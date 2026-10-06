Mazda vernieuwt CX-60 en CX-80 voor 2027

De Homura- en Homura Plus-uitvoeringen van beide modellen krijgen donkere stylingelementen aan de buitenkant, die hun karakter meer moeten benadrukken. Hiertoe behoren Mazda-emblemen in donker chroom aan de voor- en achterzijde en donkere letters in het zijlogo. Daarnaast krijgt de CX-80 zwarte dakrails in plaats van de eerdere zilveren afwerking. Beide modellen introduceren ook een nieuwe carrosseriekleur: 'Deep Crystal Blue' wordt vervangen door 'Aero Grey' in het Mazda CX-60-kleurenpalet en 'Polymetal Grey' wordt toegevoegd aan het palet van de Mazda CX-80.

Voor de CX-80 van 2027 breidt Mazda bovendien de keuze uit met de introductie van een tan interieuroptie voor de Homura- en Homura Plus-modellen met de 7-zitsconfiguratie. Het tan interieur blijft daarnaast beschikbaar voor de Homura Plus met 6-zitsindeling en middenconsole.

Mazda heeft het rijcomfort van beide modellen verbeterd door de bussen van de dwarsbalk van de achterwielophanging te herzien. Het interieur is verbeterd door de toevoeging van geluidsabsorberende materialen in de motorbehuizing en op belangrijke plaatsen tussen de motorruimte en het interieur.

Geavanceerde rijhulpsystemen

Om het technologische aanbod in Mazda's reeks grote SUV's verder te versterken, is Active Parking Control (APC) nu beschikbaar voor de CX-60 en CX-80 modeljaar 2027. Het systeem is ontworpen om het dagelijks parkeren gemakkelijker te maken en kan geschikte parkeerplaatsen detecteren en het voertuig automatisch naar de geselecteerde plek leiden. APC ondersteunt zowel parallel- als haaks parkeren en werkt in een breed scala aan parkeersituaties.

Lager geprijsd en rijker uitgerust

De Mazda CX-60 is voortaan verkrijgbaar vanaf € 54.790 inclusief kosten rijklaar maken. De Mazda CX-80 heeft een vanafprijs van € 62.490 inclusief kosten rijklaar maken. Speciaal voor de zakelijke rijder biedt Mazda de Business Editions voor de Mazda CX-60 en CX-80: de Exclusive-Line Business Edition & Homura Business Edition. De vernieuwde Mazda CX-60 en CX-80 staan vanaf december 2026 in de showroom bij de Nederlandse Mazda dealer.