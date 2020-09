Autotest | Alle grote sedans in het topsegment zijn grofweg hetzelfde. Ze streven allemaal naar maximaal comfort door een grote afstand te scheppen tussen de inzittenden en de techniek. Daarom zoeven ze bijna onhoorbaar over de weg en zijn ze als een luxe cocon voor de bevoorrechte inzittenden. Maar het kan ook anders! Dat bewijst de Maserati Quattroporte.

Bij een auto in het topsegment is de vraag: neemt de eigenaar zelf plaats achter het stuur of wordt daar een chauffeur voor ingehuurd? In dat laatste geval geniet bovengenoemde luxe cocon de voorkeur. Maar wie zelf het stuur ter hand neemt wenst naast comfort ook het nodige rijplezier.

En dat is wat de Quattroporte nastreeft! Terwijl de meeste auto's in dit segment het geluid van hun krachtige motoren smoren, start de Quattroporte met een machtige brul. Die brul is iets minder agressief dan van de andere modellen van Maserati, zodat gevoelsmatig meteen duidelijk is dat dit weliswaar een sportieve auto is, maar geen volbloed sportwagen.

Motor

De Quattroporte is op het moment van schrijven leverbaar met een benzine- of een dieselmotor. Beide tellen zes cilinders en hebben een inhoud van drie liter. De testauto is voorzien van de benzinemotor en dat is de laatste krachtbron die in samenwerking met Ferrari is ontwikkeld. De volgende generatie motoren zal geheel in huis worden gebouwd en zich bedienen van hybride-techniek.

De huidige benzinemotor is goed voor 430 pk / 530 Nm en kan zich van twee heel verschillende kanten laten zien. Wanneer kalm wordt gereden houdt de 8-traps automaat het toerental laag. Dan komt de naald van de toerenteller zelden boven de 1.500 tpm en heerst rust in de cabine om met groot gemak lange afstanden af te leggen. Trap het gaspedaal dieper in en de kracht bouwt zich op tot een piek die wordt bereikt bij zo'n 6.500 tpm. Dankzij vierwielaandrijving wordt dit geweld optimaal overgebracht op het asfalt. Wielspin treedt alleen op wanneer de bestuurder daartoe provoceert (of de elektronische veiligheidsnetten uitschakelt). Met een sprint van 0 naar 100 km/u in 4.8 seconden is de Quattroporte in absolute zin een snelle auto. Toch ontbreken de overmacht en sensatie van de andere modellen van Maserati vanwege de royale omvang en gewicht van de Quattroporte. Dat is geen probleem, dit is immers een vierdeurs reisauto (Quattroporte is Italiaans voor "vierdeurs") en geen sportwagen.

„Het is alsof met het toenemen van de snelheid de kilo's gewicht en de strekkende meters metaal worden afgeworpen“

Weggedrag

Dé onderscheidende factor van de Quattroporte zit in het weggedrag. Terwijl de meeste sedans in dit segment lijken te zweven boven het wegdek, geeft de Quattroporte juist duidelijk weer wat er gaande is tussen de techniek en het asfalt. Het onderstel is ronduit stevig, zodat altijd duidelijk is welke krachten er spelen en vooral: waar de grenzen liggen. Met een druk op de knop kan een sportmodus worden ingeschakeld. Dan wordt het onderstel niet zozeer stugger, maar behoort het kleine beetje overhellen dat het koetswerk deed definitief tot het verleden. Opvallend: hoe harder wordt gereden, hoe minder groot de Quattroporte voelt. Het is alsof met het toenemen van de snelheid de kilo's gewicht en de strekkende meters metaal worden afgeworpen!

Uiteraard lenen andere grote sedans zich ook voor sportief rijden, maar er is een wereld van verschil tussen een sedan van een grote, traditionele fabrikant en deze Maserati. Zelfs in de sportstand zijn andere luxe sedans minder puur en communicatief dan deze Maserati. Omgekeerd is de Quattroporte in de standaard modus minder comfortabel dan de concurrenten.

Ruimte

Met een lengte van 5 meter 27 is de Quattroporte gemiddeld groot voor een auto in dit segment en daarom is de ruimte achterin ook minstens zo goed. Toch is merkbaar dat de Quattroporte niet primair is bedoeld als auto met chauffeur. Er is geen knop om in één beweging de bijrijdersstoel naar voren te bewegen voor maximale ruimte achterin. Daarbij is de testauto niet voorzien van tafeltjes, zonneschermen of infotainment achterin, zoals vaak te vinden in auto's die zijn bedoeld voor gebruik met chauffeur.

Bij de Quattroporte gaat het om de ervaring voorin! Daar heerst de kenmerkende ambiance van Maserati met uitbundig gebruik van chroom, weelderige materialen, uitgesproken kleuren en heel veel logo's (vanuit de bestuurdersstoel zijn al 8 Maserati-logo's zichtbaar zonder de nek te verdraaien). Ook kenmerkend voor Maserati: de hoofdruimte is beperkt, zeker met het zonnedak zoals in de testauto.

Uitrusting

Een reden om juist nu met de Quattroporte te rijden (het model is geïntroduceerd in 2013) is het feit dat Maserati de modellen continu vernieuwt. In plaats van een grote facelift na 5 jaar, past Maserati de modellen ieder jaar aan. Daarom is de Quattroporte voor modeljaar 2020 voorzien van semi-zelfrijdende functies waarmee (op de snelweg) automatisch een veilige afstand kan worden bewaard tot de voorligger en de auto automatisch meestuurt in de juiste richting. Daarbij valt op dat de elektronica lekker assertief is en niet zoveel afstand houdt of zo kalm accelereert dat het overige verkeer wordt gehinderd (iets waar soortgelijke systemen van andere merken nogal eens door worden geplaagd).

Ondanks het feit dat Maserati een kleine autofabrikant is, deugt alle elektronica en geeft de auto nooit het gevoel dat het Italiaanse merk achterloopt. Op het moment van rijden brengt Maserati het nieuws dat er een nieuw infotainment-systeem is. Toch werd de huidige versie ervaren als compleet en krachtig. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is het bovendien klaar voor de toekomst. Het prima audiosysteem van Bouwers en Wilkens tenslotte biedt aangenaam gezelschap tijdens lange reizen.

Conclusie

Er is een wereld van verschil tussen de Maserati Quattroporte en grote sedans in het topsegment van andere merken. Die laatste zijn meestal gericht op comfort en gebruik als auto met chauffeur. De Maserati Quattroporte daarentegen is een droomauto die bedoeld is om zelf mee te rijden.

Het verschil begint met de vormgeving en simpelweg de exclusiviteit die hoort bij het merk Maserati. Het belangrijkste zijn echter de rijeigenschappen. De Quattroporte is overduidelijk het product van een sportwagenfabrikant en daarom is de band tussen bestuurder en techniek veel sterker dan gebruikelijk. Dat zorgt voor een compleet andere ervaring, terwijl het comfort op de lange afstand zeker niet vergeten is.

plus Bovengemiddeld veel rijplezier

Exclusief en bevoorrecht gevoel

Concurrerend qua prijs en uitstoot min Beperkte hoofdruimte

Weinig luxe achterin

Minder comfortabel dan concurrenten

