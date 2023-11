Maserati Quattroporte wordt 60 jaar

Het is een viering die enkele belangrijke mijlpalen van het merk uit Modena in herinnering brengt, want de Quattroporte is één van de meest opmerkelijke modellen van het merk met de drietand. Van stilistische ontwikkelingen tot innovaties en technische vooruitgang, de Quattroporte vertegenwoordigt de reis naar een exclusief deel van de autowereld.

Net als veel andere iconische auto's uit die tijd heeft de Quattroporte sinds zijn debuut in het begin van de jaren '60 veel lof ontvangen, waarna het model opeenvolgende generaties heeft geïnspireerd. Na meer dan een halve eeuw geschiedenis en meer dan 75.000 geproduceerde exemplaren, heeft Maserati een auto gecreëerd die voortdurend beeldbepalend kan zijn en tegelijkertijd consistent blijft.

Pionier

De eerste generatie Quattroporte was een pionier voor Maserati, ontstaan als resultaat van intuïtie en het lef van het Italiaanse merk. De 8-cilinder motor was afgeleid van de racerij en stond in harmonie met het dynamische maar elegante design van het exterieur en interieur. In de loop der jaren positioneerde de Quattroporte I zich als de 'limousine met de geest van een racer', waarbij de oorspronkelijke versie een topsnelheid van 230 km/u bereikte. Het was een auto met een koninklijke uitstraling, die niet zelden in de schijnwerpers stond bij een gala of prijsuitreiking als stijlvol vervoer voor de genodigden.

De Quattroporte vertegenwoordigt de passie en het talent van iedereen die in de loop der jaren bij de verschillende generaties betrokken was. Frua zette de eerste lijnen uit, gevolgd door andere meesters als Bertone, Giugiaro, Gandini en Pininfarina, tot aan het Maserati Centro Stile, de thuisbasis van de huidige generatie Quattroporte. Een familie van technici, monteurs, testrijders en ontwerpers bracht de auto's van de tekentafel naar de weg. De Quattroporte is al lang het pronkstuk van het merk uit Modena en ook van de professionele levens van vele mensen.

Veelvuldig bekroond

Hoewel de tweede generatie Quattroporte een minder opvallende poging was, markeerde de Quattroporte III in handen van De Tomaso een groot succes, gevolgd door een nieuwe uitdaging die volledig werd overwonnen tegen het einde van de jaren '90. Tenslotte volgden de modellen die sterker braken met het verleden, maar trouw bleven aan zijn winnende formule, zoals de veelvuldig bekroonde generatie van 2003. Zes generaties later, na diverse nieuwe stijlen, technische innovaties, veranderingen in de bedrijfsstructuur en de talloze geproduceerde modellen heeft de Quattroporte zijn benadering van exclusiviteit behouden.

Onsterfelijk

Davide Grasso, CEO van Maserati, stelt: "De Quattroporte is de historie van Maserati. Een auto die ons verhaal vertelt en ons al meer dan een halve eeuw prestigieus heeft vertegenwoordigd in de wereld van sportsedans. Sinds 1963 heeft het model de evolutie van het merk vastgelegd, waarmee een segment is geopend dat eerder onontgonnen terrein was. Een auto die erin is geslaagd zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, zonder ooit zijn identiteit te verliezen, in te spelen op de veranderingen in de samenleving, technologie en industrie, en de trends. De Quattroporte is de keuze geworden van onze meest selecte clientèle, van de wereld van entertainment tot de internationale gevestigde orde. Dit model is een bron van trots voor ons en een erkenning van het onderscheidende Italiaanse karakter dat Maserati altijd met zijn creaties heeft willen exporteren naar de wereld. Zoals altijd blijft de Quattroporte ons vlaggenschip, gewaardeerd om zijn verfijning, aandacht voor detail, prestaties, kwaliteit en ruimtelijkheid. Dit alles, gecombineerd met zijn tijdloze stijl, heeft de Quattroporte onsterfelijk gemaakt."