Maserati MC20 is Mooiste supercar van 2021

26 januari 2021 | Tijdens de online prijsuitreiking van het Festival Automobile International is Maserati vanavond in Parijs uitgeroepen tot één van de winnaars. De recent onthulde Maserati MC20, die zijn wereldpremière afgelopen september beleefde tijdens de internationale MMXX show in Modena, ontving de onderscheiding voor de 'Mooiste supercar van het Jaar 2021'.

De MC20 is ontworpen in het Centro Stile Maserati in Turijn en markeert de terugkeer van Maserati in het segment van de supersportwagens. Wat het design betreft is het bovenste deel van de carrosserie van de MC20 een waar kunstwerk, terwijl de ondersectie volledig is geënt op pure technologie. De MC20 is 100% 'made in Italy', werd hij ontwikkeld door het Maserati Innovation Lab en wordt hij geproduceerd in de historische fabriek van Maserati in Modena.

De meest opvallende kenmerk van de nieuwe supersportwagen zijn de vleugeldeuren, die de bestuurder en passagier een eenvoudige in- en uitstap beloven. Deze supercar is bovendien de eerste Maserati met verticale koplampen, een ware revolutie in de designstijl van het merk. De brede, laag gelegen, horizontale achterlichtclusters zijn al even opvallend.

Onder dat mooie design van de MC20 schuilt een sportief hart: een nieuwe, 630 pk sterke Nettuno-krachtbron die de auto in minder dan 2,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u katapulteert en zorgt voor een topsnelheid van ruim 325 km/u. De nieuwe, gepatenteerde unit is volledig door Maserati zelf ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd.

