Maserati onthult nieuwe GranTurismo

De GranTurismo One Off Prisma is uitgerust met de Nettuno V6-motor, een verwijzing naar het motorisch erfgoed van de auto. Het lakwerk is een chromatische samenwerking bestaande uit 14 verschillende kleuren, allemaal met de hand beschilderd, en verfraaid met details van meer dan 8.500 letters die met de hand zijn aangebracht en tezamen de namen van andere Maserati-modellen vormen. Twee van de 14 kleuren blikken vooruit op de toekomst, terwijl de andere twaalf een eerbetoon zijn aan de beschikbare tinten van de GranTurismo's uit het verleden. Daaronder de karakteristieke kleur Amaranto, afkomstig van de Maserati A6 1500 uit 1947, en de kleur Oro Longchamps, waarmee de Maserati Khamsin uit 1973 geleverd werd.

De GranTurismo One Off Luce is bedoeld als een statement van innovatie en duurzaamheid, met de elektromotor uit de Folgore. De carrosserie is uitgevoerd met een chromatisch gespiegeld monoliet, gegraveerd met een laser-geëtst patroon en gelakt in een onopvallende kleur die de contouren van de auto laat opgaan in de omgeving. Het interieur van de One Off Light is een voorbode van de toekomst, omdat de gebruikte materialen zijn gemaakt van ECONYL, een geregenereerd nylongaren. Dat resulteert in een interieur waarvan de kleur doet denken aan de bron van waaruit de grondstoffen voor het duurzame materiaal gewonnen zijn: de zee. De contouren van de stoelen worden geaccentueerd door subtiel aanwezige afbeeldingen, geëtst in een contrasterende kleur. Het spelen met contrast is dan ook het centrale thema van deze unieke GranTurismo, zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Na in 2021 een langdurige samenwerking met het Japanse merk Fragment te zijn gestart, introduceerde Maserati op de Milaan Design Week ook de GranTurismo One Off Ouroboros. Deze virtuele GranTurismo werd ontworpen door de Japanse straatcultuur-pionier Hiroshi Fujiwara en is zijn eigen interpretatie van de hedendaagse, elektrische GranTurismo Folgore. Fujiwara werd geïnspireerd door de 'Ouroboros', één van de oudste, mythische symbolen ter wereld. Het drukt de eenheid uit van alle dingen die nooit echt verdwijnen, maar voortdurend van vorm veranderen in een eeuwige cyclus van vernietiging en recreatie. Zo ontwierp Fujiwara een unieke auto waarin onderscheidende designelementen voorkomen, samengesteld uit een selectie van Maserati-modellen uit het verleden. Zo combineert het ontwerp van de Granturismo Ouroboros de voorgrille van de A6GCS Berlinetta Pininfarina en de zijopeningen van de 3500 GT. Samen met afgedekte koplampen die kenmerkend waren voor de Maserati Tipo 151, de gesmede velgen die geïnspireerd zijn op die van de Bora uit de jaren '70 en het aangesloten achterlichtpaneel dat een directe verwijzing is naar de Shamal uit de jaren '80, is de Ouroboros een uniek, visueel eerbetoon.

Tenslotte schijnt het licht op de GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary die werd tentoongesteld. Deze exclusieve uitvoering is beschikbaar in vier unieke configuraties en wordt in een oplage van 300 stuks gebouwd; 75 voor elke configuratie met een verbrandingsmotor in de kleuren Grigio Lamiera en Nero Cometa, en 75 voor de elektrische Folgore in de kleuren Rame Folgore en Blu Inchiostro. De PrimaSerie 75th Anniversary is het ultieme eerbetoon aan Italiaanse luxe, prestaties en schoonheid.