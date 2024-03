Maserati presenteert GranCabrio

De softtop is verkrijgbaar in vijf kleuren en die kan worden bediend vanaf het centrale display met behulp van een tiptoets. Aangezien het dak is gemaakt van stof neemt het zo min mogelijk ruimte in wanneer het automatisch wordt opgeborgen in de bagageruimte. Dit proces duurt 14 seconden en kan zelfs rijdend worden uitgevoerd bij snelheden tot 50 km/u. Er is volgens Maserati voldoende ruimte aan boord voor vier inzittenden.

De GranCabrio wordt standaard geleverd met een nekverwarmer, om de nek van de bestuurder en passagier op drie verschillende intensiteitsniveaus te verwarmen. Tegen meerprijs is een windscherm leverbaar, dat kan worden gebruikt als de auto met twee personen aan boord wordt bereden. Als het dak geopend is, vermindert het de vorming van turbulentie in het passagierscompartiment en komt de aerodynamica van de auto beter tot zijn recht.

Bij de introductie is de Maserati GranCabrio verkrijgbaar in de Trofeo-uitvoering. Deze variant wordt aangedreven door de Nettuno zescilinder benzinemotor, een 3,0-liter twin-turbo met 542 pk die het hart vormt in de topmodellen van het modellengamma van Maserati.